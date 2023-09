Les Australiens voteront pour reconnaître ou non les peuples autochtones dans la constitution

Les Australiens voteront le 14 octobre sur un projet de loi visant à créer une soi-disant voix autochtone au Parlement lors du premier référendum national depuis une génération.

Le Premier ministre Anthony Albanese a annoncé mercredi la date du référendum, déclenchant un peu plus de six semaines d’intensification de la campagne des deux côtés.

Le référendum consacrerait dans la constitution une voix autochtone au Parlement, un groupe de défenseurs visant à donner à la minorité ethnique la plus défavorisée du pays davantage de voix sur la politique gouvernementale.

Albanese a exhorté les gens à voter « oui », car les sondages ont montré que plus de 80 % de la population indigène d’Australie – les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres – avaient l’intention de le faire.

« Soyons très clairs sur l’alternative : parce que voter ‘non’ ne mène à rien. Cela signifie que rien ne change », a déclaré Albanese à des partisans de 400 Voice dans la ville d’Adélaïde.

« Voter ‘non’ ferme la porte à cette opportunité d’avancer. Je dis aujourd’hui, ne fermez pas la porte à la reconnaissance constitutionnelle, ne fermez pas la porte à l’écoute des communautés pour obtenir de meilleurs résultats. Ne fermez pas la porte. sur une idée venue des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres eux-mêmes, et ne fermez pas la porte à la prochaine génération d’Australiens autochtones. Votez «oui»», a ajouté Albanese.

Le cinéaste Dean Parkin et la co-présidente de l’organisation Australians for Indigenous Constitutional Recognition, Rachel Perkins, sont vus lors du lancement d’une campagne pour la reconnaissance constitutionnelle des peuples autochtones d’Australie, à Adélaïde, le 23 février. (Jill Gralow/Reuters)

Un débat houleux et controversé

L’Australie n’a pas organisé de référendum depuis 1999 et aucun référendum n’a eu lieu depuis 1977.

Aucun référendum n’a jamais été adopté sans le soutien des deux partis et les principaux partis restent divisés sur la Voix.

Plus de 800 000 peuples autochtones et leurs ancêtres habitent la terre depuis au moins 60 000 ans. Ils comprennent plusieurs centaines de groupes qui ont leurs propres histoires, traditions et langues.

Les partisans soutiennent que donner aux peuples autochtones leur mot à dire dans les politiques qui affectent leur vie entraînerait moins de désavantages. Les Australiens autochtones représentent 3,8 pour cent de la population et ont une espérance de vie de huit ans inférieure à celle de la population australienne dans son ensemble.

Les opposants soutiennent que les tribunaux pourraient interpréter les pouvoirs constitutionnels de Voice de manière imprévisible, créant ainsi une insécurité juridique. Ils affirment également que la Voix constituerait le plus grand changement jamais connu dans la démocratie australienne, qui diviserait la nation selon des critères raciaux.

Albanese a longtemps maintenu sa confiance dans la réussite du référendum, même si les sondages d’opinion montrant que le soutien majoritaire à The Voice a diminué ces derniers mois alors que le débat public est devenu plus houleux et plus conflictuel.