Les auteurs de « Comment Elon Musk a détruit Twitter » expliquent ce qui s’est passé

Sur l’étagère Limite de caractères : comment Elon Musk a détruit Twitter Par Kate Conger et Ryan Mac

Penguin Press : 480 pages, 32 $ Si vous achetez des livres liés sur notre site, The Times peut gagner une commission sur Librairie.orgdont les frais soutiennent les librairies indépendantes.

Elon Musk est presque aussi incontournable que Donald Trump. Propriétaire de SpaceX et de Tesla et homme le plus riche du monde, Musk fait la une des journaux chaque semaine. Mais ces jours-ci, c’est davantage pour X, où il suscite la controverse en faisant semblant d’être un homme riche. amplifier les opinions de droite et republier les commentaires suggérant que les femmes ne devraient pas avoir le droit de vote (seuls les « hommes de haut rang » et quelques autres devraient le faire). Musk a également récemment organisé une interview avec Trump qui était remplie de mensonges. La semaine dernière, Trump a proposé la création d’une commission sur l’efficacité gouvernementale dirigée par Musk.

Alors que Walter Isaacson vient de raconter la vie d’Elon Musk dans une biographie autorisée, un nouveau livre se concentre sur Musk et son achat et sa propriété de Twitter. « Character Limit: How Elon Musk Destroyed Twitter » — à paraître mardi — est écrit par deux journalistes du New York Times basés en Californie : Kate Conger, qui vit à Oakland et couvre Twitter, et Ryan Mac, qui vit à Los Angeles et écrit fréquemment sur Elon Musk. Lorsque leurs deux sujets se sont rencontrés, ils ont commencé à travailler ensemble et ont réalisé que l’histoire méritait une vue d’ensemble au-delà de ce que les articles quotidiens pouvaient fournir.

« Le livre d’Isaacson est le livre qu’Elon voulait », a déclaré Mac dans une récente interview vidéo conjointe avec Conger. « On peut le constater par le fait qu’il en a lui-même fait la promotion. »

Conger note que même s’ils n’ont pas pu interviewer Musk pour le livre et ont trouvé le livre d’Isaacson utile pour fournir le point de vue de Musk, « nous avons bénéficié de reportages autour d’Elon plutôt que par Elon ».

« C’est à partir de son entourage proche que l’on peut obtenir le portrait le plus clair d’une personne, pas nécessairement en se basant sur elle-même », a-t-elle déclaré. « Nous avons tous une vision floue de qui nous sommes et de la manière dont nous nous présentons dans le monde. »

Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

Avant Elon Musk, Twitter avait de sérieux problèmes financiers, de leadership et de modération de contenu. Musk a-t-il détruit Twitter ou l’a-t-il simplement remodelé à sa propre image, de plus en plus déformée ?

Kate Congre:Il y avait ce récit très simpliste selon lequel c’était les bons gars de Twitter contre le méchant Elon et l’histoire est beaucoup plus compliquée que cela, donc nous voulions capturer comment Twitter s’est retrouvé dans une position où quelqu’un pouvait intervenir et l’acquérir comme l’a fait Elon.

Ryan Mac:Mais sur le plan sémantique, Twitter n’existe plus. C’est X. Sur le plan financier, la valorisation de l’entreprise a chuté. Elle est désormais interdite au Brésil. Il a donc vraiment dévalué ou détruit des parties de l’entreprise jusqu’au nom lui-même.

Pourquoi les choses ont-elles si mal tourné sous Musk ?

Mac:Il pensait avoir cette expertise sur Twitter parce qu’il est un utilisateur assidu des réseaux sociaux. Il s’est dit : « J’ai le plus d’abonnés, donc je sais ce qui est le mieux pour cette entreprise. »

Ce qu’il a accompli en tant qu’entrepreneur est incontestable. SpaceX a révolutionné l’industrie spatiale. Tesla a démocratisé les voitures électriques. Il ne connaissait pas grand-chose à la fabrication de véhicules électriques. Il n’était pas un génie. Mais il a su réduire les choses à leurs principes de base et les rendre plus efficaces.

Il est tellement convaincu que son instinct est juste qu’il agit selon n’importe quelle impulsion : « Je suis le héros, donc c’est moi qui décide de ce qui va se passer. » Il a eu beaucoup de succès, mais dans le cas de Twitter, cet instinct ne lui a pas été utile.

Congre: Twitter est fondamentalement un problème social et non un problème technologique, alors que ses autres activités se concentrent principalement sur des questions d’ingénierie. Il n’avait pas conscience de la limite de caractères qu’il atteindrait avec les défis qu’il ne savait pas comment relever.

Mac:Il n’y a pas beaucoup de compétences qui correspondent. Chacun a ses propres angles morts et, d’une certaine manière, ce livre parle des angles morts d’Elon, mais le problème est que personne ne peut lui demander des comptes.

Et il s’est radicalisé d’une certaine manière. Son fil d’actualité X est rempli de fausses informations et de messages faisant l’apologie du nazisme.

« J’espère que les lecteurs comprendront plus clairement que c’était, c’est et ce sera un outil de contrôle du discours politique », a déclaré Kate Conger, co-auteur avec Ryan Mac du livre « Character Limit: How Elon Musk Destroyed Twitter ». (J.J. Geiger)

On s’attendrait à plus d’un « homme de haut rang » comme lui.

Mac: C’est un autre poste Cela ne fait même pas partie du débat politique raisonnable. C’est juste bizarre pour moi.

Étiez-vous des utilisateurs actifs de Twitter ?

Mac:Le plus accro.

Alors, comme Elon, tu pourrais diriger l’entreprise ?

Mac:Oh non, c’est comme la Défense [Against] Le poste de magicien dans « Harry Potter » où les gens passent d’un poste à l’autre. C’est le pire travail au monde parce que vous allez vous faire engueuler par une faction tout le temps. C’est de l’orgueil de penser que vous pouvez le faire et je pense qu’il faut être un peu fou. J’espère que je suis assez sain d’esprit pour refuser ce poste quand il m’est proposé.

Quand c’est proposé ? Si vous étiez aux commandes, qu’aimeriez-vous voir en termes de modération de contenu ?

Congre:Je suis intéressé par le modèle [former Twitter Chief Executive] Parag Agrawal a exploré la possibilité d’autoriser davantage de types de contenu sans leur donner une amplification algorithmique ni une portée. Le secteur dans son ensemble commence à dériver dans cette direction et cela vaut la peine d’explorer cette voie.

Ryan, et toi ?

Mac:C’est l’ouverture de cette croyance orgueilleuse selon laquelle je devrais être capable de diriger une entreprise. Je laisse cela aux professionnels.

Congre:La première chose que Ryan ferait serait de bannir mon compte.

Mac:Je bannirais également mon compte pour ne plus avoir à l’utiliser.

Est-ce que vous utilisez moins X maintenant à cause des changements d’Elon ?

Congre:Oui. C’est principalement dû au fait que les gens que je suis migrent vers Mastodon, Threads et Bluesky, donc je recherche mes groupes d’intérêt sur Internet.

Quel impact X a-t-il sur la politique ?

Congre:Les entreprises technologiques sont souvent perçues comme des entités neutres et sans visage qui essaient de ne pas peser le pour et le contre. Twitter a toujours essayé de maintenir ce juste milieu, un espace de discussion politique, mais la plateforme a essayé de rester dans l’ombre de cela. Nous sommes là pour tout ce qui peut arriver. Elon a clairement et clairement brisé ce moule. J’espère que les lecteurs comprendront plus clairement que c’était, est et sera un outil de contrôle du discours politique et qu’ils y réfléchiront de cette façon. Je veux vraiment dissiper l’idée selon laquelle l’une de ces plateformes aurait une position neutre.

Alors les gens devraient-ils se tourner vers Threads ou d’autres endroits pendant que Musk possède X ?

Congre:Je ne pense pas que nous souhaitons transférer une base d’utilisateurs d’Elon Musk à Mark Zuckerberg.

Mac:Pour être honnête, je ne suis pas très à l’aise avec l’utilisation de Threads. J’ai moi-même eu des problèmes avec Zuckerberg.

Congre:Ryan est universellement impopulaire auprès des PDG.

Mac:Au moins Zuckerberg ne m’a pas banni, ce que Musk a fait pendant un certain temps.

Congre:Laisse-lui le temps.

Mac: Mais les gens quittent déjà X. Musk fait fuir les gens. Threads et Bluesky ont connu des jours fastes grâce à l’adhésion des Brésiliens à leurs plateformes. Cette situation pourrait s’aggraver et avoir un effet désastreux pour X.

Si X échoue complètement, cela aura-t-il un impact sur Musk ?

Mac:Je pense que cela a porté atteinte à sa réputation. Il n’est pas l’entrepreneur qui peut tout conquérir et se déclarer expert dans n’importe quelle situation. Mais il reste l’homme le plus riche du monde. SpaceX est plus dominant que jamais. Tesla est désormais le principal vendeur de véhicules électriques ici. Je pense donc que dans dix ans, il sera plus important que jamais.