L’activiste de l’Utah qui a capturé la fusillade mortelle d’une femme par la police du Capitole pendant les troubles sur vidéo et en a parlé à CNN et à ABC, a également provoqué la destruction à l’intérieur, selon les accusations fédérales contre lui.

Selon l’affidavit sollicitant son arrestation, déposé devant le tribunal fédéral de Washington, DC, John Earle Sullivan n’a pas seulement filmé la prise d’assaut du Capitole américain mercredi dernier – il a en fait participé à la violence et a encouragé la destruction qui a conduit à la fusillade fatale d’Ashli ​​Babbitt.

Selon le FBI, l’anarchiste John Sullivan a dit aux policiers de se retirer dans le hall du Président, puis a agité la foule pour attaquer les portes et les fenêtres pendant qu’il filmait. Quelques instants plus tard, Ashley Babbitt a été abattue. https://t.co/4dsh8ivgka – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 14 janvier 2021

Les démocrates ont accusé le président Donald Trump d’inciter un « insurrection » après qu’une foule de vrais partisans est entrée par effraction dans le Capitole lors de la session conjointe du Congrès qui se réunissait pour certifier Joe Biden comme prochain président américain. Babbitt faisait partie des cinq personnes – dont deux officiers de police du Capitole – dont la mort était liée aux troubles.

Aussi sur rt.com Biden dit que Trump a « incité » l’émeute au Capitole et exhorte le Sénat à faire de la place pour son programme au milieu de la campagne de destitution

« Aller! Aller! Obtenez cette merde! « Sullivan dit dans la vidéo qu’il s’est remis au FBI, alors que la foule franchit la porte à l’intérieur du Capitole, selon l’affidavit. Babbitt est abattu peu de temps après alors qu’elle tente d’entrer par la brèche.

À d’autres moments, il crie « Allons-y. Cette merde est à nous! F * ck ouais, « et «Allons brûler cette merde.»

Il a raconté une histoire différente à Anderson Cooper de CNN et Good Morning America d’ABC le soir et le lendemain matin, se présentant comme un activiste de gauche venu juste pour documenter la manifestation.

« Je ne peux pas vous dire que je suis d’accord avec les partisans de Trump ou de MAGA », Sullivan a déclaré vendredi dernier à KSTU-TV de Salt Lake City. «Je peux vous dire que non.» Il a insisté sur le fait que ses images montraient des partisans de Trump prenant d’assaut le Capitole, et non « Antifa » comme certains l’ont prétendu.

Officiellement, Sullivan est un « militant des droits civiques » qui dirige Insurgence USA, une organisation créée en juin 2020 au milieu des manifestations contre la mort de George Floyd. Ils disent qu’ils «Veulent renforcer les pouvoirs locaux pour permettre à la communauté d’intervenir dans les violences décrétées par l’État et les justiciers du gouvernement», rhétorique couramment utilisée par Black Lives Matter et les groupes affiliés.

John Sullivan a fait face à des accusations ici dans l’Utah après avoir organisé des manifestations. Son dernier message vidéo sur Intsa. https://t.co/hD7A90Cc2s – Heidi Hatch (@tvheidihatch) 7 janvier 2021

Sullivan a organisé une manifestation en juin à Provo où une personne a été abattue et arrêtée pour cela. Un journaliste avec les nouvelles KUTV de Provo a regardé les hashtags que Sullivan a utilisés sur les médias sociaux et ils comprenaient à la fois #blm et #antifa, ainsi que #abolishthepolice

Plus tard dans l’été, il a prononcé un discours chargé de jurons lors d’une manifestation à Washington, DC, menaçant de «déchirer Trump de la Maison Blanche», scandant « Il est temps pour une révolution » et menaçant de «Brûle cette merde.»

BLM inc. menaçant de «déchirer le président de la Maison Blanche» Ils disent qu’ils n’attendront pas les prochaines élections. Ils appellent ouvertement à une révolution. C’est le terrorisme intérieur en plein écran, au grand jour. Ils n’essaient même pas de le cacher. pic.twitter.com/OyhNSzBEwu – Charlie Kirk (@ charliekirk11) 29 août 2020

Sullivan « Était à l’avant-garde de la violence pro-Trump dans le Capitole, la renforçant pendant qu’il filmait », a déclaré le journaliste de Grayzone Max Blumenthal, mais interrogé la bonne foi de l’activiste et l’a accusé de «Saboter» Black Lives Matter tout en se faisant passer pour un leader des droits civiques.

Les communautés militantes à travers le pays ont « Banni » Sullivan et considérez-le «Un provocateur dangereux», Blumenthal a dit sur Twitter, citant le Black House News basé à Washington. Pourtant, il a été accueilli dans l’émission CNN d’Anderson Cooper, qui « faussement » l’a traité d’activiste de gauche et n’a pas demandé pourquoi il était au Capitole.

La nuit de l’émeute du Capitole, Sullivan a été accueilli le @andersoncooper se présenter comme le journaliste héroïque qui a enregistré le tournage de Babbit. Cooper l’appelait faussement un "activiste de gauche" et n’a pas demandé pourquoi il était réellement au Capitole. C’était du fourrage pour la droite. pic.twitter.com/LPezi5Hv09 – Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) 14 janvier 2021

Sullivan « N’est pas BLM ou Antifa, et cherche à détruire leur cause » Blumenthal a écrit.

Le journaliste de l’OAN, Jack Posobiec, a noté que Sullivan avait publié sur Instagram ses contacts avec le FBI. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement grand-chose, étant donné la précipitation de nombreux démocrates à dénoncer les partisans de Trump aux autorités fédérales à la suite des événements du 6 janvier.

L’anarchiste John Sullivan se vantait sur Instagram de ses contacts avec le FBI hier. Aujourd’hui, ils l’ont arrêté pour émeute. pic.twitter.com/45YkbBWP7r – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 14 janvier 2021

La personne pour laquelle Sullivan travaille réellement peut être révélée ou non lors de son procès. Ce qui ressort, c’est la facilité avec laquelle il a réussi à attirer l’attention des médias grand public et à amener des personnes de persuasions politiques complètement opposées à suivre son exemple lors de diverses manifestations.

