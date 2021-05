Les aumôniers de l’armée du Burkina Faso mis à l’épreuve par un conflit extrémiste

Seuls sept aumôniers, issus de confessions protestante, catholique et musulmane, sont chargés de conseiller spirituellement quelque 11 000 soldats et d’aider à maintenir leur moral. L’armée n’a pas consacré le peu de ressources dont elle dispose pour intégrer les unités, et ils disent que la distance ne fait que rendre plus difficile la motivation des soldats.