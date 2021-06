Les auteurs de la majorité des fusillades de masse aux États-Unis sont à l’origine de la majorité des fusillades de masse aux États-Unis – étude – RT USA News

Une grande majorité des assaillants derrière les fusillades de masse aux États-Unis ont eu des troubles psychiatriques non traités, principalement la schizophrénie. Traiter ces patients à temps pourrait réduire le risque de violence, suggère une nouvelle étude.

La principale analyse psychiatrique réalisée par des chercheurs de la faculté de médecine de l’Université de Stanford a étudié les fusillades de masse aux États-Unis pendant des décennies. Ayant identifié 115 personnes à l’origine de ces crimes commis entre 1982 et 2019, sur la base de «la liste la plus complète disponible», la base de données Mother Jones, ils se sont principalement concentrés sur l’étude des assaillants survivants.

« Nous avons constaté que la plupart des tireurs de masse de notre étude souffraient d’une maladie psychiatrique non diagnostiquée et non médicamenteuse.», ont révélé les spécialistes, décrivant leurs découvertes comme «frappant. » Des symptômes de maladie cérébrale grave pouvant être diagnostiqués comme des troubles psychiatriques cliniques ont été identifiés chez 32 des 35 agresseurs. La plupart des tireurs – 18 – souffraient de schizophrénie, tandis que 10 autres ont été diagnostiqués avec des troubles bipolaires, délirants et de la personnalité. Les personnes atteintes de schizophrénie présentaient des symptômes psychotiques typiques tels que des messages de démons, des délires paranoïaques et des hallucinations de commande pour « »tuer, brûler ou détruire. «

« Aucun n’a été médicamenté ou n’a reçu d’autre traitement avant le crime», selon l’étude, qui a été publiée dans le Journal of Clinical Psychopharmacology. Il s’agirait de la première analyse de preuves médicales sur les tireurs de masse aux États-Unis.

Pour établir les symptômes de la maladie mentale et des états psychiatriques, les chercheurs de Stanford dirigés par le Dr Ira D. Glick ont ​​évalué les informations cliniques obtenues de plusieurs sources, y compris les dossiers des psychiatres légistes et des procédures judiciaires, ainsi que les écrits des auteurs et les publications sur les réseaux sociaux. Ils ont également étudié 20 cas de fusillades de masse dans lesquels des assaillants sont morts sur les lieux du crime et ont conclu qu’au moins huit d’entre eux souffraient de schizophrénie, tandis que sept avaient d’autres diagnostics et cinq avaient des diagnostics inconnus – tous non traités médicalement.

Alors que divers motifs pour de tels crimes mortels, y compris des influences religieuses et politiques, ont été observés, «la recherche psychiatrique… sur la nature et l’incidence de la maladie mentale chez les tireurs de masse, cependant, reste largement sous-étudiée« , indique la recherche, suggérant qu’un traitement rapide avec des médicaments appropriés pourrait avoir « diminution de la violence. »





« La plupart des cas de meurtres de masse domestiques auraient peut-être été évités si l’agresseur… avait été plus systématiquement aidé à recevoir un diagnostic correct… suivi d’un traitement médicamenteux psychiatrique… pour sauver des vies. «

Les fusillades de masse, généralement définies comme un crime faisant quatre victimes ou plus et excluant la violence des gangs ou les vols à main armée, sont en augmentation aux États-Unis ces dernières années. Selon le Gun Violence Archive, plus de 600 fusillades de ce type ont eu lieu l’année dernière, contre plus de 400 en 2019. Cette année, plus de 230 fusillades de masse ont été enregistrées jusqu’à présent. Dans le même temps, l’achat d’armes à feu a augmenté dans le pays, malgré le fait que son nouveau gouvernement vise à imposer davantage de restrictions sur les armes à feu. Selon un récent sondage, 35% des adultes américains vivant dans des ménages possédant des armes à feu ont acheté plus d’armes à feu au cours de l’année écoulée. En 2020, 32 % des adultes américains possédaient personnellement une arme à feu.





