Les auteurs américains Strout et Everett parmi les finalistes du Booker Prize

La symphonie de la vie quotidienne de Strout “Oh William!” et le puissant roman d’Everett sur le racisme et la violence policière, “The Trees”, figurent sur une liste restreinte annoncée mardi pour le prix de 50 000 livres (58 000 $).

LONDRES – Les auteurs américains Elizabeth Strout et Percival Everett affrontent des écrivains britanniques, irlandais, zimbabwéens et sri-lankais en tant que finalistes du prestigieux Booker Prize for fiction.

Les autres prétendants sont NoViolet Bulawayo du Zimbabwe, pour la fable animale « Glory » ; « Small Things Like These » de l’écrivaine irlandaise Claire Keegan ; et « Les sept lunes de Maali Almeida » de Shehan Karunatilaka du Sri Lanka.

L’ancien directeur du British Museum, Neil MacGregor, qui préside le jury, a déclaré que plusieurs des livres sont inspirés d’événements réels et “abordent de longues histoires nationales de cruauté et d’injustice, au Sri Lanka et en Irlande, au Zimbabwe et aux États-Unis”.