Les automobilistes en colère avertissent les politiciens – abandonnez les accusations à la Ulez ou nous vous expulserons !

ALORS QUE Londres s’engouffre dans un effondrement politique à propos d’Ulez, les automobilistes de tout le pays se rebellent également contre des programmes anti-voitures similaires.

Le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, refuse d’abandonner sa politique impopulaire – promettant de la chasser jusqu’aux confins de Londres d’ici la fin de l’été.

Les conducteurs manifestent à Ulez devant la Haute Cour – alors que les automobilistes de tout le pays préviennent qu’ils puniront les politiciens qui leur reprochent des accusations similaires Crédit : Alamy

Le bouillonnant Sir Keir Starmer blâme le stratagème de M. Khan pour son échec à remporter l’ancien siège de Boris Johnson à Uxbridge.

Cela a plongé le parti travailliste dans une guerre civile ouverte avec des députés en colère craignant que le « culte anti-voiture » ne leur coûte des sièges cruciaux à Londres lors des prochaines élections.

Cependant, des programmes se sont répandus dans toute l’Angleterre après que le gouvernement a ordonné à toutes les régions de réduire la pollution de l’air d’ici 2024.

Bath, Birmingham, Bradford, Bristol, Portsmouth, Sheffield et Tyneside ont tous des versions différentes de leurs propres zones d’air pur.

Dans ces villes, les habitants menacent de punir les politiciens en les frappant avec une taxe sur les conducteurs dans les urnes.

« Vous ne pouvez pas tourner à gauche ou à droite sans penser à ce que cela va vous coûter », déclare l’horloger de Birmingham Trevor Jennings, 59 ans. [PIC]

« Ils vous factureront 5 £ pour sortir du lit bientôt. »

Il parle au nom de légions d’automobilistes en colère à travers le pays qui risquent d’être frappés d’amendes quotidiennes simplement pour avoir conduit leur voiture.

Ces «zones d’air pur» (CAZ) sont des zones où les conducteurs de moteurs à essence ou diesel plus anciens doivent payer environ une dizaine par jour pour conduire.

Le programme de Birmingham est en place depuis deux ans, les conducteurs de voitures, de taxis et de gros véhicules utilitaires plus anciens et polluants étant facturés 8 £ par jour pour conduire dans la ville.

Les autocars et les poids lourds gourmands en essence entraînent des frais de 50 £.

Des programmes de mise à la ferraille de véhicules et de crédit de voyage ont été mis en place, mais les conducteurs disent que cela ne suffit pas.

Le conseil municipal de Birmingham, géré par les travailleurs, a infligé plus de 52 millions de livres sterling d’amendes et 26 millions de livres sterling supplémentaires de charges journalières grâce au programme.

Les amendes commencent à 120 £, réduites à 60 £ si elles sont payées dans les 14 jours. Cependant, des milliers de personnes ont refusé de payer.

Les habitants font rage à propos de la signalisation «peu claire», les propriétaires d’entreprise disent qu’il a attiré l’attention et les visiteurs du célèbre centre commercial Bullring se plaignent d’avoir été pris au dépourvu.

Michelle Marshall, 45 ans, assistante médicale à l’hôpital Queen Elizabeth, vit à l’intérieur de la CAZ dans le quartier de Lee Bank à Birmingham.

Elle doit parfois récupérer des livraisons au bout de sa route lorsque les chauffeurs refusent d’entrer dans la zone et doivent même payer le supplément pour la livraison d’un lit.

La mère de deux enfants a averti que si les politiciens élargissaient davantage la zone : « Cela ne me donnerait pas envie de voter pour eux. »

Parmi les plus durement touchés figurent les chauffeurs de taxi de Birmingham qui disent qu’ils réfléchiront à deux fois avant de voter pour ceux qui leur imposent des sanctions anti-conducteur.

Parmi eux, Musa Ali, 47 ans, qui a déclaré : « Je dois payer 56 £ de plus par semaine. Bien sûr, je suis en colère. Combien cela coûtera-t-il dans une autre année ? Il y a une limite d’âge de 15 ans [on cabs] et puis vous devez acheter une autre voiture et c’est environ 70 000 £ pour une nouvelle voiture.

Chauffeur de taxi de 35 ans, Ram Singh a ajouté : « C’est un impôt indirect. Il y a plus de trafic sur la rocade maintenant, ce qui cause plus de pollution. Je ne vois donc aucun avantage réel.

Ahsan Ali, 41 ans, employé d’étal de marché, a déclaré que la fréquentation avait ralenti jusqu’à 30% certains jours et a fustigé les politiciens qui: « Ne pensez pas au profane ».

Khalid Mahmood, député travailliste de Birmingham Perry Barr, veut que le projet soit abandonné.

M. Mahmood a déclaré: « Les personnes les plus mal loties sont toujours les plus blessées – dans la poche et dans leur mode de vie. »

Tournant ses armes contre son collègue politicien travailliste, M. Khan, il a fulminé: «Les gens peuvent s’asseoir dans leurs tours d’ivoire et décider de ces choses et se permettre d’être les grands croisés de l’environnement – ​​nous voulons tous une meilleure qualité de l’air – mais ayons des faits appropriés et traitez-le correctement.

Il a dit qu’il craignait que le programme ne nuise aux perspectives électorales du Labour, ajoutant: «Après les élections à Uxbridge, les gens en prennent conscience.

« Fournissons des transports en commun adéquats et soutenons les gens plutôt que de pénaliser les plus pauvres.

Un porte-parole du conseil municipal de Birmingham a déclaré que le pourcentage des véhicules les plus polluants entrant dans la zone avait plus que diminué de moitié depuis l’introduction de la CAZ – de 15,2 % en juin 2021 à 6,4 % en mai 2023.

À Bradford, les habitants sont également exaspérés par leur CAZ qui ne s’applique qu’aux véhicules commerciaux, avec des frais allant de 7 £ pour une voiture Hackney à 50 £ pour un poids lourd.

Dave Robson, un paysagiste de 60 ans de Bradford qui dirige sa propre entreprise, est furieux.

« Mon message à nos politiciens est que vous pouvez vous coller votre zone d’air pur dans le cul », a déclaré M. Robson.

Sandra Ellis, une femme de ménage de 64 ans à la Bradford Royal Infirmary, a déclaré: « Nous avons juste l’impression que nous continuons d’être frappés par des stratagèmes farfelus, ce qui ne fait rien pour le moral ou ne nous rend pas fiers de la ville dans laquelle nous vivons. »

Le chauffeur de taxi local Habib Nawaz, 52 ans, a déclaré que c’était un « système épouvantable » et a ajouté : « Les politiciens doivent écouter ce que disent leurs électeurs. Personne ne voulait ça.

Robbie Moore, député conservateur de Keighley et Ilkley, a déclaré que la «taxe» du conseil dirigé par les travaillistes n’avait été «rien de moins qu’un désastre».

« Il est grand temps que les politiciens prennent conscience de ces régimes fiscaux désastreux », a-t-il ajouté.

Un porte-parole du Bradford Council a souligné que la CAZ était dirigée par le gouvernement et ne concernait que les «véhicules utilitaires anciens les plus polluants».

Maire de Londres Sadiq Khan Crédit : PA

Pendant ce temps, dans le Grand Manchester, une réaction féroce a vu les plans de la CAZ de la ville suspendus après que le maire travailliste Andy Burnham a refusé de les soutenir.

Un ministre de l’ombre a commenté: « Burnham a lu la pièce et Khan ne l’a pas fait. »

Alors qu’à Londres, M. Khan travaille avec Ulez, à Manchester, M. Burnham s’efforce de se distancier de la politique, craignant que cela ne nuise à ses chances de réélection.

Il a déclaré à TalkTV cette semaine : « Nous sommes toujours dans une impasse avec le gouvernement à ce sujet. Nous voulons une approche incitative, le gouvernement dit toujours qu’il veut un système de tarification sur le centre-ville.

Le responsable de l’air pur du Grand Manchester, le conseiller Eamonn O’Brien, a souligné qu’ils voulaient un plan « qui ne nuit pas aux moyens de subsistance, aux emplois et aux entreprises ».

Le couple James, 76 ans, et Sheila Drew, 68 ans, de Harpurhey, Manchester, doutaient de l’efficacité du programme.

Mme Drew a déclaré: «C’est un gaspillage d’argent. Combien tout cela coûtera-t-il ? Andy Burnham semble avoir trop changé d’avis et je ne vois pas comment cela fonctionnera si l’inflation et le coût de la vie restent élevés.

Son mari a ajouté : « Je pense qu’il va perdre des voix à cause de cela. Je ne voterai plus pour lui de toute façon.

Le plombier Charlie Trafford, 22 ans, de Bury, a déboursé 9 000 £ sur une nouvelle camionnette pour éviter d’être piqué par le prélèvement quotidien.

Il a décrit le plan comme un « vote perdant », ajoutant: « Les gens doivent recevoir le bon type d’aide. »

À Newcastle, la CAZ facture 12,50 £ par jour aux taxis, minibus et véhicules utilitaires légers polluants. Les bus, autocars et poids lourds non conformes sont facturés 50 £.

Alan Hughes, propriétaire de The Best costs Less in Grainger Market, a dû débourser 500 £ pour une vieille voiture car il se verrait infliger une amende s’il utilisait sa camionnette de travail.

L’homme de 70 ans, de Newcastle, a déclaré: «Les entreprises ont eu du mal pendant la pandémie et nous venons de nous remettre sur pied avant d’être regroupés avec cela.

« Si un politicien soutenait cela ou portait plus d’accusations, je ne voterais probablement pas pour lui. »

Le constructeur Martin Cooper, 56 ans, a fulminé: «Ce sont les gens de la classe ouvrière qui paient à nouveau la facture.

« Si vous êtes assez riche pour payer l’amende, vous êtes assez riche pour avoir une toute nouvelle voiture.

« Ce sont tous les pauvres qui n’ont pas les moyens de mettre à jour leur véhicule qui seront giflés d’une amende.

« Je ne voterais pour aucun politicien qui soutient ces politiques. Cela dissuadera beaucoup de gens de voter pour eux.

Le chauffeur de taxi Denis Badger, 28 ans, de Newcastle, a déclaré : « Les charges sont horribles. J’ai dû payer 50 £ par semaine et c’est avec une remise.

« Je peux à peine me le permettre et je dois le remettre à mes clients, ce que je ne veux pas faire mais je n’ai pas le choix.

« C’est juste le conseil qui cherche de l’argent facile pendant la crise du coût de la vie. »

Maureen Young, 80 ans, fonctionnaire à la retraite, a déclaré : « Cela met la pression sur les gens de la classe ouvrière.

« Cela ne changera rien au changement climatique lorsque de grandes entreprises polluent l’air avec leurs usines.

«Cela me dissuaderait de voter pour tout politicien qui approuverait cela.

« C’est pourquoi les travaillistes ont perdu les élections législatives à Uxbridge, car ils ont soutenu ces amendes. »

Linda Thompson, 72 ans, une travailleuse de soutien de Newcastle, a déclaré: « Cela pénalise les gens pour aller travailler. »

Promenez-vous dans l’une de ces villes et cette rage frémissante est là parmi les automobilistes.

Et avec des élections générales attendues l’an prochain, les deux partis ont peur de se mettre du mauvais côté de cette mutinerie des automobilistes.

Rishi Sunak et le parti conservateur utilisent la ligne Ulez pour enfoncer le couteau dans le Labour.

Ils ont transformé l’élection partielle d’Uxbridge en un référendum sur Ulez – et ont gagné.

Keir Starmer Crédit : PA

Attendez-vous à ce qu’ils fassent de même dans d’autres circonscriptions frappées par des accusations de maires travaillistes.

Pendant ce temps, Sir Keir essaie désespérément d’empêcher le parti travailliste d’être présenté comme le parti anti-voiture.

Mais il semble incapable de freiner la poursuite de ses propres maires.

Howard Cox, fondateur de FairFuelUK et candidat à la mairie de Londres, a averti : « Les grands partis politiques paieront désormais plus que sévèrement aux urnes.