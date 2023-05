Les auteurs Barbara Kingsolver et Hernan Diaz remportent des prix Pulitzer de fiction

Le prix Pulitzer de la fiction a été décerné lundi à deux romans de classe: « Demon Copperhead », la refonte moderne de Barbara Kingsolver du classique de Dickens « David Copperfield » et « Trust » d’Hernan Diaz, un récit innovant sur la richesse et la tromperie se déroulant dans les années 1920 New York.

C’est la première fois que les Pulitzer récompensent deux livres de fiction dans les 105 ans d’histoire de la catégorie. Les responsables ont refusé de nommer un gagnant de la fiction à plusieurs reprises, principalement récemment en 2012.

« Trust » a remporté le prix Kirkus pour la fiction, figurait sur la longue liste du prix Booker et a été nommé par le New York Times et le Washington Post comme l’un des meilleurs livres de l’année. Le roman de Kingsolver, l’histoire des luttes et de la persévérance d’un jeune garçon alors qu’il grandit dans le sud des Appalaches, a été choisi par Oprah Winfrey l’automne dernier pour son club de lecture et nommé par le Washington Post comme l’une des meilleures publications de 2022.

Kingsolver, âgée de 68 ans, a longtemps intégré les problèmes sociaux dans ses romans, qui incluent également « The Bean Trees » et le choix de Winfrey « The Poisonwood Bible », et a aidé à établir le prix PEN/Bellwether pour la fiction socialement engagée. S’exprimant au téléphone lundi, l’auteur a déclaré qu’elle considérait le Pulitzer comme une affirmation non seulement de son roman, mais d’une partie incomprise et négligée du pays. Kingsolver est un résident de longue date des Appalaches qui vit actuellement dans une ferme du sud-ouest de la Virginie et a installé « Demon Copperhead » à proximité.

« J’ai écrit ce livre pour mon peuple parce que nous sommes si invisibles pour le reste du monde et si constamment déformés », a déclaré Kingsolver. « Je ne pourrais pas être plus heureux (à propos du Pulitzer) pour cette raison.

Diaz, également interviewé par téléphone, voit son livre et le roman de Kingsolver aborder un sujet similaire, la classe, sous des angles différents. « Demon Copperhead » dramatise la vie à l’extrémité inférieure de l’extrême fossé entre riches et pauvres. « Trust », qui commence par un roman dans le roman sur un magnat de la finance et sa fille, explore comment un tel monde est créé.

« Je voulais parler du processus lui-même d’accumulation de richesse », a déclaré Diaz, 49 ans, dont le premier roman « In the Distance » était finaliste au Pulitzer. « Je voulais traiter de la classe et de l’argent, et de la façon dont l’argent est vraiment gagné. »

Plusieurs œuvres à thèmes raciaux ont été mises à l’honneur lundi. « G-Man » de Beverly Gage, son livre largement acclamé sur le chef de longue date du FBI, J. Edgar Hoover, a reçu le prix Pulitzer de la biographie après avoir reçu le prix Bancroft, le prix du livre du Los Angeles Times et le prix du livre Barbara et David Zalaznick du Société historique de New-York. Il s’agissait de la première biographie majeure de Hoover depuis des décennies et a été citée par les juges Pulitzer pour son « regard profondément recherché et nuancé » sur les « réalisations monumentales et les défauts paralysants » de Hoover, y compris sa persécution du révérend Martin Luther King Jr.

« His Name Is George Floyd: One Man’s Life and the Struggle for Racial Justice », de Robert Samuels et Toluse Olorunnipa, a remporté le prix de la non-fiction générale, et « Freedom’s Dominion: A Saga of White Resistance to Federal Power » de Jefferson Cowie a été honoré pour l’histoire . Le Pulitzer pour la musique a été donné à Rhiannon Giddens et Michael Abels pour l’opéra « Omar », sur un érudit islamique capturé et vendu en esclavage.

La pièce de théâtre « English » de Sanaz Toossi a remporté le prix du théâtre. Le conseil d’administration de Pulitzer a salué « l’anglais » comme « une pièce de théâtre discrètement puissante sur quatre adultes iraniens se préparant à un examen d’anglais dans une école proche de Téhéran, où les séparations familiales et les restrictions de voyage les poussent à apprendre une nouvelle langue qui peut altérer leur identité et aussi représentent une nouvelle vie. »

Parmi les finalistes figuraient « On Sugarland », d’Aleshea Harris, « un drame ambitieux inspiré par Sophocle d’une communauté façonnée par le traumatisme d’une guerre sans nom » et « The Far Country », de Lloyd Suh, « un récit d’émigrants qui ont voyagé depuis la Chine à San Francisco et a souffert dans l’ombre d’un nouveau monde étrange. »

La pièce en un acte « English » a été créée à l’extérieur de Broadway à l’Atlantic Theatre Company. Toossi est un dramaturge américain d’origine iranienne du comté d’Orange, en Californie, qui a obtenu une maîtrise de l’Université de New York. Ses autres œuvres incluent « Wish You Were Here ».

Le Pulitzer pour les mémoires ou l’autobiographie a été décerné à « Stay True » de Hua Hsu, que les juges ont salué comme « un récit de passage à l’âge adulte élégant et poignant qui considère les amitiés intenses et jeunes mais aussi la violence aléatoire ». L’un des poètes les plus réputés du pays, Carl Phillips, a gagné en poésie pour « Then the War: And Selected Poems, 2007-2020 ».