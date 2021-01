Publicité

Une Australienne a partagé une photo remarquable d’un loriquet arc-en-ciel avec des marques de « mutant » aux couleurs vives sur ses plumes qu’elle a trouvé mêlées à d’autres oiseaux dans son jardin.

La photo montre le loriquet avec des taches jaune vif de plumes sur ce qui serait généralement un dos entièrement vert, ainsi que des taches rouges sur la tête normalement bleue de l’espèce d’oiseau.

«Est-ce que ce beau petit m’a rendu visite dans ma cour hier après-midi avec des camarades loriquets arc-en-ciel. Je suis amenée à croire que c’est une mutation naturelle », a écrit la femme de North Rothbury, à l’ouest de Newcastle en Nouvelle-Galles du Sud.

Une femme de la Nouvelle-Galles du Sud a trouvé l’oiseau avec les motifs de couleur uniques sur ses plumes dans son arrière-cour cette semaine (photo)

Un loriquet arc-en-ciel standard (photo) n’a pas de taches jaunes sur le dos ou de taches rouges sur la tête

Une photo précédente d’un loriquet arc-en-ciel différent (photo) avec ce que certaines personnes ont appelé une « mutation génétique pied »

La photo a étonné les utilisateurs de médias sociaux après avoir été publiée mardi sur le groupe Facebook Australian Native Birds et a reçu près de 500 commentaires et plus de 1000 partages.

RAINBOW LORIKEET Une espèce de perroquet indigène trouvée en Australie le long de la côte est du nord du Queensland au sud de l’Australie. Ils mesurent de 25 à 30 cm de long y compris la queue et pèsent de 75 à 157 grammes. La coloration normale des plumes est bleue sur la tête et le ventre, orange et jaune sur la poitrine et verte ailleurs. Ils vivent généralement en couples mais peuvent voler en groupe à l’occasion. Leur régime alimentaire se compose principalement de fruits, de pollen et de nectar. Des loriquets arc-en-ciel ont été introduits en Australie occidentale, en Tasmanie et à Hong Kong.

«Peut-être une mutation pied», a déclaré une personne.

«Bel oiseau, très intéressant», dit un autre.

«Wow, des couleurs incroyables! Ajout d’un troisième.

«Comme ce petit est spécial, magnifique! Un quatrième a dit.

Les loriquets arc-en-ciel sont des espèces de perroquets indigènes trouvées en Australie le long de la côte est du nord du Queensland au sud de l’Australie.

Ils mesurent de 25 cm à 30 cm de long y compris la queue et pèsent de 75 à 157 grammes.

La coloration normale des plumes est bleue sur la tête et le ventre, orange et jaune sur la poitrine et verte ailleurs.

Une personne a déclaré que les éleveurs de loriquets rencontraient parfois des oiseaux comme celui-ci – l’appelant une « mutation pied ».

Une mutation génétique est un phénomène naturel, qui peut se propager à travers une espèce si la différence offre un avantage pour la survie ou l’accouplement.

Une autre cause de coloration différente chez les oiseaux est le leucisme – qui n’est pas une mutation génétique mais plutôt un défaut dans les cellules pigmentaires.

Les oiseaux atteints de leucisme peuvent présenter des plaques de plumes blanches ou plus pâles, donnant un aspect marbré, ou peuvent être entièrement pâles.

Ceci est encore différent de l’albinisme dans lequel toute la coloration de l’oiseau – y compris les yeux – est affectée.

Les ornithologues amateurs ont déjà repéré des exemples spectaculaires d’oiseaux avec des variations de couleurs uniques.

Au Royaume-Uni, Barry Hitchens avait visité le jardin perdu de Heligan à St Austell en janvier lorsqu’il a repéré un oiseau inhabituel à plumes blanches et a appelé des experts du site de beauté pour enquêter.

Le kiwi brun de l’île du Nord nommé Manukura au plumage blanc (photo) est né en captivité en 2011 au Pukaha Mount Bruce Wildlife Centre en Nouvelle-Zélande

Le rare moineau blanc leucistique a été découvert par des experts du Lost Garden of Heligan à Cornwall plus tôt cette année (photo)

Une équipe de l’attraction touristique a identifié l’oiseau comme leucistique moineau blanc et a décrit le moment comme «une telle rareté».

Un kiwi néo-zélandais blanc extrêmement rare est également né en captivité en 2011, les deux parents de l’oiseau étant atteints de leucisme.

Alors qu’en 2020, un pingouin blanc et brun pâle a été repéré dans les îles Galapagos, ce serait le premier jamais vu là-bas.