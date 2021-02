Les Australiens se préparent aux précipitations et aux prévisions météorologiques à La Nina pour les cinq prochains jours

Les Australiens devraient se préparer à un temps plus humide, car les conditions de La Niña se poursuivent jusqu’à l’automne.

Le pays a tremblé pendant son été le plus frais et le plus humide depuis cinq ans, mais les experts ont déclaré qu’il n’y aurait aucun signe de sursis dans les mois à venir.

Le climatologue du Bureau de météorologie, le Dr Andrew Watkins, a déclaré que le phénomène atmosphérique maintiendrait la pluie en mars et avril – en particulier sur la côte est.

Les Australiens devraient se préparer pour les mois humides à venir avec les conditions La Niña qui se poursuivront jusque dans les mois d’automne. Sur la photo: un homme passe devant le pont du port de Sydney 2020

Les températures cet été ont été les plus fraîches depuis 2012 – ne dépassant que la moyenne dans le Queensland et sur la côte ouest de l’Australie occidentale.

Le mois de décembre a été le troisième mois de décembre le plus humide depuis le début des registres nationaux en 1900, a déclaré le Dr Andrew Watkins, climatologue principal du Bureau de météorologie.

Et mauvaise nouvelle pour les Sydneysiders, la pluie devrait se poursuivre jusqu’en automne.

«Les pluies d’automne devraient être plus humides que la moyenne dans les grandes régions de l’est de l’Australie, en particulier en mars et avril», a déclaré le Dr Watkins.

Des précipitations supérieures à la moyenne sont également attendues dans les zones sèches du Queensland, tandis que le reste de l’Australie bénéficiera de niveaux de précipitations généralement normaux.

Les perspectives officielles des feux de brousse à l’automne prévoient que la plupart des pays peuvent s’attendre à des conditions d’incendie moyennes cet automne.

Les perspectives d’automne suggèrent une forte probabilité de dépassement des précipitations sur la côte est. Sur la photo: perspectives de la nomenclature

Le risque d’inondations à grande échelle est le plus élevé dans l’est et le nord de l’Australie. Sur la photo: Inondation de la rivière Daly dans le Territoire du Nord en 2018

Certaines parties du Queensland côtier ont encore un potentiel de feux de brousse supérieur à la moyenne normale, avec des risques d’incendies de brousse qui subsisteront également dans certaines parties de l’Australie occidentale cet automne.

Le sud-ouest de l’Australie est l’un des rares endroits où la gravité des incendies est «supérieure à la normale» de décembre à février en raison d’un déficit pluviométrique en hiver et au printemps.

L’Est de Victoria et le nord du Queensland affichent un potentiel de feu de brousse inférieur à la normale, en grande partie en raison d’un paysage plus humide.

Résumé d’automne de La Niña Précipitations supérieures à la moyenne dans l’est et le nord de l’Australie Jours plus chauds que la moyenne dans le nord de l’Australie Des débits élevés et proches de la médiane sont probables Risque accru d’inondations dans l’est et le nord Source: Bureau de météorologie

Certaines parties du Queensland côtier ont encore un potentiel de feux de brousse supérieur à la moyenne normale, avec des risques d’incendies de brousse qui subsisteront également dans certaines parties de l’Australie occidentale. Sur la photo: incendie de l’île Fraser à partir de décembre 2020

TEMPS DE CINQ JOURS DANS VOTRE VILLE SYDNEY SAMEDI: Min 19. Max 26. Douche possible. DIMANCHE: Min 20. Max 28. Partiellement nuageux. LUNDI: Min 20. Max 31. Plutôt ensoleillé. MARDI: Min 19. Max 25. Douche possible. MERCREDI: Min 17. Max 23. Douche ou deux. BRISBANE SAMEDI: Min 23. Max 31. Partiellement nuageux. DIMANCHE: Min 23. Max 31. Partiellement nuageux. LUNDI: Min 23. Max 32. Partiellement nuageux. MARDI: Min 23. Max 34. Douche possible. MERCREDI: Min 23. Max 29. Douche ou deux. ADÉLAÏDE SAMEDI: Min 13. Max 28. Ensoleillé. DIMANCHE: Min 15. Max 27. Ensoleillé. LUNDI: Min 14. Max 26. Partiellement nuageux. MARDI: Min 13. Max 24. Partiellement nuageux. MERCREDI: Min 12. Max 25. Plutôt ensoleillé. CANBERRA SAMEDI: Min 12. Max 26. Partiellement nuageux. DIMANCHE: Min 12. Max 20. Ensoleillé. LUNDI: Min 13. Max 31. Ensoleillé. MARDI: Min 13. Max 25. Partiellement nuageux. MERCREDI: Min 10. Max 24. Partiellement nuageux. MELBOURNE SAMEDI: Min 11. Max 21. Partiellement nuageux. DIMANCHE: Min 12. Max 298 Partiellement ensoleillé. LUNDI: Min 15. Max 21. Partiellement nuageux. MARDI: Min 12. Max 17. Nuageux. MERCREDI: Min 12. Max 18. Partiellement nuageux. PERTH SAMEDI: Min 17. Max 31. Plutôt ensoleillé. DIMANCHE: Min 17. Max 31. Partiellement nuageux. LUNDI: Min 17. Max 28. Partiellement nuageux. MARDI: Min 17. Max 27. Partiellement nuageux. MERCREDI: Min 19. Max 27. Partiellement nuageux. HOBART SAMEDI: Min 10. Max 20. Partiellement nuageux. DIMANCHE: Min 12. Max 22. Partiellement nuageux. LUNDI: Min 14. Max 22. Légères averses. MARDI: Min 9. Max 16. Venteux. Nuageux. MERCREDI: Min 9. Max 19. Nuageux. DARWIN SAMEDI: Min 25. Max 33. Partiellement nuageux. DIMANCHE: Min 25. Max 33. Partiellement nuageux. LUNDI: Min 25. Max 33. Partiellement nuageux. MARDI: Min 25. Max 32. Partiellement nuageux. MERCREDI: Min 25. Max 32. Partiellement nuageux. Source: Bureau de météorologie

Les jours d’automne devraient être plus chauds que la moyenne dans le nord de l’Australie, la Tasmanie et l’extrême ouest de l’Australie occidentale, mais plus frais dans certaines parties de la Nouvelle-Galles du Sud.

Des températures minimales supérieures à la moyenne se maintiendront dans la majeure partie du pays, à l’exception du centre et de l’ouest de l’Australie du Sud et du sud-est de l’Australie occidentale.

Les températures diurnes devraient être supérieures à la moyenne pour l’extrême nord et le sud ainsi que l’extrême ouest.

Le reste de l’Australie connaîtra des températures neutres, sauf une chance de températures maximales inférieures à la moyenne pour l’intérieur de la Nouvelle-Galles du Sud.

Le risque d’inondations généralisées est le plus élevé dans l’est et le nord de l’Australie, où les sols et les bassins versants sont déjà humides et devraient recevoir des précipitations supérieures à la moyenne.