Les augmentations salariales des Canadiens s’élèvent en moyenne à 4,2 %, selon un sondage

TORONTO-

Selon un nouveau sondage, les employeurs canadiens prévoient que le salaire de base national moyen augmentera de 4,2 % l’an prochain.

Selon le rapport du cabinet de conseil Eckler Ltd., les prévisions surviennent alors que les organisations tentent d’équilibrer les pressions inflationnistes, la flambée des taux d’intérêt, les risques de récession et un marché du travail tendu.

La Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec prévoient les augmentations salariales moyennes les plus élevées, tandis que le Yukon, le Nunavut et l’Île-du-Prince-Édouard prévoient les plus faibles.

Les augmentations de salaire moyennes les plus importantes devraient être dans le secteur de la technologie à 5,4 pour cent.

Les plus faibles augmentations sont attendues dans les secteurs de l’éducation, des soins de santé, de l’agriculture et de l’hôtellerie.

Les résultats du sondage montrent également que les organisations canadiennes prévoient d’utiliser la rémunération comme un élément clé de leur stratégie de gestion des talents, avec seulement un pour cent des organisations faisant état d’un gel des salaires prévu pour 2023.