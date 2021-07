Les Australiens demandent l’expulsion de Katie Hopkins à son arrivée à Sydney et enfreint les règles de quarantaine alors que les citoyens sont bloqués à l’étranger

Hopkins a annoncé samedi sur Instagram qu’elle était arrivée à Sydney et a en outre affirmé qu’elle avait intentionnellement enfreint les règles strictes de quarantaine du pays en ouvrant la porte de sa chambre d’hôtel de quarantaine alors qu’elle était nue sans masque facial lorsque les employés de l’hôtel lui apportaient de la nourriture. « effrayer la merde hors d’eux. »

Les voyageurs en quarantaine doivent attendre 30 secondes avant d’ouvrir la porte pour récupérer de la nourriture et d’autres articles, et doivent également porter un masque facial.

Bien que Hopkins ait ri à plusieurs reprises en racontant l’histoire sur Instagram, de nombreux Australiens ne se sont pas amusés et se sont demandé pourquoi elle avait reçu un visa pour entrer dans le pays et une place en quarantaine.

Andrew Giles, ministre fantôme du Labour pour les villes et les affaires multiculturelles, condamné Le Premier ministre australien Scott Morrison pour avoir donné à Hopkins un « tapis rouge » entrée au pays.

Giles a décrit le mépris de Hopkins des règles de quarantaine comme « grossièrement irrespectueux envers les travailleurs de première ligne » essayant d’assurer la sécurité des Australiens et a déclaré que la décision du gouvernement d’autoriser Hopkins à entrer dans le pays était « particulièrement douloureux pour les 35 000 Australiens qui restent bloqués à l’étranger, y compris les enfants australiens pris au piège en Inde sans leurs parents. »

« Mme Hopkins n’aurait jamais dû être autorisée à entrer dans le pays, et maintenant que Mme Hopkins enfreint ouvertement les restrictions de quarantaine, M. Morrison doit assumer la responsabilité de son échec », Gilles conclut.

La sénatrice de Nouvelle-Galles du Sud Mehreen Faruqi, qui affirme n’avoir pas vu sa fille ou sa mère depuis 2019 en raison de la pandémie, appelé L’entrée de Hopkins « un nouveau plus bas » considérant « Des milliers de familles australiennes sont séparées de leurs proches à l’étranger. »

« Cela en dit long sur nos priorités que Hopkins puisse être autorisée à venir ici et à cracher son vitriol pendant une pandémie » Faruqi a protesté. « C’est aussi époustouflant qu’écrasant. »

Certains politiciens, dont le député de Macnamara Josh Burns et l’ancien sénateur de Victoria Derryn Hinch, ont demandé l’expulsion immédiate de Hopkins, tandis que autres décrit l’incident en tant que « insulter » et un « un manque de respect ahurissant ».

.@Channel7 et @BigBrotherAU devrait immédiatement annuler l’arrangement pour que Katie Hopkins apparaisse à la télévision devant des familles australiennes. Et @ScottMorrisonMP@karenandrewsmp devrait annuler son visa et l’envoyer dans le prochain avion hors d’Australie #auspol – Josh Burns (@joshburnsmp) 17 juillet 2021

Katie Hopkins s’est vantée sur Twitter de la façon dont elle bafouait nos lois sur la quarantaine. Mettre la vie des gens en danger. Rien que pour cela, elle devrait être expulsée immédiatement. – Derryn Hinch (@HumanHeadline) 17 juillet 2021

Près de 10 000 personnes ont signé une pétition appelant à renvoyer Hopkins au Royaume-Uni et le hashtag Twitter #SendHopkinsHome a également commencé à faire son apparition en Australie à la suite d’une vague de protestations.

Pourtant, tous les Australiens ne s’opposaient pas à l’entrée de Hopkins dans le pays. Avi Yemini, un commentateur de droite israélo-australien et ancien soldat des Forces de défense israéliennes (FDI), accueilli Hopkins « en dessous » dans un article sur Twitter. Hopkins a précédemment travaillé avec Yemini au sein de l’organisation médiatique de droite canadienne Rebel News.

Hopkins n’est pas la première célébrité à avoir suscité la controverse récemment pour être entrée en Australie pour des affaires non essentielles pendant la pandémie. La star américaine de la télé-réalité Caitlyn Jenner – de la renommée de ‘Keeping Up with the Kardashians’ – est également arrivée à Sydney cette semaine, apparemment pour apparaître dans l’émission australienne ‘Big Brother’.

Le Stranded Aussies Action Network, qui représente les dizaines de milliers d’Australiens coincés à l’étranger, a qualifié l’arrivée de Jenner de « gifle au visage pour les Australiens bloqués » et protesté « les politiques gouvernementales ratées qui permettent que cela se produise ».

L’entrée en Australie est actuellement limitée aux voyages essentiels, y compris les citoyens et résidents de retour, et toutes les arrivées doivent se mettre en quarantaine dans un hôtel de quarantaine désigné pendant deux semaines à leur arrivée. Cependant, de nombreux Australiens ne peuvent pas retourner dans leur pays en raison du plafond d’entrée strict imposé par le gouvernement du Premier ministre Scott Morrison, qui s’applique actuellement aux voyageurs vaccinés et non vaccinés.

Seulement 215 personnes sont autorisées à se rendre en Nouvelle-Galles du Sud depuis l’étranger par jour en raison des restrictions actuelles, les autres États étant limités à un nombre aussi petit que 265 entrées par semaine. Les vols vers l’Australie en provenance du monde entier ont atteint 30 000 $, la demande d’entrée dans le pays dépassant les minuscules limites du gouvernement.

