Les Australiens s’identifient au roi Charles en raison de sa scolarité d’adolescent dans le pays

Le roi Charles et la reine Camilla ont atterri vendredi à Sydney.

Les Australiens seraient satisfaits du roi Charles comme monarque, avec un soutien à une république à un niveau historiquement bas, selon George Brandis, ancien haut-commissaire au Royaume-Uni.

Dans une interview accordée à GB News lors de la tournée royale du roi Charles et de la reine Camilla en Australie, Brandis a qualifié le mouvement pour une république de « faible ». La tournée, qui a débuté avec l’arrivée du couple à Sydney vendredi, marque la première visite d’un monarque régnant depuis 2011.

Le couple royal a été accueilli par des responsables locaux et des enfants présentant des fleurs. Leur visite comporte un programme chargé, comprenant des événements publics tels qu’un barbecue et des apparitions dans des monuments emblématiques.

Brandis a souligné l’accueil positif, en déclarant : « Le roi Charles visite en tant que roi d’Australie, pas seulement en tant que roi d’Angleterre. Les Australiens le reconnaissent comme leur roi et en sont généralement heureux. Il a souligné le lien fort que les Australiens ressentent avec le roi Charles, mentionnant son séjour à l’école en Australie pendant son adolescence, dont le roi se souvient souvent avec tendresse.

« C’est sa 17e visite dans le pays et les Australiens ressentent un sentiment de familiarité et de chaleur à son égard. Même s’il vit en Angleterre, beaucoup le considèrent comme « l’un des nôtres » en raison de son affection pour le pays », a ajouté Brandis.

Il a prédit des foules enthousiastes lorsque le roi et la reine visiteraient des lieux clés tels que l’Opéra de Sydney et le Mémorial australien de la guerre, reflétant l’affection profonde et mutuelle entre le roi Charles et le peuple australien.