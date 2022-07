Les Australiens sont invités à travailler à domicile alors que la vague hivernale d’Omicron submerge les hôpitaux

SYDNEY –

Mercredi, les Australiens admis dans les hôpitaux à cause du COVID-19 ont atteint des niveaux record alors que les autorités ont exhorté les entreprises à laisser le personnel travailler à domicile et ont recommandé aux gens de porter des masques à l’intérieur et de recevoir des rappels de toute urgence au milieu d’une épidémie majeure de coronavirus.

L’Australie est sous l’emprise d’une troisième vague Omicron entraînée par les nouvelles sous-variantes hautement transmissibles, BA.4 et BA.5, avec plus de 300 000 cas enregistrés au cours des sept derniers jours. Les autorités affirment que les chiffres réels pourraient être le double de ce total, et les 53 850 nouveaux cas de mercredi étaient le décompte quotidien le plus élevé en deux mois.

Le Premier ministre Anthony Albanese résiste aux pressions pour rétablir des restrictions strictes pour stopper la propagation du virus, notamment en rendant les masques obligatoires à l’intérieur, bien qu’il ait encouragé les gens à les porter.

“La vérité est que si vous avez des mandats, vous devez les faire respecter”, a déclaré Albanese aux journalistes mercredi. “Bien qu’il y ait des mandats dans les transports publics … tout le monde ne porte pas de masque.”

Albanese a déclaré que les entreprises et les employés doivent décider ensemble de tout arrangement de travail à domicile, car les syndicats ont appelé les employeurs à faire plus pour leur personnel.

Les employeurs doivent aller au-delà des paiements de congés pandémiques du gouvernement et fournir des congés payés à plein salaire aux travailleurs qui doivent s’isoler et proposer des tests antigéniques rapides gratuits, a déclaré la présidente du Conseil australien des syndicats, Michele O’Neil.

“Aucun travailleur ne devrait avoir à choisir entre mettre de la nourriture sur la table ou s’isoler avec COVID”, a déclaré O’Neil.

La semaine dernière, l’Australie a rétabli les paiements de soutien pour les travailleurs occasionnels qui doivent se mettre en quarantaine. Lire l’histoire complète

Le médecin-chef australien Paul Kelly a prédit que le nombre de personnes se retrouvant à l’hôpital atteindrait bientôt un niveau record et a exhorté les entreprises à laisser davantage de personnel travailler à domicile.

L’Australie pourrait voir “des millions” de nouveaux cas au cours des prochaines semaines, ont averti les autorités.

Environ 5 350 Australiens sont actuellement hospitalisés avec COVID-19, pas loin du record de 5 390 enregistré en janvier lors de l’épidémie de BA.1, selon les données officielles. Les chiffres dans les États du Queensland, de la Tasmanie et de l’Australie-Occidentale sont déjà à leur plus haut niveau depuis le début de la pandémie.

De nombreux agents de santé de première ligne sont également malades ou isolés, ce qui met encore plus à rude épreuve le système de santé.

Les médecins australiens ont déclaré que les masques devaient être rendus obligatoires dans les salles couvertes.

“Nous n’avons pas de ceintures de sécurité en option, nous n’avons pas de limites de vitesse en option. Il y a beaucoup de limites à nos libertés que nous acceptons parce que c’est la bonne chose à faire”, a déclaré le président de l’Association médicale australienne, Omar Khorshid, à la station de radio 2GB.

Les autorités ont également mis en garde contre un retard chez les personnes prenant leurs injections de rappel.

Jusqu’à présent, 95% des personnes de plus de 16 ans ont reçu deux doses, ce qui a permis de maintenir le nombre total de cas de COVID-19 en Australie à un peu moins de 9 millions et les décès à 10 884, bien inférieurs à ceux de nombreux pays. Mais seuls 71 % environ ont reçu trois doses ou plus.



