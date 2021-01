LOS ANGELES (AP) – Dans les chambres d’hôpital à travers l’Amérique, où les malades sont seuls sans famille pour les réconforter, la tâche sinistre d’offrir du réconfort incombe aux aumôniers d’hôpitaux surchargés de travail et épuisés émotionnellement qui font face à plus de morts qu’ils n’en ont jamais vu.

La semaine dernière, près d’une douzaine de personnes sont mortes en une seule journée au Providence Holy Cross Medical Center de 377 lits, un établissement médical moderne et étincelant situé dans le coin nord-ouest de la vallée de San Fernando à Los Angeles. Trois autres sont passés – en l’espace de 45 minutes – le lendemain.

Comme il l’a fait chaque jour au cours des 11 derniers mois, l’aumônier Kevin Deegan est assis avec les malades et les mourants, vêtu d’un masque facial, d’un écran facial, de gants et d’une couverture corporelle complète. Il prie avec eux, leur tient la main, leur brosse doucement le front et les rassure qu’il n’y a rien à craindre.

Les familles en deuil, incapables d’entrer à l’hôpital à cause du virus mortel, regardent l’iPad qu’il a emporté dans la chambre avec lui.

«D’accord, Mlle Leticia, c’est l’aumônier Kevin. Nous allons faire quelques prières maintenant. D’accord mon cher? »

«Elle peut vous entendre», dit-il à son fils, Jayson Lim, le pressant de lui parler.

« Yo, Ma, » parvient à dire Lim avant de fondre en larmes et de mettre sa tête dans ses mains. Plus tard, il priera avec elle.

Deegan, qui a exercé son ministère auprès de personnes en soins palliatifs avant de rejoindre Holy Cross il y a deux ans, n’est pas étrangère à la mort. Mais encore, dit-il, lui et ses collègues aumôniers n’avaient rien vu de tel avant que le COVID-19 ne frappe l’année dernière et ne commence à tuer des centaines de milliers de personnes. Près de 400 000 personnes sont décédées rien qu’aux États-Unis.

Holy Cross est remplie de tellement de patients COVID-19 qu’elle a dû doubler certaines personnes dans des salles de soins intensifs et en placer d’autres dans des zones normalement réservées aux soins ambulatoires et au rétablissement des patients. Un espace de fortune au fond d’un couloir a même été transformé en chambre d’hôpital.

Deegan et une douzaine d’autres aumôniers couvrent des quarts de travail qui s’étendent jusqu’à 24 heures par jour, sept jours par semaine.

Alors que l’aumônier Anne Dauchy prie pour une femme pendant ses derniers instants, les proches du patient qui regardent l’iPad de Dauchy peuvent être entendus sangloter en arrière-plan et dire des mots comme: «Je t’aime tellement, maman» et «Merci pour tout». «

«Nous essayons de recadrer en quelque sorte ce qu’est un miracle», dit ensuite un Dauchy épuisé. «Parfois, c’est vivre un autre jour, parfois c’est un patient qui ouvre les yeux.

«C’est peut-être le miracle, qu’elle soit au repos et en paix et qu’elle ne souffre plus», dit-elle à propos de la femme décédée.

Lorsqu’on lui a demandé comment lui, Dauchy et les autres ont réussi à survivre émotionnellement à la tourmente, Deegan répond: «C’est une bonne question. Je dois être honnête. Je ne sais pas. »

Ce qu’il sait, c’est que lorsqu’il a vu des médecins, des infirmières et d’autres membres du personnel hospitalier risquer leur propre vie pour faire tout ce qu’ils pouvaient pour sauver les autres, il a estimé qu’il devait être là, juste dans la pièce avec eux, pour offrir du réconfort et être un substitut pour leurs proches qui ne pouvaient pas être là.

Il était sûr qu’il finirait par être infecté car les patients COVID-19 ont commencé à affluer chaque jour à l’hôpital. Jusqu’à présent, il ne l’a pas fait et la semaine dernière, il a reçu sa deuxième dose de vaccin.

«Qui savait que l’EPI fonctionne vraiment», a-t-il dit avec un petit rire lors d’un rare moment de joie en discutant de l’équipement de protection individuelle qu’il enfile chaque jour avant le travail.

Ce lundi-là, lorsque 11 personnes sont mortes, dont trois auxquelles il a personnellement exercé son ministère, Deegan est rentré chez lui et, après avoir essayé de s’endormir, a vu les visages et a de nouveau entendu les voix des gens qui avaient sangloté et lui criaient: «Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? »

Certaines familles s’en prennent aux aumôniers, à la recherche de quelqu’un à blâmer, a déclaré Monica Pantoja, une commis à l’unité de soins intensifs de l’hôpital qui s’est isolée à la maison après avoir été elle-même infectée.

«Ils prennent beaucoup de chaleur et les gens ne comprennent pas qu’ils font de leur mieux. Je pense que leurs prières signifient plus que tout pour les familles », a déclaré Pantoja, parlant de l’expérience de première main.

Lorsque sa mère de 72 ans a été hospitalisée pendant trois mois avec COVID-19, dont plusieurs semaines sous respirateur, un aumônier l’a appelée tous les jours pour la mettre sur l’iPad avec elle. Sa mère est maintenant en convalescence dans un centre de rééducation.

Il y a aussi d’autres victoires occasionnelles.

Alors que Deegan priait avec une autre patiente la semaine dernière, il a encouragé ses proches à lui parler via l’iPad, et quand l’un d’eux a crié «Salut maman», la femme, sous oxygène, a ouvert les yeux, levé légèrement la tête et a essayé de répondre , bien que les mots ne viennent pas. «Qui est-ce?», Lui demanda Deegan. «Est-ce que c’est Marvin? Elle acquiesça.

Plus tard, quand il est sorti de l’hôpital, il a trouvé le fils de Leticia Lim, Jayson, qui attendait à la porte pour le remercier alors que sa mère poursuivait son combat pour vivre.

«C’était douloureux et en même temps réconfortant parce que j’ai eu la chance de prier avec ma mère, avec le pasteur», a-t-il dit avant de se tourner vers Deegan pour lui dire: «Merci, que Dieu vous bénisse.

«Tu me mets les larmes aux yeux,» dit Deegan en retirant ses lunettes pour essuyer les larmes avant de s’arrêter pour se rappeler une fois de plus pourquoi il se présente tous les jours.

