Les Australiens vendent des produits de la « tournée d’adieu » avant la visite royale

La tournée, du 18 au 26 octobre, marque la première visite royale aux États-Unis depuis plus d’une décennie et sera le plus long voyage du roi Charles depuis son diagnostic de cancer.

Les référendums sont le seul moyen de modifier la constitution australienne et connaissent un taux d’échec de 80 %.

La nation en avait organisé une fois en 1999 sur la question de devenir une république, qui avait échoué, mais le soutien de l’opinion publique au mouvement s’est accru depuis lors.

Sur des affiches satiriques, des T-shirts, des sous-verres à bière et autres accessoires, la campagne d’ARM dépeint le roi, la reine et le prince de Galles comme des rock stars vieillissantes et exhorte les Australiens « jeunes et vieux » à « dire au revoir au règne royal ».

« Nous attendons un chef d’État à plein temps, pleinement engagé, dont la seule allégeance est à nous – un symbole unificateur ici et à l’étranger », a déclaré lundi la coprésidente du mouvement Esther Anatolitis.

« Il est temps pour l’Australie de dire ‘merci, mais nous y sommes parvenus' », a-t-elle ajouté.

L’organisation a cité une étude qu’elle a commandée suggérant que 92 % des Australiens sont soit « partisans d’une république » soit « ouverts à elle », ainsi qu’une conclusion selon laquelle au moins 40 % des personnes interrogées ne savaient pas que le chef de l’État du pays était un monarque étranger.

Des sondages indépendants dressent cependant un tableau différent, une enquête suggérant qu’environ 35 % des citoyens souhaitent conserver une monarchie constitutionnelle.

La Ligue monarchiste australienne (AML) a qualifié le sondage ARM de « gonflé », tout en critiquant également sa nouvelle campagne comme « terriblement irrespectueuse envers Charles étant donné sa bataille en cours contre le cancer ».

« Il devrait être applaudi pour son courage, et non insulté », a déclaré le président national Philip Benwell.

Le Premier ministre australien est un républicain de longue date, mais son gouvernement a prévu d’organiser un vote sur la rupture avec la monarchie britannique. sur la glace plus tôt cette année affirmant que ce n’était plus une question prioritaire.

Au cours du week-end, le roi Charles a confirmé qu’il avait échangé des lettres avec l’ARM avant sa visite, réitérant la politique de longue date du palais selon laquelle c’était aux Australiens de prendre des décisions concernant leur avenir.

Les votes constitutionnels en Australie sont rares et difficiles à adopter, nécessitant une « double majorité » – le soutien de plus de la moitié de la nation dans son ensemble et une majorité dans au moins quatre de ses six États. Seuls huit des 44 référendums ont réussi et presque tous ont bénéficié d’un soutien bipartite.

Le référendum Voice – qui aurait reconnu les peuples des Premières Nations dans la constitution et leur aurait permis de former un organe pour conseiller le Parlement – a été massivement rejeté après un vote. débat meurtrier.