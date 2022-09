Les Australiens veulent remplacer le portrait de la reine Elizabeth II par Steve Irwin sur des billets de 5 $

Suite au décès de la reine Elizabeth II, la Banque nationale australienne a annoncé qu’un portrait du roi Charles III ne remplacerait pas automatiquement le portrait du défunt monarque sur leur billet de 5 dollars. Désormais, certains Australiens réclament le remplacement du portrait de la reine par celui de Steve Irwin alias The Crocodile Hunter.

https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/banknotes-in-circulation/five-dollar/

Les internautes se sont rendus sur Twitter et ont exprimé à haute voix leurs sentiments à propos de ce changement. Un utilisateur a partagé une photo de Steve Irwin serrant un koala dans ses bras et a écrit : « Tous les Australiens qui voient cela, pouvons-nous accepter d’avoir cette légende sur notre nouveau billet de 5 $ au lieu de King Charles ? #Australie.”

Tous les Australiens qui voient cela, pouvons-nous accepter d’avoir cette légende sur notre nouveau billet de 5 $ au lieu de King Charles ??#Australie pic.twitter.com/3MxQvOrwtz – Japon glorieux (@ItzGloriousJP) 15 septembre 2022

Ce n’est pas la première fois que le nom de Steve Irwin apparaît au milieu d’un débat sur les portraits de la monnaie australienne. En 2016, une pétition a repris Twitter pour mettre Steve Irwin sur leurs notes. Il a ensuite gagné plus de 30 000 supporters.

Pendant ce temps, la Banque nationale australienne a également annoncé que le portrait du roi Charles serait visible sur leurs pièces. Cependant, contrairement à sa mère, il sera tourné vers la gauche. Cela est dû aux traditions royales remontant à 1660. La banque a également déclaré que la décision concernant le portrait sur le billet de 5 $ n’avait pas encore été prise. «La décision d’inclure le visage de la reine sur le billet de 5 $ concernait elle personnellement plutôt que son statut de monarque afin que la transition [to Charles on the note] n’est pas automatique… Nous aurons une conversation sensée au sein du gouvernement et ferons une annonce appropriée en temps voulu », a déclaré Andrew Leigh, ministre fédéral adjoint du pays chargé du Trésor.

Selon WalesOnline, la Reserve Bank of Australia a également déclaré que tous les billets de banque australiens émis à partir de 1913 conservent leur cours légal. Ils planifieront une mise à jour du design du billet de 5 dollars en temps voulu. « La création du dessin des nouveaux billets est un processus complexe. Cela peut prendre plusieurs années [between] quand un billet est imprimé et quand il est mis en circulation en fonction de la demande du public et de la nécessité de remplacer les billets usés en circulation », a déclaré la banque.

