Les Australiens ne peuvent pas lire les actualités sur Facebook, mais les publications de dictateurs et d’extrémistes sont visibles

Les Australiens ont été empêchés de lire les actualités mondiales sur Facebook par des organisations médiatiques réputées, mais les fausses nouvelles et les pages de discours de haine continuent de prospérer.

Facebook a retiré la prise après que le code de négociation des médias d’information a été adopté à la Chambre mercredi et semblait prêt à adopter le Sénat et à devenir loi dans les jours.

Environ 13 millions d’utilisateurs mensuels en Australie ne peuvent plus voir les actualités des médias locaux et internationaux, la page Facebook de chaque organisation étant effacée de son contenu.

Le géant des médias sociaux a depuis été accusé d’hypocrisie pour avoir permis à des pages faisant la promotion du régime communiste chinois de publier sans relâche, tout en empêchant des millions d’Australiens d’accéder à des informations fiables et informatives.

Par exemple, alors que les pages soutenant le régime iranien et la détention massive de manifestants au Myanmar peuvent publier de la propagande, les habitants de Down Under ne peuvent plus accéder aux informations vitales sur les feux de brousse.

La sénatrice verte Sarah Hanson-Young, qui a férocement grillé les représentants de Facebook et de Google lors d’une enquête au Sénat le mois dernier, a critiqué cette décision.

« Bloquer les nouvelles australiennes du jour au lendemain, tout en permettant aux discours de haine et aux théories du complot dangereux de se répandre.

«Facebook vient de confirmer qu’il ne s’agit vraiment que de Fakebook», a-t-elle déclaré.

Sur son site Web, Facebook dit vouloir que les gens voient des «informations exactes».

«Les fausses nouvelles sont nuisibles à notre communauté, elles rendent le monde moins informé et érodent la confiance».

«Ce n’est pas un phénomène nouveau, et nous tous – entreprises de technologie, entreprises de médias, salles de rédaction, enseignants – avons la responsabilité de faire notre part pour y faire face.

Mais le contenu extrémiste était toujours répandu sur la plate-forme de médias sociaux après l’annonce de jeudi matin, y compris la page extrémiste d’extrême droite Rebel News Australia et le groupe extrémiste musulman HT Australia.

La page Facebook de l’ambassade de Chine en Australie contient une variété de vidéos d’actualités réalisées par CGTN, un service d’information de télévision par câble en anglais géré par China Global Television Network, sur sa page sur la pandémie de coronavirus et le commerce en Chine.

Parallèlement à la propagande extrémiste, des informations sur la santé et des vies ont été supprimées de la plateforme.

Les services d’hélicoptères de sauvetage australiens, y compris le RACQ CG et dans le Queensland et CareFlight Top End, ont également vu leur contenu supprimé.