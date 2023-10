Les Australiens autochtones appellent à une « semaine de silence » après l’échec du référendum | Actualités sur les droits autochtones

Deuil, appels à dire la vérité après que les Australiens aient voté non au référendum pour donner aux peuples autochtones une plus grande représentation politique.

Les aborigènes australiens ont appelé à une « semaine de silence » et à pleurer après le rejet par la majorité blanche du pays d’un référendum visant à leur accorder une plus grande représentation politique.

Avec plus de 70 pour cent des bulletins de vote comptés dimanche, environ 61 pour cent des Australiens ont répondu « non » lorsqu’on leur a demandé si la constitution du pays de 1901 devait être modifiée pour reconnaître les habitants d’origine du pays. Moins de 4 pour cent des 26 millions d’habitants de l’Australie sont autochtones.

En votant non, les Australiens ont également voté contre la création d’un nouvel organe consultatif – une « voix » au Parlement – ​​qui aurait pu avoir son mot à dire sur les questions liées aux affaires autochtones en Australie.

Les partisans indigènes de The Voice ont déclaré que c’était « une ironie amère » que « des gens qui sont sur ce continent depuis seulement 235 ans refusent de reconnaître ceux dont cette terre est la maison depuis 60 000 ans ».

Merci, mes amis, de nous envoyer votre amour et vos soins en cette triste période. Merci aux milliers de bénévoles qui sont passés à l’action. Vous avez fait partie d’un mouvement sans précédent qui se poursuivra vers la justice pour les peuples des Premières Nations. La déclaration ci-dessous a été publiée hier soir. pic.twitter.com/Cn9Ij8djg1 -Thomas Mayo (@thomasmayo23) 15 octobre 2023

Le Premier ministre Anthony Albanese, dont le parti travailliste de centre-gauche a défendu le référendum, a déclaré que « partager ce continent avec la culture continue la plus ancienne » était une « source de fierté » pour les Australiens. Mais Albanese avait l’air visiblement affligé lorsqu’il s’adressait à la nation samedi soir et appelait à « un esprit d’unité et de guérison ».

Pour de nombreux peuples autochtones, les élections ont été une source de détresse supplémentaire.

La sénatrice autochtone Lidia Thorpe, qui s’est opposée au référendum et a fait campagne pour que les gens votent non, a déclaré que les élections nationales n’avaient « causé que du mal aux Premiers Peuples ».

L’Organisation nationale de santé contrôlée par la communauté autochtone (NACCHO), une organisation de santé dirigée par des Autochtones, a partagé information sur les ressources en santé mentale pour les personnes souffrant « d’anxiété et de dépression accrues » à la suite du vote « non ».

La santé mentale est l’un des nombreux domaines dans lesquels les peuples autochtones d’Australie sont désavantagés, ce qui ajoute à une différence d’espérance de vie de plus de sept ans entre les Australiens autochtones et non autochtones.

Appels à dire la vérité

Les partisans de l’échec du vote avaient souligné le grand nombre de bénévoles autochtones et non autochtones qui ont soutenu la campagne.

Thomas Mayo, un éminent partisan autochtone de The Voice, a remercié les « plusieurs milliers » de bénévoles qui se sont joints à la campagne avant les élections.

« Vous faites partie d’un mouvement sans précédent qui se poursuivra vers la justice pour les peuples des Premières Nations », a-t-il déclaré.

Les Verts, un parti mineur dans la politique australienne, ont déclaré dans un communiqué que la désinformation « corrosive » répandue pendant les élections montrait que l’Australie devait mettre en place une commission vérité et justice.

« De nombreuses personnes à travers le pays n’ont aucune idée de la vérité sur ce qui est arrivé aux peuples des Premières Nations pendant la colonisation », a déclaré Dorinda Cox, sénatrice Verte et femme Yamatji-Noongar, en soutien à la proposition.

Thorpe réclame depuis longtemps un processus de révélation de la vérité et s’est séparé des Verts alors que leurs positions sur le référendum divergeaient.

Parmi les pays qui ont organisé des commissions d’établissement de la vérité figurent l’Afrique du Sud, le Canada et la Nouvelle-Zélande.

En 2021, l’État australien de Victoria a créé la Yoorrook Justice Commission, devenant ainsi le premier et le seul État australien à se lancer dans un processus de révélation de la vérité sur la colonisation et le traitement des communautés autochtones du pays.