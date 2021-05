Les Australiens ont pris le contrôle d’Hollywood. Leur propre billetterie a dû attendre.

Le public connaît Eric Bana comme un prince de Troie, un agent du Mossad, un bibliothécaire de Chicago voyageant dans le temps et un scientifique de Berkeley facilement en colère. Mais alors que sa carrière à Hollywood décollait, ils ont rarement vu le natif de Melbourne jouer un Australien.



Dans l’ensemble, «il n’y a tout simplement aucune partie australienne dans les films internationaux», a déclaré Bana dans une interview vidéo depuis son domicile à Melbourne, ajoutant: «Lorsque vous considérez l’impact que les acteurs australiens ont eu à l’échelle internationale au cours des 30 dernières années, ils doivent être assez habitué à entendre nos voix – parce que nous avons fait beaucoup de talk-shows. « Même en Australie, le public a tendance à affluer vers les dernières sorties hollywoodiennes importées plutôt que sur des films réalisés dans et à propos de leur propre pays. Mais en février, pour apparemment la première fois dans l’histoire du box-office du pays, les trois meilleurs films étaient tous australiens. Deux d’entre eux – « Le sec, » avec et produit par Bana, et « Hauteurs, » avec Simon Baker – reçoivent des sorties américaines ce mois-ci, tandis que les Naomi Watts dirigés par « Pingouin Bloom » première mondiale sur Netflix en janvier. « Il semble significatif que les histoires soient originaires d’Australie et qu’elles aient des pistes australiennes et que les personnages soient australiens », a déclaré Bana.

Cela fait des décennies que «Les Aventures de Priscilla, Reine du Désert» et «Le mariage de Muriel» ont eu un coup d’État théâtral commun similaire en 1994, et encore plus longtemps depuis que «Crocodile Dundee» est devenu le plus grand succès commercial du pays, un record qu’il tient toujours. «Nous avons le double coup dur. Nous obtenons tout le contenu américain, en plus nous avons d’énormes connexions avec le Royaume-Uni, donc nous regardons tous les trucs britanniques aussi », a déclaré Graeme Mason, directeur général de Screen Australia, l’agence gouvernementale chargée de soutenir le cinéma et la télévision locaux. production. «Cela met une vraie pression sur les trucs australiens à couper dans les cinémas.» Mais ensuite vint la pandémie. Alors que les studios hollywoodiens retardaient bon nombre de leurs superproductions, ils ont laissé la place aux productions australiennes pour capturer les ventes de billets dans un pays avec relativement peu de cas de coronavirus. Encore, ce n’était pas une évidence que le public se présenterait. Baker, l’acteur, qui est basé en Nouvelle-Galles du Sud, estime que «les Australiens ont un petit frisson culturel en voyant leur propre accent à l’écran» et «un complexe d’infériorité», a-t-il déclaré. «Les gens m’ont dit: ‘Oh, oui, j’ai vu ce film l’autre jour. Tu devrais voir ça. Je vais vous avertir, cependant, c’est australien. »

De plus, les mesures strictes de confinement de Covid-19 en Australie, qui comprenaient des fermetures de frontières, des verrouillages progressifs et une recherche généralisée des contacts, ont fait en sorte que de nombreux résidents hésitaient à retourner aux théâtres malgré le risque de transmission communautaire extrêmement faible dans la plupart des régions. «Nous avons dû leur rappeler qu’ils pouvaient aller au cinéma et y aller en toute sécurité», a déclaré Mason.

Dans les semaines qui ont précédé la sortie de «The Dry», «High Ground», «Penguin Bloom» et du documentaire sur la danse autochtone «Firestarter: L’histoire de Bangarra », Screen Australia et distributeurs locaux montés une campagne généralisée pour encourager le public à retourner au cinéma et à soutenir les films australiens. Leurs efforts ont porté leurs fruits. «The Dry», basé sur le roman à succès de l’auteur australien Jane Harper en 2017 sur un détective de Melbourne qui retourne dans sa petite ville à la suite d’un crime horrible, a rapporté plus de 16 millions de dollars américains au box-office du pays après son janvier début. Cela le place dans le top 15 des films australiens les plus rentables de tous les temps au pays. Tournant dans plus d’une douzaine de petites villes de l’État de Victoria en 2019, Bana et le réalisateur, Robert Connolly, ont travaillé en étroite collaboration avec les communautés locales pour mettre en évidence les réalités de la vie dans la région australienne, qui était alors aux prises avec une sécheresse et des feux de brousse historiques. Lorsque les auberges de la ville ont manqué de pièces pour loger les membres de l’équipage, les habitants les ont accueillis chez eux. «J’ai toujours eu le sentiment que la seule chance que nous avions d’atteindre un public américain était le succès du film dans son pays natal», a déclaré Bana. «Et pour que cela fonctionne pour les Australiens, il fallait que ce soit vraiment vrai et authentique.»