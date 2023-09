Les autorités accusent le sénateur Bob Menendez et son épouse de corruption présumée

Un avocat de Menendez, 69 ans, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L’avocat de l’épouse de Menendez, Nadine Menendez, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le bureau du procureur américain de Manhattan a annoncé qu’il tiendrait une conférence de presse sur les accusations plus tard vendredi.

C’est la deuxième fois que Menendez est inculpé. Méndez a été jugé en 2017 , ce qui entraîne un jury suspendu. Bien que les procureurs aient brièvement eu l’intention de rejuger l’affaire, ils ont rapidement abandonné.

L’acte d’accusation de vendredi allègue une conduite explosive de Menendez. Selon les procureurs, il « a fourni des informations sensibles au gouvernement américain et a pris d’autres mesures qui ont secrètement aidé le gouvernement égyptien », et a également fait pression sur un responsable du ministère américain de l’Agriculture pour qu’il profite aux affaires de l’un des accusés.

Les procureurs affirment également que Mendendez a utilisé sa position « pour chercher à perturber une enquête criminelle et des poursuites engagées par le bureau du procureur général du New Jersey » concernant un autre des hommes d’affaires accusés, José Uribe, et ses associés. Et ils disent que Menendez a recommandé au président de nommer une personne pour devenir procureur des États-Unis dans le New Jersey qui, selon Menendez, « pourrait être influencée » par le sénateur pour avoir un impact sur les poursuites contre un autre des hommes d’affaires inculpés, Fred Daibes.

Lors d’une perquisition au domicile des Menendez dans le New Jersey en juin 2022, des agents fédéraux enquêtant sur le stratagème présumé ont trouvé « plus de 480 000 $ en espèces, dont une grande partie était placée dans des enveloppes et cachée dans des vêtements, des placards et un coffre-fort », ainsi que 70 000 $ dans la maison de Nadine Menendez. coffre-fort, précise l’acte d’accusation.

L’acte d’accusation – le point culminant d’années d’enquête menées par les procureurs fédéraux de New York – est le dernier coup dur juridique porté au sénateur du New Jersey et au puissant président de la commission sénatoriale des relations étrangères, qui a survécu à deux enquêtes fédérales précédentes.

La première, en 2006, visait à savoir si Menendez avait rendu service à une organisation à but non lucratif qui lui avait payé environ 300 000 dollars de loyer. Les autorités fédérales ont finalement abandonné cette enquête.

La seconde a atteint son paroxysme en 2015, lorsque les procureurs fédéraux du New Jersey ont porté des accusations de corruption contre Menendez, alléguant qu’il avait aidé un ophtalmologiste avec des fonctionnaires fédéraux en échange de vacances dans la villa dominicaine du médecin, de vols en jet privé et de dons pour la campagne.