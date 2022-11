Les Autochtones sont «invisibles» pour la police, selon la famille, après la disparition d’un homme de Vancouver confirmé mort

Après avoir passé les deux dernières semaines à tapisser le centre-ville de Vancouver d’affiches de personnes disparues de Darius Smallboy, la famille du jeune Autochtone vient d’apprendre qu’il gisait mort dans une morgue de la ville tout le temps.

La famille de Smallboy parle maintenant de ce qu’elle prétend être une réponse indifférente de la part du service de police de Vancouver et un retard inacceptable dans l’identification de son corps.

“C’était un bon garçon et j’ai l’impression qu’il n’avait pas d’importance pour le VPD”, a déclaré sa tante, Jamie Smallboy, à CBC.

“Malheureusement, c’est comme ça pour les peuples autochtones. Nous sommes invisibles pour eux. Nous ne sommes en aucun cas une priorité.”

Darius Smallboy, 23 ans, a été vu pour la dernière fois en train de quitter son immeuble près de Fraser Street et de Broadway le 3 novembre.

Jeudi, la famille a été informée qu’un passant avait trouvé Smallboy proche de la mort dans le Downtown Eastside le 4 novembre. Il est décédé le même jour, mais il a fallu tout ce temps pour identifier le corps, malgré les efforts de la famille pour attirer l’attention sur l’affaire.

Un porte-parole du bureau des coroners de la Colombie-Britannique a confirmé que la mort de Smallboy faisait l’objet d’une enquête, mais a déclaré qu’il n’était pas en mesure de fournir d’autres informations tant que l’affaire était toujours ouverte.

‘Il n’a jamais décollé comme ça’: tante

Jamie Smallboy a déclaré que son frère, le père de Darius, avait tenté de signaler sa disparition à la police le 5 novembre alors qu’il n’avait pas eu de ses nouvelles depuis plus d’une journée.

“Ce n’était pas dans son caractère. Il n’a jamais décollé comme ça. Il n’a jamais cessé de communiquer avec son père”, a déclaré Jamie Smallboy.

Mais elle a dit que la police ne prendrait pas le rapport de personne disparue dans un premier temps, disant d’attendre quelques jours. Un rapport a été officiellement déposé le 7 novembre, date à laquelle Darius était déjà mort depuis trois jours.

Une déclaration écrite fournie par le service de police de Vancouver indique que le bureau des coroners est l’organisme responsable de l’affaire et que la mort de Darius Smallboy ne fait pas l’objet d’une enquête criminelle.

“Notre unité des personnes disparues le recherchait activement depuis le moment où il a été porté disparu. Son nom et ses informations ont été saisis dans une base de données de la police nationale et des notifications ont été envoyées aux agents du VPD de première ligne”, indique le communiqué.

“Nous avons travaillé avec sa famille et pris un certain nombre de mesures d’enquête pour le localiser, notamment en cherchant s’il utilisait des téléphones ou des comptes bancaires.”

La déclaration ne répondait pas aux questions sur les affirmations de la famille selon lesquelles une tentative avait été faite pour déposer un rapport de personne disparue le 5 novembre.

La famille de Darius Smallboy affirme que la police n’a pas pris suffisamment au sérieux leur signalement de personne disparue. (Ben Nelms/CBC)

Jamie Smallboy a déclaré que lorsque sa famille était à la recherche de l’homme disparu, ils contactaient régulièrement les agents du VPD pour s’assurer qu’ils savaient que Darius avait disparu et pour demander des mises à jour sur l’affaire.

“Ils diraient, OK, nous garderons un œil sur lui et nous le transmettrons au prochain quart de travail”, a-t-elle déclaré.

Mais lorsque la prochaine équipe d’officiers est arrivée, elle affirme qu’ils n’avaient pas entendu parler de son neveu disparu.

“C’est arrivé au point où nous aimons, pourquoi prendre la peine de leur demander?” dit Jamie Smallboy.

Elle a ajouté que certains agents ont également rejeté ses inquiétudes et émis des hypothèses sur ce qui s’était passé.

“La plupart d’entre eux, à l’exception de quelques-uns, se disent : « Êtes-vous sûr qu’il a disparu ? Êtes-vous sûr qu’il n’est pas en train de faire des crises de boulimie ? Il est probablement en train d’utiliser — peut-être qu’il ne veut pas rentrer à la maison » », a-t-elle ajouté. a dit.

Darius souffrait de douleurs chroniques et était accro aux analgésiques, mais il n’était pas connu pour faire des crises de boulimie et disparaître, a déclaré Jamie Smallboy.

“Le VPD, ils doivent être plus prévenants et réellement écouter et ne pas simplement essuyer tout le monde avec le même pinceau et dire:” Eh bien, ce sont des toxicomanes “”, a-t-elle déclaré.