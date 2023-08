Les auteurs discuteront des adolescents et de l’autosuffisance lors de la Glenbard Parent Series du 24 août – Shaw Local

La série Glenbard Parent : (GPS) Navigating Healthy Families présentera Smart But Scattered : The Executive Functioning Approach to Help Kids Reach Their Potential avec les auteurs Pam Dawson et Richard Guare. Ce programme sera présenté lors de deux webinaires Zoom : à 12h et 19h le 24 août. glenbardgps.org pour plus d’informations et des liens vers ces deux webinaires.

Pour être placé sur une liste de rappel pour les événements GPS ou soumettre une question à l’avance, contactez Gilda Ross, coordinatrice des projets étudiants et communautaires du district de Glenbard 87, à [email protected] ou au 630-942-7668.

Si vous êtes le soignant d’un étudiant intelligent mais dispersé, essayer de l’aider à devenir un jeune adulte autonome peut sembler être une bataille. Ce programme donnera aux adultes des stratégies scientifiques pour promouvoir l’indépendance d’un enfant en renforçant ses capacités exécutives – les capacités cérébrales fondamentales nécessaires pour s’organiser, rester concentré et contrôler ses impulsions et ses émotions. Dawson et Guare offriront des conseils pour aider à identifier les forces et les faiblesses d’un élève et à améliorer ses compétences en résolution de problèmes tout en évitant la microgestion, les cajoleries et les punitions inefficaces.

Des unités de développement professionnel continu sont disponibles pour ces webinaires.

Avec plus de 40 ans de pratique clinique, Dawson et son collègue, psychologue agréé et analyste du comportement certifié, Guare, ont travaillé avec des milliers d’enfants et d’adolescents qui éprouvent des difficultés à la maison et à l’école. Leurs nombreux livres primés sur ce sujet incluent « Smart but Scattered: The Revolutionary Executive Functioning Skills Approach to Helping Kids Reach Their Potential » et « Smart But Scattered Teens ».