Les autorickshaws se métamorphosent en ambulances pour aider les patients de Covid-19 à faire face à la pénurie d’oxygène

Alors que l’Inde souffre de pannes d’État et de pénurie d’oxygène, les patients atteints de coronavirus présentant des symptômes bénins nécessitant un soutien en oxygène peuvent désormais contacter les auto-ambulances pour atteindre un hôpital alors que 10 de ces trois-roues modifiés ont été lancés à Delhi. Lancés mardi par le député de l’AAP Rajya Sabha Sanjay Singh en association avec la Fondation TYCIA, ces autorickshaw transformés en ambulances sont équipés d’une bouteille d’oxygène et d’un désinfectant, selon un communiqué. Leurs chauffeurs portent des kits EPI.

Ces auto-ambulances ont été lancées dans le but de garantir que les patients présentant des symptômes légers et ayant des niveaux d’oxygène entre 85 et 90 puissent atteindre les hôpitaux voisins à temps, selon un communiqué.

Les services d’auto-ambulance peuvent être réservés via deux numéros – 9818430043 et 011-41236614. Il est prévu d’amener 20 autres ambulances automatiques de ce type sur les routes des capitales nationales.

La ville a jusqu’à présent enregistré 12,53,902 cas de coronavirus, dont plus de 11,43 lakh se sont rétablis. Le bilan des décès dus à la maladie virale s’élève à 18 063, selon les données du gouvernement de Delhi.

Le nombre de cas actifs s’élève à 91 859.

Cependant, Delhi n’est pas la seule ville à avoir introduit le concept des ambulances automatiques. Au cours du week-end, Gurugram a également lancé cinq voitures équipées de bouteilles d’oxygène pour répondre aux appels SOS des patients covid et les transférer vers les hôpitaux.

L’initiative a été lancée par la Fondation Reva basée dans la ville et la Fondation Sai Seva pour répondre aux besoins des patients alors que le pays se débat sous le manque d’oxygène. Les voitures sont équipées de bouteilles d’oxygène de 45 litres, de kits EPI et de masques et peuvent être utilisées même par les patients qui ont besoin d’oxygène à la maison, rapporte Temps de l’Inde.

Dans un service similaire, deux autorickshaws équipés de bouteilles d’oxygène sont exploités à Chnneia depuis dix jours par Kadamai Education and Social Welfare Trust, travaillant dans le nord de Chennai, rapporte L’Hindou. L’autorickshaw transporte les gens vers les hôpitaux gratuitement et il est garanti que les chauffeurs sont toujours dans des kits EPI.

À Pune, un médecin de 37 ans en association avec l’association autorickshaw a lancé les services d’ambulance à oxygène, où 100 de ces tri-roues équipés de bouteilles d’oxygène transporteront les patients covid vers les hôpitaux, rapporte Miroir Pune. Les services seront gratuits pour les sections économiquement plus faibles et pour ceux qui peuvent se le permettre, il facturera une somme de Rs 300.

(avec des entrées de PTI)

