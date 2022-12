Les augmentations de salaire à deux chiffres ne font pas partie de la solution de grève, déclare le No 10

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Downing Street a déclaré qu’un “accord équitable” pour mettre fin à la grève ne devrait pas impliquer d’augmentations de salaire à deux chiffres pour les travailleurs.

Un porte-parole du n ° 10 a affirmé que de telles augmentations de salaire “enracineraient l’inflation”, car les représentants syndicaux et les employeurs étaient encouragés à tenir de nouvelles discussions dans le but de trouver une solution.

Le porte-parole n’a donné aucune indication quant à savoir si Downing Street pense qu’un accord est sur le point d’être conclu après le Courrier quotidien a cité une source suggérant que les syndicats des chemins de fer et les patrons de l’industrie sont “presque là”.

Nadine Rae, directrice de l’organisation de la Transport Salaried Staffs’ Association (TSSA), a déclaré mercredi que le gouvernement peut aider à mettre fin à la grève s’il permet aux employeurs de “négocier librement” avec les autres.

De nouvelles perturbations des voyages étaient attendues à partir de mercredi en raison de grèves du personnel des forces frontalières, des cheminots et des instructeurs de conduite alors que les actions revendicatives sur les salaires, les emplois et les conditions s’intensifiaient.

Les membres du syndicat des services publics et commerciaux (PCS) travaillant comme agents des forces frontalières aux aéroports de Gatwick, Heathrow, Birmingham, Cardiff, Manchester et Glasgow et au port de Newhaven ont repris les grèves mercredi pendant quatre jours.

Les examinateurs de conduite et les responsables locaux des tests de conduite ont également lancé une grève de cinq jours, le débrayage impliquant des membres du PCS dans 71 centres de test de l’est de l’Angleterre et des Midlands qui sont employés par la Driver and Vehicles Standards Agency (DVSA).

West Midlands Trains a déclaré qu’aucun de ses services ne fonctionnerait à partir de mercredi matin en raison de la grève de 24 heures de la TSSA. Great Western Railway a mis en garde contre les perturbations alors que les membres de la TSSA sont sortis de midi à 11 h 59 jeudi.

Le porte-parole du n ° 10 a déclaré qu’il n’était “pas au courant” de tout projet de réunion du comité gouvernemental Cobra sur les éventualités civiles cette semaine, bien que ladite planification d’urgence au cours de la période de Noël ait eu lieu.

Il a déclaré aux journalistes: “Nous voulons que les grèves prennent fin, nous voulons que les gens conviennent d’un règlement salarial équitable mais, comme nous l’avons déjà dit, ce que nous ne pouvons pas faire, c’est permettre des augmentations de salaire à deux chiffres qui intégreront l’inflation à l’avenir, ce qui aura un impact sur le montant d’argent que les gens auront à l’avenir.

Lorsqu’on lui a demandé si un accord était conclu entre les syndicats des chemins de fer et les patrons, le porte-parole a déclaré : « C’est aux employeurs et aux syndicats de faire les négociations détaillées, mais notre position demeure que nous voulons voir ces grèves prendre fin.

“Nous avons vu les perturbations qu’ils ont causées non seulement cette semaine et la semaine prochaine, mais tout au long de la période de Noël”, a ajouté le porte-parole du numéro 10.

“Nous pensons qu’une offre juste et raisonnable a été présentée, que le RMT a rejetée malgré un nombre important de membres qui ont voté pour l’accepter, mais maintenant nous voulons voir les syndicats revenir autour de la table avec les employeurs et parvenir à un accord équitable.”

L’inflation reste supérieure à 10 %, même si elle devrait baisser. Le secrétaire général du PCS, Mark Serwotka, a déclaré à propos de la grève des examinateurs : « Nos membres se sont vu offrir une augmentation de salaire de seulement 2 % à un moment où la crise du coût de la vie dépasse 10 %.

«Nous savons que notre action causera des perturbations et des inconvénients généralisés aux habitants de l’est de l’Angleterre et des Midlands – des centaines de tests de conduite ont déjà été annulés dans d’autres parties du pays – mais le gouvernement est à blâmer.

“Ces grèves pourraient être annulées demain si Rishi Sunak et Jeremy Hunt mettaient de l’argent sur la table”, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, les syndicats chercheraient des moyens d’organiser de nouvelles grèves en divisant les bulletins de vote par titres d’emploi plutôt qu’en organisant un seul vote.

Cela survient après une journée de chaos de voyage malgré la fin d’une grève ferroviaire du Syndicat des travailleurs du rail, de la mer et des transports (RMT), avec des foules de personnes qui attendent dans les principales gares de Londres et de nombreux voyages retardés en raison de la fin remise des travaux d’ingénierie.

Le je Le journal a rapporté que la TSSA est sur le point de laisser différentes sections de ses membres voter à des moments différents afin de procéder à plusieurs débrayages par semaine.

Un porte-parole a déclaré au journal: «Plutôt que de voter tout le monde en un seul bulletin de vote, notre intention est de diviser le scrutin afin que nous puissions élire le personnel des bureaux de vote séparément des contrôleurs, par exemple, ce qui nous donnerait une plus grande flexibilité quant au moment où nous pouvons appeler les gens. pour une grève. »

Un porte-parole du ministère des Transports a déclaré: «Le secrétaire aux Transports et le ministre des chemins de fer ont travaillé dur pour faciliter une offre juste et raisonnable, que deux syndicats ont acceptée, et il est incroyablement décevant que certains continuent de faire grève.

“Nous les exhortons à prendre du recul, à reconsidérer et à revenir autour de la table, afin que nous puissions commencer 2023 en mettant fin à ce conflit dommageable.”