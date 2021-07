Les Australiens ont averti qu’il y avait pire à venir alors que les cas de Covid-19 transmis localement augmentaient dans la région du Grand Sydney

L’augmentation quotidienne record de 52 cas de cette année a été signalée samedi dans l’État le plus peuplé du pays, la Nouvelle-Galles du Sud (NSW), qui comprend Sydney, une ville de plus de cinq millions d’habitants.

« La seule conclusion que nous pouvons tirer est que les choses vont empirer avant de s’améliorer », La première ministre de NSW, Gladys Berejiklian, a déclaré, implorant le public de suivre les restrictions de Covid-19 pour le bien de leurs propres familles et amis.

Puis-je s’il vous plaît exhorter les gens à regarder à l’intérieur d’eux-mêmes, à vraiment creuser profondément dans leur propre conscience et à faire la bonne chose. Sinon pour vous, pensez à vos proches.

Kerry Chant, responsable de la santé en chef de NSW, a déclaré qu’il y avait 16 personnes en soins intensifs, dont un patient dans la vingtaine et un autre dans la trentaine. Elle a ajouté que 10 nouveaux cas ont été liés à une fête d’hôtel à Waterloo, une banlieue de Sydney, il y a deux semaines.

NSW a enregistré 50 nouveaux cas de COVID-19 acquis localement dans les 24 heures à 20 heures hier soir. pic.twitter.com/0exyFeODqB – Santé NSW (@NSWHealth) 10 juillet 2021

La situation en Nouvelle-Galles du Sud a alarmé les responsables de l’État voisin de Victoria, qui n’avait enregistré aucune infection locale pendant 10 jours consécutifs. Le commandant de la réponse Covid-19 de Victoria, Jeroen Weimar, a déclaré que l’État pourrait interrompre les voyages entre Victoria et NSW « dans les heures ou les jours à venir. »

« Cette chose est sur le fil du rasoir, » Weimar a déclaré, exhortant les Victoriens de NSW à rentrer rapidement chez eux.

Vendredi, des restrictions plus strictes ont été annoncées dans le Grand Sydney, une personne par ménage étant désormais autorisée à visiter les magasins une fois par jour. La région fait l’objet d’une ordonnance générale de séjour à domicile depuis le 26 juin. Les responsables de l’État ont stimulé la campagne de vaccination de NSW en fournissant des cliniques supplémentaires et en prolongeant leurs heures d’ouverture.

Vendredi, l’Australie avait enregistré plus de 31 000 infections à l’échelle nationale et 910 décès, selon le gouvernement. Plus de neuf millions de doses de vaccin ont été administrées.

