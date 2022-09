Le Bureau de météorologie a confirmé ses prévisions pour cette année concernant le modèle météorologique connu en Australie pour produire des étés humides et venteux, affirmant qu’il était maintenant en cours après avoir précédemment prévu une forte chance.

L’événement met en alerte la côte est densément peuplée du pays alors que de nombreux habitants sont encore en train de reconstruire après les inondations liées à la plus récente La Niña, qui s’est déroulée au début de 2022.

Le phénomène météorologique faisait partie des facteurs qui “pousseraient le climat de l’Australie vers une phase plus humide et … ont façonné nos perspectives pour les mois à venir qui montrent plus de 80% de chances de précipitations supérieures à la moyenne pour de nombreuses parties de la moitié orientale de l’Australie”. a déclaré le bureau dans un communiqué.

Les fluctuations météorologiques sauvages en Australie ont provoqué ses pires feux de brousse en une génération à la fin de 2019 et au début de 2020, suivis de deux modèles de La Niña, qui ont gonflé les rivières au-delà de leurs rives et laissé des milliers de maisons inondées inhabitables.