Les autocollants sur les produits Apple ont un symbolisme plus profond derrière eux

Si vous connaissez Apple en tant que marque, vous saurez que ses appareils tels que l’iPhone, le MacBook et l’iMac sont livrés avec quelques autocollants de logo. Mais saviez-vous la raison de cette «tradition» unique? La chaîne YouTube «Apple Explained» révèle «l’histoire de derrière» derrière cette stratégie marketing du géant de la technologie. Apple a l’une des bases de fans les plus fidèles. Bien que beaucoup puissent penser que ce fandom est un phénomène récent, la société a toujours apprécié cette fidélité depuis le lancement du Macintosh original en 1984. En fait, dans les années 1990, lorsque la société était au bord de la faillite, les fans d’Apple auraient dévoué accroché dans la section Mac des magasins informatiques et recommandé aux acheteurs.

Apple a reconnu ce fandom et l’avantage concurrentiel unique qu’il leur a donné par rapport aux autres entreprises. La société a fait tout ce qu’elle pouvait pour renforcer sa base de fans et les autocollants Apple faisaient partie de ces efforts. Ils ont permis aux fans d’Apple d’afficher publiquement leur marque préférée, comme si vous portiez la chemise de votre groupe de musique ou de votre équipe sportive préférée.

Dans les premières années, alors qu’Apple essayait encore de créer son propre espace et de s’attaquer aux géants de l’informatique comme IBM, ces autocollants étaient un moyen de montrer son soutien aux «outsiders». Cependant, au fur et à mesure que les produits Apple gagnaient en popularité et que l’entreprise devenait grande, ils n’étaient plus les outsiders. Ainsi, Apple a choisi de devenir le « cool kid » à la place et s’est positionné comme la société de technologie « cool ». Désormais, les autocollants Apple étaient une façon de montrer au monde que vous faisiez partie du «cool Apple club».

Que les clients utilisent les autocollants par amour pour la marque ou pour montrer qu’ils étaient cool, les autocollants Apple ont apporté de la publicité gratuite pour l’entreprise.

