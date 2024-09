Les auteurs-compositeurs Benj Pasek et Justin Paul obtiennent le statut EGOT

Le prestigieux club EGOT vient d’accueillir deux nouveaux membres : les auteurs-compositeurs Benj Pasek et Justin Paul.

Le duo, qui a déjà remporté un Oscar pour « La La Land » et un Tony et un Grammy pour « Dear Evan Hansen » et « The Greatest Showman », a obtenu son EGOT avec une victoire à l’Emmy pour « Which of the Pickwick Triplets Did It ? » de « Only Murders in the Building » (co-écrit avec Marc Shaiman et Scott Wittman) qui a remporté le prix de la meilleure chanson.

Dans les coulisses après sa victoire, Paul a déclaré : « C’est évidemment passionnant et très fou de penser à faire cela aux côtés de deux de nos héros qui nous ont offert notre tout premier emploi à la télévision, cela rend cela encore plus significatif. » Il a poursuivi : « Le fait de pouvoir le faire avec une collaboration qui a été l’une des plus joyeuses que nous ayons jamais eues dans nos carrières sur une émission de télévision qui est l’une de nos émissions de télévision préférées de l’histoire, sur une émission sur laquelle il est si agréable de travailler. » Paul a ajouté : « Qu’est-ce qui rend tout cela si nouveau ? C’est l’une de ces choses dont on peut dire sans équivoque que c’était génial. Nous avons passé un moment merveilleux. L’émission était merveilleuse. C’est donc tout simplement remarquable. »

Parler avec Variété Pour Making a Scene, le co-créateur de la série a déclaré : « Cela m’est venu à l’esprit sous la douche. Je me suis littéralement demandé : « Oh, lequel des triplés Pickwick a fait ça ? » », se souvient Hoffman. « Le personnage de gendarme, joué par Steve dans la pièce, avait pour mission de découvrir lequel de ces petits triplés aurait pu tuer leur mère, ce qui est absurde, mais délicieusement absurde à mon avis. »

En écrivant la chanson, Pasek a déclaré : « Notre travail consistait à essayer d’écrire quelque chose qui soit aussi difficile à chanter que possible, qui devrait vraiment faire vibrer la langue et qui devrait être quelque chose de vraiment, vraiment difficile à faire en une seule prise. Cela fonctionne à notre avantage en termes d’intrigue, car la vraie question est de savoir si ce personnage peut y arriver ? Et pendant plusieurs épisodes, il n’y parvient pas. Cela nous donne quelque chose sur quoi vraiment nous appuyer au cours de la saison. »

Pasek et Paul sont devenus les 20e et 21e membres de ce groupe insaisissable. Le club EGOT comprend également Whoopi Goldberg, Viola Davis, Jennifer Hudson, John Legend et bien d’autres.