Les aurores boréales pourraient apparaître ce soir. Voici où chercher.

Les aurores boréales pourraient apparaître beaucoup plus au sud ce soir, demain et vendredi, peut-être même près de chez vous.

Une tempête géomagnétique se prépare et pourrait former des aurores au-dessus de certaines parties du Canada et du nord de la partie continentale des États-Unis. L’Oregon, l’Iowa, la Pennsylvanie et New York pouvaient tous voir un ciel scintillant après le crépuscule. C’est le produit d’un temps récent rare et inhabituel dans l’espace.





Le Space Weather Prediction Center de la NOAA (oui, c’est une chose) a émis une veille de tempête géomagnétique du 17 au 19 août “en raison des influences du flux coronal à grande vitesse (CH HSS) et de l’éjection de masse coronale (CME)” avec le potentiel de passer à G3 les conditions.

Bon, maintenant déballons ça.

Tout a commencé il y a quelques jours, à 93 millions de kilomètres, sur le soleil. Une éjection de masse coronale est une grande rafale de plasma magnétisé de la couronne solaire, sa couche la plus externe. Les scientifiques ont récemment détecté deux de ces CME en éruption sur le soleil et se dirigeant vers la Terre. Ils devraient arriver le 18 août.

Les deux sursauts peuvent se combiner en cours de route et créer une tempête géomagnétique atteignant G3, ou niveaux “forts”. Cela signifie qu’il peut créer des aurores non seulement aux pôles, mais aussi plus près de l’équateur que d’habitude.

PRÉVISIONS D’AURORE: Les prévisions d’aurores de ce soir pour la tempête géomagnétique modérée / forte potentiellement imminente montrent des conditions généralement nuageuses sur le nord-est et des conditions meilleures que la moyenne pour certaines parties du Michigan, de l’ouest des Rocheuses et du nord-ouest du Pacifique. Détails ci-dessous : pic.twitter.com/OebQXDr1oU – Veille météo spatiale (@spacewxwatch) 17 août 2022

Les aurores se forment lorsque des particules à haute énergie du soleil entrent en collision avec l’atmosphère terrestre. Ces particules excitent les gaz dans le ciel et les font briller, de la même manière que fonctionnent les néons. Les aurores sont l’une des rares façons dont nous pouvons voir la météo spatiale depuis le sol, et bien qu’elles soient généralement confinées aux pôles, une excitation suffisante du soleil peut créer des aurores beaucoup plus loin.

Mais avant que les CME n’arrivent ici demain, un flux à grande vitesse de trou coronal devrait arriver ce soir et provoquer une tempête géomagnétique G1, ou “mineure”. Un trou coronal est une zone plus froide de la couronne solaire qui peut générer un vent solaire à grande vitesse rempli de particules chargées et les répartir dans tout le système solaire. Les flux à grande vitesse des trous coronaux peuvent également générer des aurores sur Terre.

Les prévisionnistes s’attendent à ce que l’activité de tempête G2 ou “modérée” persiste le 19 août.

La NOAA avertit que les orages géomagnétiques peuvent être perturbateurs s’ils deviennent violents. “Les orages géomagnétiques peuvent avoir un impact sur les infrastructures en orbite proche de la Terre et en surface, perturbant potentiellement les communications, le réseau électrique, la navigation, la radio et les opérations par satellite”, selon un communiqué de presse de la NOAA.

Les tempêtes à venir ne devraient pas causer beaucoup de problèmes techniques. Même ainsi, cela pourrait être une bonne occasion de ranger tous vos appareils électroniques pendant quelques heures et de simplement lever les yeux. Vous pourriez juste voir le ciel s’illuminer.