Les Australiens sont invités à travailler à domicile alors que la dernière vague d’Omicron submerge les hôpitaux

Mercredi, les Australiens admis dans les hôpitaux à cause du COVID-19 ont atteint des niveaux records alors que les autorités ont exhorté les entreprises à laisser le personnel travailler à domicile et ont recommandé aux gens de porter des masques à l’intérieur et de se faire vacciner de toute urgence au milieu d’une épidémie majeure.

L’Australie est sous l’emprise d’une troisième vague Omicron entraînée par les nouvelles sous-variantes hautement transmissibles, BA.4 et BA.5, avec plus de 300 000 cas enregistrés au cours des sept derniers jours, alors même que les autorités ont signalé que le nombre réel pourrait être le double. Les 50 000 cas de mardi étaient les plus élevés en deux mois.

“Nous devons faire certaines choses différemment, au moins pendant une courte période”, a déclaré mercredi le médecin-chef australien Paul Kelly à ABC Radio, alors qu’il prévoyait que le nombre de personnes se retrouvant dans les hôpitaux atteindrait bientôt un niveau record.

“Nous savons que le travail à domicile est un élément clé pour arrêter ce que nous appelons la propagation macro.”

Environ 5 300 Australiens sont actuellement hospitalisés avec COVID-19, pas loin du record de 5 390 enregistré en janvier lors de l’épidémie de BA.1, selon les données officielles. Les chiffres dans les États du Queensland, de la Tasmanie et de l’Australie-Occidentale sont déjà à leur plus haut niveau depuis le début de la pandémie.

Soutien aux travailleurs mais pas aux mandats

Mais Kelly a déclaré qu’il n’avait pas recommandé la réintroduction des mandats de masque ou toute autre restriction.

La semaine dernière, l’Australie a rétabli les paiements de soutien pour les travailleurs occasionnels qui doivent être mis en quarantaine en raison de COVID-19 après que davantage de travailleurs ont commencé à se porter malades. Plusieurs agents de santé de première ligne sont également malades ou isolés, ce qui met encore plus à rude épreuve le système de santé.

Les autorités ont également mis en garde contre un retard dans la prise de leurs injections de rappel aggravant la crise sanitaire.

Jusqu’à présent, 95% des personnes de plus de 16 ans ont reçu deux doses, ce qui a permis de maintenir le nombre total de cas de COVID-19 en Australie à un peu moins de neuf millions et les décès à 10 845, bien inférieurs à ceux de nombreux pays. Mais seuls 71 % environ ont reçu trois doses ou plus.