Les auteurs sont indignés face aux escroqueries aux livres générées par l’IA qui prospèrent sur Amazon

Les auteurs expriment leur choc et leur frustration lorsqu’ils découvrent que des copies de leurs livres générées par l’IA sont vendues sur Amazon. Rory Cellan-Jones, un écrivain-journaliste, est tombé sur un mémoire qu’il a co-écrit avec un créateur de couverture inconnu sur Amazon. L’enquête a révélé que le texte semblait avoir été généré par l’IA, probablement via des outils comme ChatGPT, permettant aux individus de créer des pages de texte sans les écrire eux-mêmes.

Si certains de ces titres générés par l’IA ont été supprimés par Amazon, de nombreux autres continuent d’échapper aux filtres conçus pour éliminer les livres de mauvaise qualité. Par exemple, une personne, utilisant le pseudonyme de « Steven Walryn », a réussi à publier quinze livres générés par l’IA en une seule journée avant d’être finalement retirés.

En août, l’auteure Jane Friedman a contraint Amazon à supprimer cinq faux titres portant son nom, tous générés par l’IA. Le flot de contenus générés par l’IA sur Amazon a suscité des inquiétudes au sein de la communauté littéraire. Notamment, des auteurs de renom tels que Margaret Atwood, Viet Thanh Nguyen et Philip Pullman craignent que leurs travaux soient utilisés pour entraîner l’IA dans de grands modèles de langage sans leur consentement, leur rémunération ou leur crédit.

Amazon affirme investir des ressources importantes pour faire respecter ses directives et supprimer les livres qui les violent. La société autorise le contenu généré par l’IA, mais fixe la limite à tout contenu qui contrevient à ses directives en matière de contenu ou offre une expérience client médiocre.

Ce problème s’est aggravé, conduisant à des poursuites judiciaires. Le mois dernier, The Authors’ Guild, ainsi que 17 auteurs éminents, dont Jonathan Franzen, John Grisham, George RR Martin et Jodi Picoult, ont intenté une action en justice contre OpenAI dans le district sud de New York. La plainte allègue qu’OpenAI a copié ses œuvres en gros, sans autorisation ni compensation, pour insérer des matériaux protégés par le droit d’auteur dans de grands modèles de langage.

Dans un autre procès, les auteurs Michael Chabon, David Henry Hwang, Rachel Louise Snyder et Ayelet Waldman ont accusé OpenAI de bénéficier de l’utilisation non autorisée et illégale de leur contenu protégé par le droit d’auteur. Ces actions en justice soulignent les défis croissants liés au contenu généré par l’IA et son impact sur le secteur de l’édition.

Cette situation met en évidence la nécessité de mécanismes robustes pour protéger la propriété intellectuelle des auteurs et garantir que le contenu généré par l’IA respecte les lois sur le droit d’auteur et les considérations éthiques. À mesure que la technologie de l’IA continue d’évoluer, relever ces défis restera un problème crucial pour les auteurs, les éditeurs et les plateformes numériques comme Amazon.

Contributions de l’IANS