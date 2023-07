Les automobilistes obligés de payer 6 pence le litre de trop dans une « arnaque à la vache à lait »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les supermarchés ont été accusés de profiter des prix du carburant « arnaques » pendant la crise du coût de la vie, car un rapport d’enquête accablant a révélé que les conducteurs avaient payé près d’un milliard de livres de trop de carburant l’année dernière.

Le gouvernement de Rishi Sunak s’est engagé à empêcher les automobilistes d’être utilisés comme une «vache à lait» après que le rapport cinglant de l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a révélé que les détaillants de carburant avaient modifié un bénéfice supplémentaire de 6 pence sur chaque litre de carburant vendu entre 2019 et 2022.

Maintenir des prix trop élevés pour « augmenter les marges » signifiait que les automobilistes payaient environ 900 millions de livres sterling de trop aux stations-service gérées par Asda, Tesco, Sainsbury’s et Morrisons en 2022, a déclaré la CMA.

Alors que le régulateur n’a trouvé aucune preuve de « comportement de cartel », le gouvernement a accusé les supermarchés d' »utiliser les automobilistes comme des vaches à lait » en « gonflant les prix » mais en refusant de répercuter les économies.

L’AA a affirmé que les chauffeurs étaient à juste titre « convaincus » depuis plus d’une décennie que les prix à la pompe « montent en flèche » lorsque les coûts augmentent mais baissent « beaucoup plus lentement » lorsque les coûts diminuent.

L’enquête a également révélé qu’une augmentation des marges sur le diesel chez tous les détaillants de carburant coûte aux conducteurs 13 pence supplémentaires par litre au cours des cinq premiers mois de cette année. Et le géant des supermarchés Asda a été condamné à une amende de 60 000 £ par la CMA pour ne pas avoir fourni les informations pertinentes en temps opportun.

Downing Street s’est engagé à introduire une nouvelle législation obligeant les détaillants de carburant à mettre à jour les prix du diesel et de l’essence à la disposition de tiers. Cela devrait conduire à la création d’applications et de sites Web de comparaison de prix, permettant aux conducteurs de trouver le carburant le moins cher dans leur région.

Le n ° 10 s’est également engagé à confier de nouveaux pouvoirs à un organisme public pour « surveiller de près » les prix à la pompe et « alerter » les ministres si une intervention supplémentaire est nécessaire, avec un plan pour lancer une consultation sur les mesures à l’automne.

Le RAC s’est dit « extrêmement ravi » que le gouvernement agisse, tandis que l’AA a déclaré que les changements promis étaient « mieux vaut tard que jamais » – arguant qu’il était « évidemment aveuglant » que les supermarchés facturaient trop cher.

Asda condamnée à une amende pour avoir omis de fournir des informations en temps opportun sur les prix du carburant (fil de sonorisation)

Le porte-parole des AA, Luke Bosdet, a déclaré: «Malheureusement, il a fallu plus de 15 ans à un gouvernement et à un organisme de surveillance de la concurrence pour reconnaître cela et faire quelque chose à ce sujet. Cependant, une action qui vaut mieux tard que jamais est très appréciée par les automobilistes à travers le Royaume-Uni.

Le secrétaire à l’Énergie, Grant Shapps, a accusé certains supermarchés « d’utiliser les automobilistes comme des vaches à lait », ajoutant: « Ils ont augmenté leurs prix lorsque les coûts du carburant ont explosé, mais n’ont pas réussi à répercuter les économies maintenant que les coûts ont chuté ».

Il a ajouté: « Il n’est pas juste qu’à une époque où les familles sont aux prises avec la hausse du coût de la vie, les détaillants donnent la priorité à leur résultat net … Nous mettrons en lumière les détaillants frauduleux pour faire baisser les prix et nous assurer qu’ils ‘ sont tenus responsables en inscrivant dans la loi de nouveaux pouvoirs pour accroître la transparence.

Le secrétaire à la sécurité de l’énergie, Grant Shapps, a promis de mettre fin à « l’arnaque » (fil de sonorisation)

Un porte-parole d’Asda a déclaré que l’amende était liée à « deux violations techniques présumées individuelles » dans la manière dont les informations étaient partagées, et a insisté sur le fait que « nous nous sommes pleinement engagés » dans l’enquête.

La directrice générale de CMA, Sarah Cardell, a déclaré que la concurrence à la pompe « ne fonctionne pas aussi bien qu’elle devrait l’être et que quelque chose doit changer rapidement pour y remédier ».

Elle a ajouté: «Cela aura eu un impact plus important sur les personnes vulnérables, en particulier celles des zones avec moins de choix de stations-service. Nous devons relancer la concurrence entre les détaillants de carburant.

La porte-parole du Trésor des libéraux démocrates, Sarah Olney, a déclaré que le rapport cinglant montrait que «les ministres dormaient au volant», ajoutant: «Rishi Sunak doit réprimer maintenant ce profit du pétrole, en transportant les patrons responsables à Downing Street et en les retenant. estimer. »

Le ministre de l’Énergie, Graham Stuart, s’est dit « choqué » par les conclusions de la CMA. Il a déclaré aux Communes: «Les automobilistes ne devraient pas être utilisés comme des vaches à lait par l’industrie du carburant. Le gouvernement ne le tolérera pas et je sais que cette Chambre ne le tolérera pas.

Le n ° 10 a déclaré que le gouvernement présenterait des plans pour une loi visant à « obliger les détaillants à fournir des informations à jour sur les prix, à accroître la transparence, la concurrence et la concurrence » après l’été.

Un programme volontaire qui encourage les détaillants à divulguer les prix sera lancé le mois prochain. Le n ° 10 a déclaré qu’un programme similaire en Allemagne avait « renforcé la concurrence ».

Le chancelier Jeremy Hunt a déclaré: « Il n’est pas juste que les entreprises refusent de répercuter la baisse des prix pour protéger leurs bénéfices alors que les travailleurs ont du mal à équilibrer leurs budgets. » Il a promis de prendre des « mesures rapides » pour mettre en œuvre les recommandations de l’AMC.