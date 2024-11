CONCORD, New Hampshire — Qu’il soit pittoresque ou légèrement sinistre – loup-garou en colèren’importe qui? — les dessins sur le devant des autocollants « J’ai voté » attirent beaucoup d’attention cette année. Mais avez-vous déjà pensé au dos de votre souvenir du jour des élections ?

« Un adhésif sans danger pour les vêtements, c’est extrêmement important », a déclaré Janet Boudreau, une créatrice d’autocollants. « Vous pouvez abîmer le cuir, la soie et la laine fine si vous n’utilisez pas d’adhésif sans danger pour les vêtements sur les autocollants appliqués sur le tissu. »

Boudreau devrait le savoir. Elle a conçu l’autocollant emblématique qui est un incontournable des bureaux de vote depuis des décennies : une simple ellipse comportant un drapeau américain ondulant rouge, blanc et bleu. Et même si l’entreprise qu’elle possédait autrefois a désormais de la concurrence, elle est ravie des nouvelles versions qui surgissent à travers le pays, dont beaucoup sont conçues par des enfants.

« Je suis tout à fait d’accord », a-t-elle déclaré. « Et je suis tout à fait favorable aux jeunes qui s’impliquent, comprennent le pouvoir du vote et y croient. »

Il y a deux ans, des autocollants du comté de New York représentant une créature ressemblant à un crabe aux yeux sauvages, créés par un garçon de 14 ans, ont fait sensation en ligne. Cette année, le hit – l’un des neuf dessins distribués dans le Michigan – représente un loup-garou déchirant sa chemise devant un drapeau américain.

Le designer du Michigan, âgé de 12 ans, a décliné une demande d’interview, mais d’autres jeunes artistes ont décrit des expériences enrichissantes.

À Milton, dans le New Hampshire, Grace, 10 ans, a été traitée comme une célébrité lorsqu’elle s’est rendue aux urnes pour la primaire présidentielle en janvier et les élections municipales en mars.

« J’ai vraiment vu une différence dans l’attitude de chacun, comme si tout le monde semblait plus heureux et plus excité de voter parce qu’il recevait un autocollant sympa que j’avais conçu », a-t-elle déclaré. « Et je pense vraiment que c’était cool d’avoir eu un impact sur la façon dont les gens votent et sur ce qu’ils ressentent à l’idée de voter. »

Le concours du New Hampshire était ouvert aux élèves de quatrième année et plus de 1 000 candidatures ont été soumises. Grace, dont le design représente la formation rocheuse déchue mais non oubliée du Old Man of the Mountain, a non seulement pu assister à une soirée pizza au Statehouse, mais est depuis devenue la correspondante de l’un des deux autres gagnants.

Pendant que Grace choisissait rapidement son design, Rilynn, 11 ans, a rédigé trois versions et a demandé à sa famille de voter pour sa préférée. Le gagnant ? Un orignal debout sur une corniche surplombant le feuillage d’automne coloré et la plus haute montagne de l’État.

Comme Grace, elle était ravie de voir ses autocollants en action plus tôt cette année.

« Ils avaient une énorme pile d’autocollants et les gens retiraient littéralement mon autocollant », a-t-elle déclaré. « Au moment où mon père est arrivé, il n’en avait pas reçu. »

Tous les nouveaux autocollants ne sont pas conçus par des enfants.

À Denver, des individus incarcérés ont conçu deux autocollants, l’un représentant le drapeau du Colorado avec un bâtiment en brique, le soleil et des montagnes violettes comprenant le « D » dans « voté ». Le concours de design visait à promouvoir l’engagement civique et à favoriser un sentiment d’utilité et de communauté.

Dans le comté de King, dans l’État de Washington, un graphiste a développé un autocollant présentant le paysage urbain de Seattle en haut et la campagne en bas. Et un concours ouvert aux adultes et aux étudiants de San Francisco a été remporté par l’illustrateur Hollis Callas, qui comprenait des fleurs, des oiseaux, un phoque, le Golden Gate Bridge et « J’ai voté » en plusieurs langues.

«J’adore ça», a déclaré Allison Tichenor, qui a ramassé un autocollant lorsqu’elle a voté plus tôt cette semaine. « C’est beau, tout comme la ville. »

Tichenor et d’autres ont déclaré qu’ils aimaient porter les autocollants pour rappeler aux autres de voter.

« Je pense qu’ils sont importants parce qu’on ne sait jamais qui cela pourrait inspirer de voter », a déclaré Deanna Long de Raleigh, en Caroline du Nord, qui s’est rendue mercredi à un rassemblement de Kamala Harris avec un autocollant de vote sur son sac représentant un enfant chevauchant une crinière violette. licorne.

« Les créations sont amusantes et proviennent de jeunes enfants, qui doivent compter sur les autres pour voter pour leurs besoins », a déclaré Long. « J’espère que la valeur du vote deviendra plus claire pour les jeunes générations, et j’espère que les œuvres d’art les inspireront également. »

En 2019, la Commission d’assistance électorale des États-Unis a lancé un concours national pour le meilleur autocollant dans le cadre de ses efforts visant à honorer les meilleures pratiques innovantes en matière d’administration électorale. Le dernier groupe de gagnants comprend le bureau du greffier du comté de Sante Fe au Nouveau-Mexique, où le concours s’est concentré spécifiquement sur les autocollants « Futur électeur » et « Premier électeur ».

« Organiser des élections est difficile, et ces concours d’autocollants « J’ai voté » sont à la fois un bon moyen d’impliquer potentiellement la communauté, mais aussi un peu de créativité et de plaisir », a déclaré Benjamin Hovland, président de la commission fédérale non partisane.

Jason Wickersty a certainement fait preuve de créativité avec l’autocollant qu’il a fabriqué à partir de rouleau de porc, un type de viande transformée appréciée dans le New Jersey et connue sous le nom de jambon de Taylor. Il a partagé une photo sur la plateforme sociale X en 2020 de la viande collée à sa chemise et s’est expliqué dans un e-mail cette semaine.

« Nous, les habitants de Jersey, sommes farouchement fiers et fidèles à notre État, et comme ils n’ont pas encore rendu officiels les tranches de rouleau de porc « J’ai voté », j’ai pris un couteau X-Acto pour couper une tranche et j’ai sculpté ma propre tranche typiquement Jersey « J’ai voté ». ‘insigne », a-t-il déclaré.

Même si un écrivain l’a un jour qualifiée de « véritable Betsy Ross » des autocollants « J’ai voté », Boudreau n’a pas été la première à les produire. Mais elle a fini par dominer le marché. En 2000, environ 13 ans après avoir dessiné le dessin de sa table de cuisine, sa société de fournitures électorales vendait plus de 100 millions d’autocollants tous les deux ans avant de vendre l’entreprise en 2015. Les responsables n’ont pas répondu à un e-mail demandant les ventes actuelles. chiffres.

Les autocollants ont commencé comme un moyen de diversifier les offres de l’entreprise et d’attirer de nouvelles affaires, a déclaré Boudreau, qui se souvient de son fils de 6 ans apposant les autocollants colorés sur les publicités en noir et blanc qu’elle envoyait aux clients potentiels.

«Mais cela a juste rendu les gens heureux», a-t-elle déclaré. «Cela nous a ouvert des portes et cela a rendu les électeurs heureux.»

Les journalistes d’Associated Press Haven Daley à San Francisco, Hallie Golden à Seattle, Isabella Volmert à Lansing, Michigan et Susan Haigh à Hartford, Connecticut, ont contribué.