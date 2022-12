Les Australiens autochtones de Murujuga se battent pour préserver les sites du patrimoine

La lutte pour protéger Murujuga est la dernière d’une série de controverses très médiatisées impliquant le patrimoine aborigène qui ont mêlé les entreprises minières et de ressources et exposé les mécanismes de ce que les experts et les peuples autochtones décrivent comme une relation profondément inégale entre les personnes qui appartiennent traditionnellement au terre, et ceux qui en tirent des milliards de dollars de profit.

« Nous n’avons pas la voix pour dire non », a déclaré M. Walker, un propriétaire traditionnel ou autochtone qui travaille comme guide touristique et enseigne aux visiteurs l’importance de Murujuga. “Légalement, nous ne le faisons pas.”

L’industrie australienne des mines et des ressources est confrontée à un bilan depuis 2020, lorsque le géant minier Rio Tinto a fait sauter les grottes archéologiquement importantes de Juukan Gorge en Australie occidentale sans le consentement des propriétaires traditionnels, mais avec l’approbation du gouvernement de l’État.