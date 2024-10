Les aurores boréales fascinantes étonnent le photographe star chevronné : « Je n’ai jamais rien vu »

« Je n’ai jamais vu une aurore aussi puissante ; c’était l’une des tempêtes géomagnétiques les plus puissantes que l’Islande ait connues ces dernières années », déclare Roi Levi, photographe de paysage et d’astronomie de renommée internationale. Levi est récemment revenu d’une tournée photographique en Islande avec des photos impressionnantes, certaines même partagées sur le compte Instagram de la NASA.

Il y a près d’un an, Levi prévoyait que 2024 serait une année record pour l’observation des aurores boréales sur Terre. « Aurora », expliqua-t-il alors, « est le mot latin pour les aurores polaires : aurores boréales dans l’Arctique et aurores australes dans l’Antarctique. Ils proviennent du Soleil, dont les explosions créent des tempêtes géomagnétiques. Le vent solaire transporte ensuite les particules vers la Terre, où elles entrent en collision avec notre atmosphère et créent des couleurs, principalement du vert, mais parfois de rares rouges, violets, roses et même bleus. Vous pouvez voir presque tout le spectre RVB : rouge, vert, bleu, rose et violet. »

Levi explique que le maximum solaire, la période d’activité maximale du soleil, se produit environ tous les dix ans et dure environ deux ans avant de diminuer jusqu’à un minimum. « Nous sommes actuellement dans la cinquième année d’un cycle solaire maximal », a-t-il déclaré, « et les scientifiques pensent que cela pourrait durer jusqu’à la fin de 2026. Cette année, nous devrions assister à l’activité solaire la plus intense de la décennie. Ce sera le meilleur moment pour observer les aurores, avec des spectacles incroyables, améliorés et colorés.

Levi a souligné : « Le prochain cycle solaire, le cycle solaire 26, débutera en 2030 et culminera en 2035. Ainsi, quiconque ne voyagera pas au cours des deux prochaines années devra peut-être attendre environ une décennie pour voir des aurores aussi intenses. »

12 Voir la galerie La Voie Lactée (Photo de : Roi Levi)

Les prédictions des scientifiques, ainsi que celles de Levi, se sont avérées vraies. « Je suis encore ému par la tempête géomagnétique que nous avons vécue », a-t-il déclaré à son retour d’Islande, où il a mené une tournée photographique. « Nous avons vu une aurore avec un indice KP de 8, à seulement un pas du niveau maximum de KP 9. Le ciel était à un niveau de tempête intense : l’aurore tournait en spirale comme un escargot, formant des couronnes dans tout le ciel. C’était un spectacle que je n’avais jamais vu, et c’était mon quatrième voyage en Islande cette année seulement. »

Les visites Levi’s, limitées à cinq participants, sont physiquement exigeantes et ne conviennent pas à tout le monde. « J’ai une règle : ‘Aurora avant de dormir' », dit-il. « Je le dis clairement d’emblée : chaque fois qu’il y a une activité d’aurore, nous allons partout où cela est nécessaire pour la photographier, peu importe à quel point nous avons froid ou sommes fatigués. Par exemple, lors de notre première nuit en Islande, il n’y avait qu’une seule zone dégagée au sud-est, près de Diamond Beach, nous y sommes donc allés en voiture, même si cela a pris sept heures. C’était notre routine pendant dix jours, soit en moyenne environ sept heures de conduite par jour.

La nuit, pendant que les participants dorment cinq à six heures, Levi reste éveillé à étudier des cartes et à planifier le prochain emplacement. « Je leur ai raconté le dicton d’une mère polonaise », dit-il en riant, « ‘Ne vous inquiétez pas, nous aurons tout le temps de dormir dans la tombe. Il est maintenant temps de vivre.' »

Peu de gens sont aussi passionnés par les explosions solaires que celles terrestres, et Levi en fait sans aucun doute partie. « Quand j’ai vu qu’il y avait une importante éruption solaire le 10 septembre, j’ai su que nous la ressentirions ici sur Terre d’ici deux ou trois jours. J’ai vérifié sur les cartes où il serait visible et nous nous sommes rendus à ces endroits. Boom! Nous étions au bon endroit : le ciel rempli de lumières qui se déplaçaient rapidement. L’aurore s’est comportée différemment cette fois, commençant par des rideaux en forme de pilier descendant puis se transformant en couronnes arquées, chacune avec un mouvement circulaire. Cela s’est répété ainsi toute la nuit, et tout le monde sur la plage ne pouvait s’empêcher de crier d’excitation. Même de retour à l’hôtel, avec les lumières éteintes, nous pouvions encore voir l’activité magnétique dans nos esprits. Les couleurs sont restées avec nous même lorsque nous essayions de dormir ; cette tempête a été transformatrice – une expérience unique dans une vie.

Quelle est la prochaine étape pour Lévi ? « Je n’ai toujours pas l’impression d’avoir atteint mon apogée. Je veux voir l’indice KP le plus élevé, KP 9. C’est mon objectif et, selon les prévisions, nous avons jusqu’en juillet 2025 pour profiter de fortes aurores boréales avant la fin du maximum solaire actuel.»