Les automobilistes surnomment leurs voitures en fonction des plaques d’immatriculation et des couleurs – alors que les choix les plus populaires sont révélés

Un automobiliste sur trois donne un surnom à sa voiture, en fonction de sa plaque d’immatriculation, de sa couleur, ou encore de sa marque et de son modèle.

Et 34 pour cent des donneurs de surnom vont jusqu’à dire que les voitures sans surnom léger « manquent quelque chose ».

Parmi les surnoms comiques de voitures à adopter figurent The Beast, The Flying Banana – et Flo – car sa plaque commençait par FL0.

Et le sondage réalisé auprès de 1 500 automobilistes a révélé que 32 pour cent d’entre eux pensent qu’une voiture peut avoir « une vraie personnalité ».

L’étude a été commandée par Volkswagen avant la Journée nationale Nommez votre voiture le 2 octobre.

Le constructeur possède sans doute l’une des voitures les plus célèbres de tous les temps – une Beetle connue sous le nom de Herbie : The Love Bug.

La marque a également révélé des données sur certains des noms les plus courants que les propriétaires britanniques de VW utilisent pour leurs véhicules, notamment « Tiggy » ou « Tig » pour un Tiguan, et un ID.5 nommé Idris.

Beaucoup se sont inspirés de la télévision ou des films, l’un d’eux ayant nommé son véhicule « Gandalf la Golf grise », tandis qu’un autre a opté pour « Pamela Vanderson ».

Un porte-parole de Volkswagen a déclaré : « Nommer votre voiture n’est pas seulement une tradition, c’est une célébration du lien que vous partagez.

« C’est comme donner un nom à votre fidèle destrier avant de vous lancer dans une grande aventure.

« Chaque voiture a une histoire et lui donner un surnom, c’est comme écrire le premier chapitre d’un roman rempli de voyages, de souvenirs et bien plus encore. »

L’étude a révélé que 31 % des donneurs de surnom en donneront un à leur voiture dès qu’ils l’obtiendront.

Mais 37 pour cent lui donneront quelques semaines et attendront que l’inspiration se présente à mesure qu’ils apprennent à connaître leur nouveau fierté et la joie.

Plus de six personnes sur dix (65 pour cent) se sentent même plus protectrices à l’égard de leur véhicule une fois qu’elles lui ont donné un nom pour le connaître.

Et 70 % des personnes interrogées, via OnePoll, repensent souvent aux vieilles voitures qu’elles possédaient dans le passé et aux surnoms bizarres qu’elles portaient.

LES 10 TOP INSPIRATIONS DES BRITS POUR LES SURNOMS DE VOITURES 1. Sa couleur de peinture 2. Son modèle/marque 3. Une célébrité 4. Un personnage fictif 5. Sa taille 6. Allitération 7. Rime 8. Ses lettres/chiffres de plaque d’immatriculation 9. Amis 10. Famille

Pour donner aux gens l’inspiration pour leurs propres noms de voiture, le constructeur automobile a créé un filtre Instagram sur @VolkswagenUK qui vous permet de faire défiler une liste de surnoms courants jusqu’à ce que vous en trouviez un qui correspond à votre moteur.

Leur porte-parole a ajouté : « Votre voiture est plus qu’une simple machine ; c’est un compagnon fidèle qui est là pour vous contre vents et marées.

«Il est clair que de nombreux propriétaires de voitures donnent à leur voiture un surnom cher à la nation. cœurs les voitures peuvent devenir.

« Donc, si votre ami à quatre roues n’a pas encore de surnom, cette liste d’inspiration pourrait vous aider à en trouver un. »

Sue Smith, 49 ans, de Porthcawl, Sud Pays de Galles est un surnom passionné de voitures.

Elle a déclaré : « Chaque voiture que nous avons possédée avait un nom – la voiture de mon mari lorsque nous nous sommes rencontrés était Emily l’Escorte, notre fille Emily porte son nom.

« Une plaque G 1,8l diesel automatique porte le nom de ma grand-mère, Dorothy, car elle était sa voiture – lorsque nous avons acheté notre première Passat, mon mari n’arrêtait pas de l’appeler Dotty, que nous avons changé en Potty.

« J’ai toujours donné des noms à mes voitures et je leur ai parlé.

« J’ai toujours rêvé de posséder une Beetle. Ce sont des voitures classiques et j’en voulais une depuis que j’ai regardé les films Herbie dans les années 70.

« Kitty fêtait mon 40e anniversaire tardif après une année terrible lorsque notre Tommy, alors âgé de deux ans, a reçu un diagnostic de cancer le jour de son deuxième anniversaire.

« Après presque un an de chimio et une opération majeure de la colonne vertébrale, nous avons senti que nous pouvions enfin célébrer et j’ai commandé la voiture de mes rêves.

« Tommie a insisté pour qu’elle s’appelle Kitty, donc je pouvais difficilement refuser. »