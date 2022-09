Les autochtones de l’Alaska célèbrent l’élection historique de Peltola

JUNEAU, Alaska (AP) – Bernadette Demientieff a dit qu’elle avait pleuré lorsqu’elle avait appris la victoire de la démocrate Mary Peltola aux élections spéciales de la Chambre des États-Unis en Alaska, faisant de Peltola la première autochtone de l’Alaska à être élue au Congrès.

“Je ressens un peu de soulagement en sachant que quelqu’un sera là-bas qui pourra vraiment comprendre et comprendre ce que c’est que d’être de l’Alaska, d’être un natif de l’Alaska et d’avoir ce lien avec notre patrie”, a déclaré Demientieff, directeur exécutif du Comité directeur gwich’in. Les indigènes Gwich’in se sont battus pendant des années contre les efforts de forage dans l’Arctic National Wildlife Refuge, et elle espère faire part de leurs préoccupations à Peltola.

Peltola, 49 ans, qui est Yup’ik, devrait servir le reste du mandat de feu le représentant républicain Don Young, qui se termine en janvier.

Young, décédé en mars, a occupé le siège pendant 49 ans. Zack Brown, un ancien porte-parole du bureau de Young, a déclaré que “de nombreux membres du personnel au fil des ans ont entendu le membre du Congrès exprimer qu’il aimerait voir le siège occupé un jour par une femme autochtone de l’Alaska”.

Mais alors même que Peltola célébrait mercredi, lorsque les résultats de l’élection spéciale classée du 16 août ont été publiés, elle se tournait vers novembre, lorsqu’elle affrontera à nouveau les républicains Sarah Palin et Nick Begich, ses concurrents lors de l’élection spéciale. Les élections générales de novembre décideront qui remportera un mandat complet de deux ans.

Peltola a cherché à rester au-dessus de la mêlée lors d’une campagne au cours de laquelle Begich a présenté Palin, le candidat républicain à la vice-présidence de 2008 et ancien gouverneur, comme peu sérieux et en quête de gloire.

Palin, qui a vanté la reconnaissance généralisée du nom et l’approbation de l’ancien président Donald Trump, a remis en question les références républicaines de Begich et lui a peut-être adressé sa plus forte réprimande jeudi, affirmant que “Negative Nick” avait divisé les républicains avec sa “sale campagne” et devrait abandonner la course. Begich vient d’une famille d’éminents démocrates, mais a déclaré qu’il était un républicain de longue date.

Il s’agissait de la première élection avec classement à l’échelle de l’État en Alaska. Les partisans du vote classé disent que cela encourage les candidats à mener des campagnes positives pour gagner un soutien au-delà de leurs bases traditionnelles. Scott Kendall, qui a aidé à rédiger la mesure de vote adoptée par les électeurs en 2020 qui a supprimé les primaires des partis et institué le vote préférentiel aux élections générales, a déclaré que Begich “a dirigé une clinique sur la façon de mal performer lors d’une élection de choix classé”.

“Il était négatif”, a-t-il déclaré. “Et que savez-vous? Quand vous dites à vos partisans que l’autre républicain ne vaut rien, peut-être qu’ils vous croient.

Begich a terminé troisième des votes de premier choix, ce qui signifie qu’il a été éliminé. Les électeurs qui l’ont classé premier ont vu leurs votes compter pour leur prochain choix. Parmi les électeurs de Begich qui ont classé un deuxième candidat, environ 36% ont choisi Peltola et 64% ont choisi Palin, selon des chiffres préliminaires.

Peltola a déclaré qu’elle était “très excitée de travailler pour les Alaskiens” au cours des prochains mois, mais aussi “très déterminée à rester concentrée sur la campagne pour le siège de deux ans et vraiment concentrée sur novembre”.

Elle a reconnu la nature historique de sa victoire, qui, selon Peltola mercredi, était “encore en train de s’enfoncer”, mais a déclaré qu’elle était “bien plus que mon appartenance ethnique ou mon sexe”. Peltola sera également la première femme à occuper le siège de l’Alaska’s House.

L’Alaska est un État diversifié, a-t-elle noté, et “nous devons vraiment nous concentrer sur la collaboration de tous pour surmonter nos défis”.

Peltola a servi cinq mandats à la Maison de l’Alaska, se terminant en 2009, et a récemment travaillé pour une commission visant à reconstituer les ressources en saumon de la rivière Kuskokwim. Son temps à l’Assemblée législative a chevauché le temps de Palin en tant que gouverneur et les deux ont été cordiaux.

Peltola a déclaré qu’elle avait commencé à pêcher lorsqu’elle était enfant avec son père. L’autoproclamée défenseure du saumon a déclaré qu’elle était motivée à se présenter à la Chambre des États-Unis par les problèmes environnementaux auxquels l’Alaska est confronté et qu’elle souhaitait attirer l’attention sur les problèmes de productivité des océans et d’insécurité alimentaire. Elle a fait part de ses inquiétudes concernant les faibles montaisons de saumon.

Alors que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade en juin, Peltola a déclaré qu’elle voulait être “une défenseure des avortements sûrs et légaux”.

Peltola a déclaré que toute location supplémentaire dans l’Arctic National Wildlife Refuge “devrait se poursuivre tant qu’il y a le soutien des personnes qui y vivent et que des protections sont en place pour nos ressources naturelles, y compris le caribou”.

Joe Nelson, président du conseil d’administration de Sealaska, une société autochtone d’Alaska, a déclaré que Peltola comprend l’importance d’un mode de vie de subsistance – vivre de la terre et récolter du poisson, des baies et de la faune. Sealaska avait encouragé les électeurs à soutenir Peltola et a salué mercredi sa victoire comme un “moment historique”.

Nelson, qui est également l’ex-mari de Peltola, a déclaré qu’il était «attendu depuis longtemps» d’avoir un autochtone de l’Alaska au Congrès et a déclaré que davantage de voix autochtones dans des rôles de leadership étaient nécessaires.

Andrew Halcro, un républicain, a déclaré qu’il avait classé Peltola au premier rang lors de l’élection spéciale et la candidate républicaine écrite Tara Sweeney au deuxième rang. Halcro et Peltola ont servi ensemble à l’Assemblée législative de l’État, lui d’Anchorage et Peltola de la communauté rurale de Bethel. Il a dit qu’il était un “gars qui ne sait rien” qui a fait des “commentaires malheureux” sur un programme qui fournit une aide économique aux communautés où les coûts d’électricité peuvent être beaucoup plus élevés que dans les zones plus urbaines.

Il a dit que c’était à un moment où la « clivage urbain/rural faisait rage » à l’Assemblée législative et que Peltola est venu à son bureau en disant : « Hé, si cela vous intéresse, je serais heureux de vous renseigner à ce sujet. »

Peltola “était vraiment l’un des législateurs ruraux de ma première année qui a vraiment changé ma vision de l’Alaska rural et m’a vraiment aidé à me renseigner sur les défis auxquels ils sont confrontés”, a-t-il déclaré.

Les partisans de Peltola disent qu’elle a le don de se connecter avec les gens. Peltola a déclaré qu’une chose qu’elle avait apprise au cours de la campagne sur laquelle elle espère s’appuyer est “à quel point nous avons tous besoin de positivité, d’espoir et d’inspiration”.

Beth Kerttula, une démocrate qui a siégé à l’Assemblée législative avec Peltola, a déclaré que la victoire de Peltola n’était pas un “coup de chance”.

“Parfois, c’est la bonne personne au bon endroit au bon moment, et c’est Mary”, a-t-elle déclaré, qualifiant Peltola de conférencière douée et de bâtisseuse de coalition qui “brille tout simplement”.

“Si vous ne saviez pas qui elle était, alors c’est comme, wow, regardez ça”, a-t-elle déclaré à propos de la victoire de Peltola. « Mais ce n’était pas une erreur. Les gens croyaient en Marie.

Suivez AP pour une couverture complète des élections de mi-mandat sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections et sur Twitter, https://twitter.com/ap_politics.

Becky Bohrer, L’Associated Press