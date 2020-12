Les Australiens furieux jurent de boycotter certaines des plus grandes marques de vin du pays après qu’un message viral ait nommé et humilié 41 vignobles ayant des liens avec la Chine.

Cette décision intervient après que la Chine a imposé la semaine dernière un tarif de 212% sur le vin australien, ce qui menace de paralyser l’industrie de 6 milliards de dollars. Et jeudi, le ministère chinois du Commerce a encore accru la douleur en imposant des droits supplémentaires compris entre 6,3 et 6,4 pour cent, qui seront introduits vendredi.

Les tarifs et droits massifs sur le vin australien – qui exporte 39% de tous ses produits vers la Chine – suivis des affirmations des exportateurs étrangers de Pékin étaient de «dumping» du vin bon marché sur le marché chinois.

L’industrie vinicole australienne exporte 39 pour cent de tout son produit vers la Chine.

La sanction de l’État autoritaire sur le vin ne représente qu’une partie des subventions commerciales sur une gamme de produits australiens à la suite de l’appel public de Canberra à une enquête sur la pandémie de Covid-19, qui serait généralement originaire de Wuhan.

De nombreux Australiens ont été stupéfaits de découvrir combien de vignobles appartenaient ou avaient des liens avec des investisseurs chinois alors que la liste était diffusée en ligne mercredi.

Daily Mail Australia ne suggère pas que les propriétaires des vignobles soutiennent le régime communiste chinois ou qu’ils sont influencés par Pékin.

Et certains des vignobles sélectionnés par la page Facebook de Vino e Amigos ont répondu aux appels pour que leurs vins populaires soient mis sur liste noire, qualifiant le boycott proposé de non australien, injuste et malavisé.

Kilikanoon Wines, basé en Australie-Méridionale, appartient au vigneron chinois Changyu Pioneer Wine Co

Knappstein a été racheté par l’Australian Yinmore Wines, qui faisait partie du groupe Yunnan Yinmore basé en Chine, pour 15 millions de dollars.

Travis Fuller, directeur général de Kilikanoon, a appelé les Australiens à soutenir les vignobles locaux plutôt que d’essayer de leur faire du mal.

Kilikanoon Wines, basé en Australie-Méridionale, a été repris par la plus grande entreprise viticole chinoise Changyu Pioneer Wine Co. en 2018.

La société a acheté une participation de 80% dans la cave en 2018 pour 20,6 millions de dollars avant d’acheter une participation supplémentaire de 15% en août de cette année pour 3,91 millions de dollars.

M. Fuller a déclaré que la société employait 32 employés directs et 20 producteurs et familles qui vivaient tous dans la région de Clare Valley.

«Comme tout autre membre très uni de la communauté viticole, nous continuons de nous efforcer de développer avec succès notre activité viticole régionale à travers le monde», a-t-il déclaré.

«Le moment est venu pour la communauté viticole de faire ce qu’elle fait de mieux, de continuer à s’entraider pour développer les opportunités du vin australien aux niveaux national et international.

Shereen Foong, de Palinda Wines en Australie occidentale, a déclaré que le boycott était « stupide » après que l’étiquette ait été incluse sur la liste.

«Cela aurait un impact économique sur les Australiens. Quelle que soit votre appartenance ethnique, si vous vivez en Australie, vous devriez rechercher les Australiens », a-t-elle déclaré.

Palinda Wines, propriété de l’homme d’affaires Jacky Wong, n’exporte ses vins qu’en Chine, le boycott n’aurait donc pas d’impact sur l’entreprise, a déclaré Mme Foong.

Le vignoble Knappstein, basé en Australie du Sud, qui aurait été racheté par l’Australien Yinmore Wines, lié à la Chine, pour 15 millions de dollars, figurait également sur la liste.

Le domaine Wild Cattle Creek, près de Séville, dans la vallée de la Yarra a également été acheté par des investisseurs chinois pour 8,5 millions de dollars en 2018.

Hillcrest Winery and Distillery a été acheté par des investisseurs chinois en 2018 pour 4,6 millions de dollars

Wild Cattle Creek Estate, près de Séville, a été acheté par des investisseurs chinois pour 8,5 millions de dollars en 2018

Cependant, malgré les appels des vignobles, de nombreux Australiens étaient perplexes face au nombre de vignobles appartenant ou ayant des liens étroits avec des investisseurs chinois.

« Pas étonnant que certains Australiens disent toujours que le gouvernement vend le pays à la Chine », a écrit une personne.

Un autre a déclaré: «Les vignerons australiens apprennent aux Chinois à faire du vin depuis des années. Pour quoi, pour nous foutre en l’air?

«Le peuple chinois ne fait pas confiance à son propre gouvernement, pourquoi devrions-nous. Franchement, nous avons été pris pour des drageons au nom du dollar tout-puissant. Avons-nous encore appris quelque chose? J’en doute.’

L’introduction d’énormes tarifs la semaine dernière, apportée comme une récupération apparente après que Scott Morrison a appelé à une enquête sur l’origine du coronavirus, est susceptible de voir l’industrie décimée – ayant déjà été durement touchée par les feux de brousse et la sécheresse.

Les législateurs du monde entier qui forment l’Alliance interparlementaire sur la Chine ont exhorté leurs citoyens à acheter une «bouteille ou deux» de vin australien avant Noël en signe de soutien.

Vignobles australiens avec des liens chinois AUSTRALIE DU SUD Knappstein Acheté l’année dernière par l’australien Yinmore Wines, qui faisait partie du groupe chinois Yunnan Yinmore, aurait pour 15 millions de dollars. Vins Kilaknoon Propriété du vigneron chinois Changyu Pioneer Wine Co. La société a acheté une participation de 80% dans la cave en 2018 pour 20,6 millions de dollars. En août de cette année, la société a acheté une participation de 15% dans la cave pour 3,91 millions de dollars. Vins Hollick Hong Kong Yingda Investment Co a acheté une grande partie du vignoble en 2014. Vins Cimicky Il s’est vendu à des investisseurs chinois en 2018 pour 6,6 millions de dollars. AUSTRALIE OCCIDENTALE Vins de Palinda Woodside Valley Estate et la Perth Hills Western Range ont été achetées par l’entreprise basée à Hong Kong Palinda Wines pour un montant non divulgué en 2012. Ferngroves Une entreprise chinoise a acheté une participation majoritaire dans l’entreprise populaire en 2011 TASMANIE Nocton Elle a été créée par des propriétaires chinois en 1999. Elle possède un bureau à Pékin et distribue des vins dans toute la Chine. VICTORIA Hillcrest Il a été acheté par des investisseurs chinois pour 4,6 millions de dollars en 2018. Ruisseau de bétail sauvage Le domaine, près de Séville, a été acheté par des investisseurs chinois pour 8,5 millions de dollars en 2018

Travis Fuller, directeur général de Kilikanoon, a appelé les Australiens à soutenir les vignobles plutôt que d’essayer de leur faire du mal

Il fait suite à un tweet du Conseil de sécurité national américain ces derniers jours déclarant que le vin australien sera présenté cette semaine lors d’une réception de vacances à la Maison Blanche.

Marchés d’exportation totaux de l’Australie en 2019 1. Chine: 135 milliards de dollars (33% du total des exportations australiennes) 2. Japon: 36 milliards de dollars (9%) 3. Corée du Sud: 21 milliards de dollars (5%) 4. Royaume-Uni: 16 milliards de dollars (3,8%) 5. Etats Uniss: 15 milliards de dollars (3,7%) Source: Worldstopexports.com

«Dommage pour les amateurs de vino en Chine qui, en raison des tarifs coercitifs de Pékin sur les vignerons australiens, manqueront. #AussieAussieAussieOiOiOi! ‘ le message officiel de Twitter indique.

Les relations entre l’Australie ont atteint leur point le plus bas depuis des décennies cette année avec une litanie de disputes diplomatiques compromettant le partenariat économique solide.

L’interdiction de Huawei du réseau 5G du pays en 2018 pour des raisons de sécurité nationale a exaspéré l’État totalitaire, mais c’était l’appel de M. Morrison à une enquête internationale indépendante sur les origines du coronavirus en avril qui a provoqué une réponse drastique de Pékin. .

La Chine a immédiatement imposé le droit de douane de 80% sur l’orge australienne, suspendu les importations de bœuf et dit aux étudiants et aux touristes de ne pas voyager en Australie.

Pékin a de nouveau répondu avec fureur et indignation ce mois-ci lorsque M. Morrison s’est rendu au Japon – l’un des plus grands rivaux historiques de la Chine – pour renforcer les liens commerciaux et militaires.

Quelques jours après, Pékin a publié une liste de 14 griefs.

La liste de blanchisserie comprenait tout, des « rapports médiatiques injustes » aux critiques de Canberra sur la Chine pour ses violations des droits de l’homme, car la Chine a ciblé jusqu’à 20 milliards de dollars d’exportations clés australiennes – y compris l’orge, le charbon, le sucre, le bois, le homard, le cuivre, le coton et du vin.

Les tensions sont également montées en flèche suite aux allégations de cyberattaques généralisées parrainées par l’État par la Chine, et après que l’ASIO a perquisitionné les maisons de journalistes chinois soupçonnés d’ingérence politique.

Lundi, la situation a atteint son paroxysme après que le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lijian Zhao, ait publié une image trafiquée montrant un soldat australien souriant tenant un couteau sous la gorge d’un enfant afghan.

L’œuvre faisait référence aux révélations faites le mois dernier lors de l’enquête Bereton, affirmant que 25 soldats australiens avaient tué illégalement 39 civils et prisonniers afghans.

Le Premier ministre Scott Morrison a exigé des excuses et a appelé la superpuissance asiatique à éliminer la fausse image « répugnante ».

L’Australie prévoit d’amener la Chine devant l’Organisation mondiale du commerce pour des augmentations tarifaires « motivées politiquement » (photo, le président Xi Jinping à gauche et le Premier ministre Scott Morrison à droite)

Mardi, des responsables de l’ambassade d’Australie ont rencontré des représentants du ministère chinois des Affaires étrangères pour demander des excuses officielles pour la fausse image.

Mais Pékin a depuis doublé ses attaques contre l’Australie, publiant une autre image controversée dans un journal d’État représentant un kangourou avec un couteau imbibé de sang dans un nœud papillon.

Le chef de l’opposition travailliste Anthony Albanese a pris pour cible Scott Morrison pour avoir laissé la relation se détériorer au point de s’effondrer complètement.

«Tout ce qui nuit aux emplois australiens n’est pas une bonne chose. Nous devons donc travailler sur la relation », a-t-il déclaré à la radio 2SM.

«Ce gouvernement semble avoir présidé à une rupture complète des relations. Le fait que les ministres ne puissent pas se téléphoner, je trouve cela extraordinaire.

L’industrie vinicole australienne de 6 milliards de dollars exporte environ 39% de tous ses produits vers la Chine (photo, vin de Penfolds)