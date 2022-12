Les autobus scolaires électriques offrent aux enfants un trajet plus propre, mais plus coûteux

“C’est comme un énorme kart à pédales”, a déclaré le chauffeur de bus ce jour-là de novembre, qui conduit des bus scolaires, principalement à essence, depuis plus de trois décennies. “Lorsque vous accélérez, vous bougez. Lorsque vous arrêtez d’accélérer, vous vous arrêtez. Et vous n’entendez aucun son.”

À l’heure actuelle, seule une infime fraction des quelque 480 000 autobus scolaires en Amérique sont alimentés par batterie. La plupart utilisent encore des moteurs à essence ou diesel, comme ils le font depuis des décennies. Mais grâce à la technologie des véhicules électriques à maturation rapide – et aux nouvelles incitations disponibles en vertu de la loi bipartite sur les infrastructures et de la loi sur la réduction de l’inflation – les autobus scolaires électriques devraient devenir beaucoup plus courants au cours de la prochaine décennie.

Les militants écologistes travaillent depuis des années pour tenter de remplacer les autobus scolaires diesel et essence par de nouveaux modèles électriques. Jusqu’à récemment, ils étaient confrontés à de grands défis : seules quelques entreprises fabriquaient des autobus scolaires entièrement électriques, les prix étaient très élevés et le besoin d’une nouvelle infrastructure de “ravitaillement” et d’entretien pour remplacer le diesel éprouvé s’est avéré trop décourageant pour de nombreuses écoles. fonctionnaires.

Cela commence à changer. Au cours des deux dernières années, de plus en plus d’entreprises – y compris des fabricants d’autobus scolaires établis de longue date – ont commencé à fabriquer des autobus scolaires électriques, les subventions gouvernementales ont augmenté et les régulateurs et les organisations à but non lucratif ont travaillé pour éduquer les districts scolaires, les services publics et le grand public sur les avantages .

Mais ce n’est pas comme vendre des véhicules électriques aux conducteurs. Les districts scolaires doivent naviguer dans un éventail déroutant de subventions et de restrictions – et faire face au fait gênant qu’à l’heure actuelle, un nouveau bus électrique coûte beaucoup plus cher qu’un bus diesel traditionnel (en fait, trois à quatre fois plus).

Il est difficile de créer une version électrique à batterie d’un camion long-courrier, comme le démarrage d’un véhicule électrique Nicolas travaille, car les batteries nécessaires pour fournir la distance pèsent beaucoup et prennent des heures à se recharger.

Mais le cas d’un autobus scolaire – qui n’a besoin que d’une plage de kilométrage limitée et qui a beaucoup de temps d’inactivité pour se recharger – est beaucoup plus simple. Et les avantages par rapport aux bus traditionnels sont clairs.