Les automobilistes sont choqués lorsque le conducteur saute de la voiture et remplit le réservoir d’essence complètement nu

Le mois dernier, un chauffeur britannique a choqué d’autres automobilistes dans une station-service lorsqu’il a sauté de sa BMW complètement nu pour faire le plein.

« Je me suis dit : « Je jure que ce type était nu ». Je suis monté dans ma voiture et j’ai jeté un coup d’œil. Sa plaque d’immatriculation indiquait également « nu ». le témoin Quinn Kelly a raconté la scène à SWNS.

Kelly a déclaré qu’il venait de terminer de payer dans une station-service à Bacup, dans le Lancashire, le 23 mai, lorsqu’il a fait une double prise et réalisé que Stuart Gilmour, 44 ans, était en effet entièrement nu – à l’exception d’une paire de bottes de marche. Kelly a ensuite pris une vidéo de la scène.

« Je me suis arrêté au garage pour récupérer quelques morceaux. Je suis sorti après avoir payé, et je l’ai vu du coin de l’œil, il était derrière le pilier », a raconté Kelly.

Kelly a déclaré qu’il avait appris que Gilmour était un « naturiste » et qu’il avait été aperçu à plusieurs reprises ne portant que son costume d’anniversaire.

« Apparemment, il se promène nu pour répandre la positivité et le fait depuis quelques années. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de le faire, mais chacun à sa manière », a déclaré Kelly. « S’il n’y a pas de loi contre cela, il ne sert à rien de se plaindre. »

Kelly a posté la vidéo de Gilmour, qui est de Manchester, à la station-service sur les réseaux sociaux, où des centaines de personnes ont aimé la publication, et Gilmour s’est finalement repéré en ligne.

« Je ne fais pas attention quand les gens prennent des photos », a déclaré Gilmour à SWNS. « Tout ce que je fais, c’est remplir ma voiture comme n’importe qui d’autre. Je suis dans un espace public, donc ils sont légalement autorisés à le faire, et ce n’est pas quelque chose que vous voyez tous les jours, donc je ne me laisse pas déranger. «

« J’ai vu Les photos de Quinn sur Facebook. Je ne le fais pas pour attirer l’attention. Je le fais pour promouvoir le naturisme et ses bienfaits », a poursuivi Gilmour. « J’essaie de faire comprendre aux gens que c’est une chose normale à voir et qu’il y a beaucoup plus de gens qui veulent vivre ce style de vie. »

Gilmour a déclaré qu’il faisait souvent du vélo et faisait des courses nu, expliquant qu’être nu avait aidé sa santé mentale et qu’il n’avait jamais eu de mauvaise réaction de la part des membres du public.

« Tout le monde en rigole, demande une photo et demande de quoi il s’agit », a-t-il ajouté à SWNS. « J’aime promouvoir le fait que c’est bon pour la santé mentale et que c’est une façon naturelle d’être quand il fait assez beau. »