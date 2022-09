Les autobus scolaires du comté de Will continueront de rouler après la menace de grève – Shaw Local

Une entente a été conclue entre First Student et la section locale 179 des Teamsters à Joliet, évitant une grève potentielle des chauffeurs d’autobus.

Mercredi après-midi, Theresa Rouse, surintendante du district 86, a envoyé le message suivant aux parents du district 86 :

“Bonne nouvelle! Les chauffeurs de bus First Student ont approuvé un nouveau contrat », a écrit Rouse. «Nos lignes de bus continueront de fonctionner comme prévu. Merci à tous nos chauffeurs d’autobus qui travaillent sans relâche pour amener les élèves à l’école et en revenir en toute sécurité.

Sandy Zalewski, porte-parole du district 86, a déclaré que 4 168 élèves du district prennent un bus First Student.

Tom Hernandez, porte-parole du district 202 à Plainfield, a fait écho aux sentiments de Rouse.

“C’est une bonne nouvelle, évidemment”, a déclaré Hernandez. “Nous espérons que tout le monde a obtenu ce qu’il voulait. Nous sommes surtout heureux que nos élèves et leurs familles continuent de recevoir des services de transport appropriés. »

Chaney-Monge School District 88, Will County School District 92 et Elwood Community Consolidated School District 203 travaillent également avec les chauffeurs de bus First Student.

Plus tôt dans la semaine, ces districts ont alerté les familles de la possibilité d’une grève et ont suggéré aux familles de prendre d’autres dispositions pour le transport des étudiants, juste au cas où.

Un bus First Student dépose les élèves l’après-midi. La section locale 179 des premiers étudiants et des Teamsters a conclu une entente contractuelle mercredi pour éviter une grève et toute interruption du service d’autobus. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Tom Flynn, président et directeur commercial de la section locale 179 des Teamsters à Joliet, a déclaré que tout le monde semble satisfait de l’accord : First Student, Teamsters 179, les parents, le district, les chauffeurs.

« C’est un bon contrat. C’est un contrat solide », a déclaré Flynn. “Je pense que c’est une bonne offre, et elle a été acceptée à une écrasante majorité.”

Flynn a déclaré que plus de 200 conducteurs avaient voté mercredi entre 8 h et 14 h dans la salle de repos de First Student à Crest Hill après que les membres aient terminé leurs trajets. Il estime que cela a contribué à un taux de participation de 80 %.

“La plupart du temps, vous devez vous rendre à la salle syndicale pour voter”, a déclaré Flynn. “Lorsque vous l’avez directement dans l’établissement, vous devez vous attendre à une bonne participation.”

Les premiers bus étudiants sont assis dans la gare routière le lundi 19 septembre 2022 à Crest Hill. La section locale 179 des premiers étudiants et des Teamsters a conclu une entente contractuelle mercredi pour éviter une grève et toute interruption du service d’autobus. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Flynn a déclaré lundi que le syndicat et First Student étaient en négociations depuis des mois. Le salaire était l’un des problèmes, a déclaré Flynn. Une grève aurait touché environ 350 chauffeurs de bus dans le comté de Will, a déclaré Flynn.

Il a déclaré que le nouvel accord apportait “des gains à tous les niveaux” en termes de salaires, de retraite et “quelques petits gains en matière d’assurance”.

“Ils n’ont vraiment pas beaucoup d’assurance”, a déclaré Flynn.

Flynn a déclaré que Teamsters 179 et First Student étaient ensemble depuis 2008. Flynn a déclaré qu’il avait organisé les syndicats sur les sites de Crest Hill et Naperville.

“Et nous n’avons jamais eu de troubles sociaux”, a déclaré Flynn. « Nous avons toujours résolu nos problèmes. Nous n’avons jamais eu de grève ici. Et je suis heureux de voir que nous continuons à le faire.

Flynn a déclaré que First Student est “une bonne entreprise et ils traitent bien leurs employés”. Mais avec la pénurie de chauffeurs d’autobus scolaires, le syndicat a vu une opportunité d’améliorer les choses pour les chauffeurs d’autobus, a déclaré Flynn.

“Je suis content qu’il y ait la paix et qu’ils continueront l’école”, a déclaré Flynn. “Nous avons manqué assez d’école à cause de [COVID-19]. Nous n’avons plus besoin de manquer.

Jen Biddinger, porte-parole de First Student, était d’accord.

“Nous sommes impatients de nous concentrer à nouveau sur ce que nous faisons le mieux, en fournissant un transport sûr et fiable à nos partenaires du district scolaire et à leurs familles”, a déclaré Biddinger dans une déclaration écrite.