Les automobilistes de l’Okanagan font preuve de prudence alors que les élèves retournent à l’école – Kelowna Capital News

Alors que les enseignants, les parents et les élèves se préparent à commencer une autre année scolaire, la GRC de la Colombie-Britannique souhaite rappeler à tous quelques conseils de sécurité importants.

Les élèves des districts scolaires de Vernon, Kelowna, Okanagan-Skaha et Nicola-Similkameen devraient rentrer le mardi 6 septembre. Les élèves du district North Okanagan-Shuswap rentreront le mercredi 7 septembre.

“La première semaine d’école est une période passionnante pour les élèves, les parents et les enseignants”, a déclaré le Sgt. Krista Volyk du détachement régional de la vallée du haut Fraser. « Nous voulons rappeler aux automobilistes que l’école est de retour et que les zones scolaires sont de nouveau en vigueur. Nous exhortons les conducteurs à être prudents et à rester attentifs aux enfants sur les routes.

« Accélérer dans les zones scolaires et ne pas s’arrêter pour les autobus scolaires sont des comportements de conduite dangereux et illégaux.

Les limites de vitesse de 30 km/h dans les zones scolaires sont en vigueur les jours d’école de 7 h 30 à 17 h, là où elles sont affichées.

La première semaine d’école est une excellente occasion pour les conducteurs, les parents et les élèves de revoir les conseils de sécurité suivants :

Conducteurs:

• Respectez les limites de vitesse. Ralentissez et redoublez de prudence à l’approche des zones scolaires;

• Ne vous garez pas à l’intérieur ou au-dessus d’un passage pour piétons désigné;

• Ne dépassez pas un véhicule arrêté qui permet aux piétons de traverser la rue ;

• À l’approche d’un autobus scolaire dont les feux clignotent et le panneau d’arrêt déployé, les conducteurs des deux voies de circulation doivent s’arrêter complètement jusqu’à ce que le conducteur ait éteint les feux et rétracté le panneau d’arrêt.

Parents et tuteurs :

• Parlez à vos enfants de la sécurité routière ;

• Évitez de déposer votre enfant à l’école de l’autre côté de la rue que son école. Si cela est inévitable, assurez-vous que votre enfant sait comment traverser la rue en toute sécurité au passage pour piétons désigné le plus proche.

• Évitez les doubles stationnements en vous arrêtant et/ou en déchargeant dans des zones de stationnement/débarquement non désignées.

Étudiants:

• Assurez-vous de revoir votre trajet vers l’école avec votre adulte à la maison;

• Dans la mesure du possible, traversez la rue à un passage pour piétons marqué;

• Regardez des deux côtés avant de traverser la rue. N’oubliez pas : arrêtez-vous, regardez et écoutez ;

• Si un véhicule s’arrête pour vous permettre de traverser, assurez-vous que vous établissez un contact visuel avec le conducteur et que le conducteur établit un contact visuel avec vous ;

• Retirez les écouteurs et les écouteurs pour pouvoir entendre votre environnement ;

• Les téléphones et les appareils numériques peuvent distraire lorsque vous marchez et traversez les rues. Rangez le téléphone et concentrez-vous pour vous y rendre en toute sécurité;

• Si vous roulez à vélo, assurez-vous de connaître le code de la route et de voyager en file indienne le plus près possible du côté droit de la rue. Assurez-vous que votre casque est en place et qu’il vous va bien.



roger@vernonmorningstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

retour à l’écoleOkanaganGRC