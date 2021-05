La flambée de la pandémie COVID-19 a surchargé l’infrastructure médicale de l’Inde, les patients, même dans les grandes villes dotées de meilleures installations, ont du mal à organiser quelque chose d’aussi basique qu’une ambulance. Face à cette pénurie, un groupe de trois conducteurs automobiles de Pune, dans le Maharashtra, a mis au point une « ambulance Jugaad » qui peut être utilisée pour transporter les patients COVID-19 à l’hôpital. Les chauffeurs ont converti leurs auto-pousse-pousse en ambulances avec prise en charge d’oxygène.

Parler de l’initiative à l’agence de presse ANI, Le Dr Keshav Kshirsagar – le cerveau derrière cette initiative – a déclaré que leurs «ambulances jugaad» disposent d’une installation de soutien en oxygène qui peut durer de 6 à 7 heures. Il a ajouté que les chauffeurs ont été formés pour fournir ce soutien en oxygène et prendre totalement soin de leur sécurité tout en le faisant. L’idée derrière cette initiative est venue après qu’il a vu de nombreuses personnes lutter pour trouver une ambulance et des lits d’hôpital. Les gens peuvent composer le numéro de la ligne d’assistance et appeler l’ambulance jugaad.

Maharashtra | Un groupe de conducteurs automobiles à Pune a lancé une initiative « Jugaad Ambulance » pour transporter #COVID-19[FEMININE patients en ville « Les gens avaient du mal à trouver un lit, nous avons donc installé un support d’oxygène dans 3 voitures », déclare le Dr Keshav Kshirsagar, responsable de l’initiative pic.twitter.com/JCLShVzWO5 – ANI (@ANI) 13 mai 2021

Pune | Ces bouteilles d’oxygène peuvent durer jusqu’à 6-7 heures. Nous avons un numéro d’assistance téléphonique par lequel les patients nous contactent. Nous avons formé nos chauffeurs à donner de l’oxygène aux patients et ils prennent également toutes les précautions. Nous avons également une équipe de médecins: Dr Keshav Kshirsagar pic.twitter.com/RdvRwrNsRu– ANI (@ANI) 13 mai 2021

Pune a été l’une des villes les plus touchées par la pandémie COVID-19.

Dans un autre cas, un automobiliste de Kolhapur a transporté des patients COVID vers des hôpitaux. Le conducteur automobile Jitendra Shinde a transporté plus de 1000 patients COVID dans sa voiture depuis le début du verrouillage l’année dernière en mars. Shinde a passé plus de Rs 2 lakhs en faisant cela. Expliquant la motivation derrière son noble travail, Shinde dit qu’il n’a pas eu la chance de dire un dernier adieu à ses parents malades dans son enfance, mais tout en aidant ces patients COVID, il sent qu’il aide ses parents.

Le Maharashtra a été l’État le plus touché par la pandémie de coronavirus. L’État a signalé plus de 52 cas de lakh et 78 007 décès depuis l’épidémie du virus en mars 2020. Bien que le nombre de cas signalés ait diminué, l’État a encore un long chemin à parcourir. Maharashtra a signalé 46 781 nouveaux cas de COVID et 781 nouveaux décès. Cependant, le nombre de récupérations à 58 805 a dépassé le nombre de nouveaux cas aujourd’hui (13 mai).

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici