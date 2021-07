Les automobilistes et les passagers d’avion pourraient se voir imposer des frais plus élevés dans le cadre des plans de voyage neutre en carbone d’ici 2050

Des taxes VERTES devraient être introduites sur les voitures et les vols dans le but de réduire les émissions des transports du Royaume-Uni, a suggéré le gouvernement.

Le secrétaire aux Transports a dévoilé mercredi son nouveau plan « greenprint » qui vise à « décarboner tous les modes de transport intérieur d’ici 2050 ».

Des taxes sont susceptibles d’être introduites sur les véhicules et les vols Crédit : Getty – Contributeur

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a dévoilé mercredi le nouveau plan « vert » du gouvernement Crédit : AFP

Le document suggère que de nouvelles taxes sur l’automobile seront introduites pour contrer la perte des taxes sur le carburant des voitures électriques.

Il indique que le gouvernement veillera à ce que « les recettes des taxes sur les véhicules suivront le rythme » du passage aux voitures électriques afin qu’il puisse continuer à trouver « les services publics et les infrastructures de première classe auxquels les personnes et les familles du Royaume-Uni s’attendent ».

Selon The Telegraph, parmi les plans envisagés figure l’introduction d’un système de tarification routière qui pourrait obliger les conducteurs à payer des péages ou par mile.

Cela serait basé sur un système de suivi embarqué.

Le gouvernement cherche également à augmenter le prix de l’essence pour qu’il soit conforme à celui de l’Union européenne.

Les voitures électriques ne paieront aucun droit d’accise sur les véhicules (VED) avant au moins 2025, précise le plan.

Cependant, les véhicules propres pourraient être touchés par des frais plus élevés à partir de ce moment-là.

« Vous ne pouviez pas mettre les coûts supplémentaires sur VED, car tant de gens ne le paieraient tout simplement pas », a déclaré Sir Edmund King, le président des AA, au Telegraph.

Il a ajouté que les taxes d’achat plus élevées dissuaderaient les gens d’acheter des véhicules électriques et que la taxation pourrait être « régressive ».

Le secrétaire aux Transports a assuré aux automobilistes que le gouvernement n’était pas « anti-voiture » et ne voulait pas « diaboliser » les conducteurs.

‘AUGMENTATION DES TARIFS AÉRIENS’

Grant Shapps a déclaré mercredi aux députés que l’ambition était de garantir que les voitures « peuvent rouler sans nuire à la santé des gens et à l’environnement » alors qu’il dévoilait de nouvelles réformes.

S’exprimant à la Chambre des communes, M. Shapps a également déclaré: « Nous ne sommes pas contre la voiture.

« Nous voulons que les gens aient accès à des voitures et en effet, dans les zones rurales, c’est souvent le seul moyen pour les gens de se déplacer, même s’ils souhaitent évidemment améliorer les services de bus et le reste. »

Pour les compagnies aériennes, le plan promet de reconsidérer les prix du carbone pour « aider à accélérer » le passage aux carburants verts.

Cela pourrait voir une augmentation des tarifs aériens.

Le plan espère également atteindre zéro net sur les vols intérieurs d’ici 2040.

Le nouveau plan zéro émission a été annoncé avant le grand sommet sur le climat COP26 qui se tiendra à Glasgow en novembre.

Dans le plan, le gouvernement a l’intention d’éliminer progressivement les voitures et camionnettes polluantes d’ici 2035 et tous les nouveaux véhicules lourds diesel et essence d’ici 2040.

« Il s’agit d’une stratégie globale mais urgente pour mettre fin à la contribution des transports au changement climatique au cours des trois prochaines décennies, faisant preuve d’un leadership mondial, alors que nous nous préparons à accueillir la COP26 », a déclaré Grant Shapps.

Pendant ce temps, les conducteurs de voitures électriques devraient bénéficier d’une remise pour recharger leurs batteries à des heures impopulaires afin d’éviter des coupures de courant paralysantes.

Cette décision est conçue pour empêcher le réseau national de connaître des augmentations catastrophiques de la demande et de tomber dans le passage au vert.

Les experts ont averti que les conducteurs de voitures électriques voudront probablement tous se brancher et recharger leurs roues à peu près au même moment après le travail.

Les ministres craignent que la soudaine augmentation de la demande alors que les Britanniques passent de l’essence à l’électrique ne fasse exploser complètement le système déjà surchargé.