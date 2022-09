Les automobilistes ontariens utiliseront bientôt le premier échangeur diamant divergent

Les automobilistes ontariens pourraient bientôt se retrouver sur le tout premier échangeur diamantifère divergent de la province qui doit ouvrir cet automne.

Le nouvel échangeur est situé sur l’avenue Glendale et l’autoroute Queen Elizabeth (QEW) à Niagara.

Selon le ministère des Transports, l’échangeur est installé pour réduire les embouteillages et améliorer la circulation des automobilistes qui montent et descendent de l’autoroute QEW à Glendale Avenue.

Il y parvient en reconfigurant les voies de circulation pour permettre un accès direct aux quatre bretelles d’autoroute directionnelles.

L’échangeur en diamant divergent élimine le besoin pour les automobilistes de faire des virages à gauche lorsqu’ils entrent ou sortent de l’autoroute en utilisant une série de voies de croisement interconnectées contrôlées par des feux de circulation et des panneaux de signalisation routière.

Cette image montre comment le trafic circulera dans l’échangeur diamant divergent de Niagara. (Ministère des transports)

« Un échangeur en losange divergent facilite l’accès et la circulation de la circulation, des cyclistes et des piétons », a déclaré le ministère dans un communiqué à CTV News Toronto. « Cette conception de l’échangeur réduira le nombre de points de conflit de véhicules et permettra un accès illimité à l’autoroute QEW. “

Bien que les échangeurs de diamants divergents soient nouveaux pour les conducteurs en Ontario, ils sont utilisés dans d’autres endroits, comme les États-Unis, depuis des années. Il existe actuellement deux échanges de diamants divergents au Canada, l’un à Calgary et l’autre à Regina.

Le gouvernement de l’Ontario organise une séance d’éducation publique en personne pour apprendre « comment naviguer » dans le nouvel échangeur.

Il aura lieu le 7 septembre au Hilton Garden Inn entre 14h et 16h et entre 17h et 19h

À ce moment-là, une vidéo animée du drive-in sera mise en ligne pour les personnes qui ne peuvent pas y assister.