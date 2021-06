Les Australiens ricanent après que le premier tête-à-tête du Premier ministre Morrison avec Biden se soit transformé en une réunion à trois avec le britannique Johnson

Morrison est arrivé en tant qu’invité au sommet du G7, qui est organisé par la Grande-Bretagne dans la station balnéaire de Carbis Bay. Dimanche, il devait avoir sa première rencontre bilatérale avec Joe Biden depuis l’élection de ce dernier à la présidence des États-Unis. À la surprise de la presse, les pourparlers ont également été suivis par l’hôte du sommet, le Premier ministre britannique Boris Johnson, et ont été fermés aux médias.

Le public a dû deviner ce qui s’était dit pendant plus de 40 minutes qu’a duré la discussion à trois. Une brève déclaration commune mentionnait une discussion sur « questions d’intérêt mutuel, y compris la région indo-pacifique » et comment « le contexte stratégique » dans la région justifiée « approfondir la coopération entre les trois gouvernements ».

Morrison lui-même a décrit l’événement comme un « réunion d’amis et d’alliés, qui partagent une vision du monde », mais n’entrerait pas dans les détails lorsqu’on lui a demandé combien de fois la Chine a été élevée.

Nous avons un partenariat stratégique global avec la Chine. Et les partenariats concernent la gestion des problèmes qui surviennent au sein de la relation.

Les relations de l’Australie avec la Chine ont subi plusieurs coups diplomatiques et économiques pendant le mandat de Morrison. Entre autres incidents, le Premier ministre a adopté la stratégie de Donald Trump consistant à blâmer Pékin pour les dommages causés par la pandémie de Covid-19. Il est devenu une voix de premier plan en exigeant une enquête internationale sur l’origine du virus, invitant la Chine à réagir.

Alors que l’administration Biden reste hostile à la Chine, la proximité de Morrison avec l’ancien président américain a été suggérée comme l’une des raisons pour lesquelles Biden n’aurait pas de tête-à-tête avec lui – un résultat que la chef de l’opposition au Sénat australien Penny Wong appelé « troublant ». Le député Julian Hill a même suggéré que Biden snobait Morrison.

Biden a d’abord quitté la salle avant que Morrison ne s’exprime au sommet sur le climat d’avril. Maintenant, Biden ne tiendra pas de rencontre 1-1 avec Morrison au G-7. Peut-être que Morrison a fait le mauvais choix pour l’Australie lorsqu’il a fait tapis sur Trump ? Refuser de soutenir les émissions nettes zéro d’ici 2050 nous isole davantage. – Julian Hill MP (@JulianHillMP) 12 juin 2021

Plus tôt en avril, le président américain aurait refusé d’écouter le discours de Morrison lors d’un sommet virtuel sur le changement climatique que les États-Unis avaient convoqué. Contrairement à de nombreux autres alliés des États-Unis, l’Australie a défié le programme mondial de Biden et ne s’engagerait pas à devenir neutre en carbone d’ici 2050, Morrison promettant plutôt d’atteindre l’objectif. « dès que possible ».

John Hewson, l’ancien chef du Parti libéral, a suggéré que la position climatique de Morrison avait contribué à sa réception au G7. Le Premier ministre lui-même a insisté sur le fait que la question n’était pas « le sujet de nos discussions cet après-midi ».

Nos médias se nouent aujourd’hui en essayant de faire tourner la réunion Biden/Morrison en train de se faire remplacer par une trilatérale incluant Johnson. Se pourrait-il que Biden ne soit pas prêt à accorder à Morrison le privilège compte tenu de son irresponsabilité indéfendable et de son entêtement sur le climat? – John Hewson (@JohnRHewson) 12 juin 2021

En tant que personnalités publiques spéculé si la chimie personnelle entre Biden et Morrison était suffisamment mauvaise pour obliger Johnson à jouer le chaperon, les meme-smiths ont déclenché un torrent de blagues ridiculisant le traitement du Premier ministre australien lors du sommet du G7.

Le personnel au sol a été contraint de tapisser toute la piste avant que le Premier ministre australien ne veuille atterrir. pic.twitter.com/VxCWUG2bHB – Mike Sampson (@mfsampson) 12 juin 2021

BREAKING NEWS : Le Premier ministre australien Scott Morrison apporte enfin une contribution aux pourparlers du G7 sur le changement climatique pic.twitter.com/qqgMPSlmYN – Le sage (@SarkySage) 13 juin 2021

vient de faire celui-ci. Est-ce que ça compte ? pic.twitter.com/YuulfEzSPs — Yllek Ajrat (@AjratYllek) 12 juin 2021

L’Australie ne fait pas partie du club du G7, mais a été invitée en tant qu’invité, aux côtés de l’Inde, de la Corée du Sud et de l’Afrique du Sud. Avant la rencontre avec Biden et Johnson, Morrison a eu un tête-à-tête avec le président sud-coréen Moon Jae-in.

