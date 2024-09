Les auteurs locaux se concentrent sur le prochain événement littéraire à Halifax

Une célébration populaire de la littérature du Canada atlantique revient à North End Halifax ce week-end.

Au cours des quatre dernières années, Word on the Hill a été une fête de quartier populaire devant le siège de Nimbus Publishing sur Strawberry Hill Street, après que le festival Word on the Street a été contraint de cesser pendant la pandémie de COVID-19.

En plus d’une vente massive de livres en surstock, l’événement propose également des séances de dédicaces, des rafraîchissements et un coin pour enfants mettant en vedette des auteurs pour enfants acclamés comme l’auteur de Mermaid Lullaby Brianna Corr Scott et Lana Shupe, auteur de The Lonely Little Lighthouse.

Cependant, la directrice générale de Nimbus Publishing, Terrilee Bulger, affirme que l’événement principal est la lecture des auteurs de Word on the Hill.

« C’est vraiment pour cela que nous le faisons », explique Bulger. « C’est génial de pouvoir se débarrasser du stock excédentaire, mais je pense que pouvoir présenter de nouveaux auteurs à une communauté aussi vaste est bien plus important. »

Cette année, parmi les auteurs participants figurent la scénariste et romancière Susan Rodgers, les auteures Michelle Hébert et Jessica Ilse ainsi que la première poète métisse lauréate d’Halifax, Lorri Neilsen Glenn, dont le dernier livre, The Old Moon in Her Arms: Women I Have Known and Been, a été publié en avril.

« Elle est vraiment passionnée par les femmes qui écrivent leurs mémoires », ajoute Bulger. « Elle vous donnera des conseils sur la façon d’écrire votre propre histoire, votre propre biographie, ce genre de choses. »

Word on the Hill aura lieu ce samedi de 10h à 15h au 3660 Strawberry Hill St.