Les augmentations de prix fulgurantes pour les produits de base comme le lait et les œufs laissent certains aux États-Unis avec peu d’options

Pour avoir une idée de ce à quoi ressemble un taux d’inflation élevé depuis 40 ans au sud de la frontière, promenez-vous sur l’avenue Martin Luther King Jr. dans le quartier historique d’Anacostia à DC et interrogez les habitants sur le prix des produits d’épicerie.

Du pain au lait en passant par un paquet d’ailes de poulet, la plupart peuvent secouer les récentes fluctuations de prix jusqu’au centime près.

“Avant, c’était environ 125 dollars américains, et maintenant, c’est 170 dollars”, a déclaré Benito Co, 34 ans, à propos du coût d’une caisse d’ailes de poulet de 40 livres qu’il achetait pour son petit restaurant, 6Co. “Je suis, comme, c’est fou. Je ne vends tout simplement pas [them] pour l’instant.”

Le prix du poulet a augmenté de 19 % au cours de la dernière année, selon le dernier indice américain des prix à la consommation, qui suit les prix de dizaines de milliers de biens et services.

Ce n’est qu’une des augmentations de prix fulgurantes qui ont poussé le taux d’inflation global aux États-Unis à 9,1 % le mois dernier, soit 1,4 point de pourcentage de plus qu’au Canada un mois plus tôt. Au cours d’une année moyenne, avant la pandémie, l’inflation était plus proche de 2 %.

Selena Lewis, à droite, prend un selfie avec son patron, Benito Co, dans la cuisine de 6Co Eatery. Co a dit qu’il devait retirer les ailes de poulet du menu parce que leur prix avait tellement augmenté qu’il n’aurait pas pu les vendre. (Selena Lewis)

Pour les Américains, comme pour les Canadiens, c’est surtout à la pompe à essence que les prix ont augmenté de 60 % depuis juin dernier. Mais la hausse du coût des produits de base comme le lait (16 %), le beurre (26 %), les œufs (33 %) et la farine (19 %) frappe également durement les consommateurs et les petites entreprises.

Fatma Nayir, 61 ans, dirige Mama’s Pizza Kitchen en bas de la rue du restaurant de Co et paie 26,99 $ pour le sac de farine de 50 livres qui coûtait 18 $.

“Bœuf haché, farine, chaque élément que j’utilise [has gone up],” dit-elle.

Une enseigne au néon au coin de Good Hope Rd. et Martin Luther King Jr. Ave. marque l’entrée du quartier historique d’Anacostia. Le quartier de DC abritait autrefois le célèbre abolitionniste Frederick Douglass et s’est revitalisé ces dernières années, mais ses habitants ont toujours les revenus les plus bas de la capitale. (Kazi Stastna/CBC)

Des œufs aux boîtes à pizza

Les hausses de prix ont été aggravées par les pénuries d’approvisionnement qui ont commencé lors de la pandémie de COVID-19 et qui continuent de tourmenter les entreprises. Lorsque les boîtes à pizza en carton essentielles à son entreprise ont commencé à devenir chères et difficiles à trouver, Nayir a débattu de l’utilisation de plateaux. Les fourchettes en plastique qui étaient à l’avant pour les clients sont maintenant distribuées avec parcimonie derrière le comptoir.

Il y a deux mois, face à une augmentation du salaire minimum de DC qui a débuté le 1er juillet, elle a finalement augmenté ses prix de 10 %. Ce n’est pas une décision qu’elle a prise à la légère dans une région où 60 % des résidents gagnent moins de 50 000 $ par année et où le revenu médian des ménages est de 37 963 $.

“C’est vraiment à tous les niveaux, de haut en bas”, a déclaré Laila Winborne, 35 ans, à propos de l’impact de l’inflation alors qu’elle attendait pour prendre une pizza.

La mère mariée de trois enfants travaille au stade Nationals Park. La réduction des sorties en famille et d’autres extras que beaucoup de gens trouvent qu’ils doivent faire a entraîné moins de visiteurs et moins de quarts de travail pour Winborne.

À la maison, Winborne a du mal à maintenir son propre régime végétalien déjà coûteux et à étirer le budget d’épicerie de sa famille. Un carton de 60 œufs lui coûtait environ 10 $ au Safeway local, a-t-elle dit, mais est maintenant plus proche de 19 $.

“Au moins, si je vais chez Walmart, c’est 9 $, mais parce que c’est Walmart, ils sont toujours en rupture de stock”, a-t-elle déclaré. “Les gens qui n’y faisaient pas leurs courses, maintenant, ils font leurs courses dans ces bas [priced stores]. C’est comme, allez, c’est notre magasin !”

Les gens font leurs courses dans une épicerie de Monterey Park, en Californie. Le lait coûte en moyenne 16 % de plus qu’il y a un an, selon l’indice des prix à la consommation compilé par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, qui suit des milliers d’articles d’un mois à l’autre. . (Frédéric J. Brown/AFP/Getty Images)

Coûts du carburant, salaires qui font grimper les prix

Alors, qu’est-ce qui motive l’augmentation ? Les économistes disent que c’est une combinaison de facteurs, notamment :

Coûts du carburant et de l’énergie, exacerbés par l’invasion russe de l’Ukraine. Ceux-ci prennent en compte tout, des engrais à la ferme à la réfrigération au magasin et au transport entre les deux.

Les pénuries de main-d’œuvre post-pandémique qui ont fait grimper les salaires, qui représentent environ la moitié du prix que nous payons à l’épicerie, selon Christopher Barrett, économiste agricole à l’Université Cornell à Ithaca, NY

Coûts liés à la pandémie, tels que la réorientation des chaînes d’approvisionnement et la gestion des épidémies en cours.

Expansion de la masse monétaire grâce à des initiatives telles que les programmes de relance COVID-19 et les actions de la Réserve fédérale.

“Les agriculteurs ne tirent pas une aubaine des prix agricoles élevés cette année”, a déclaré Roger Cryan, économiste en chef à l’American Farm Bureau Federation, qui fait pression au nom de l’industrie agricole.

“Après avoir couvert leurs frais de transport, d’expédition et de commercialisation, ils obtiennent environ huit cents sur le dollar de détail pour couvrir leurs coûts à la ferme.”

Bovins au CS Ranch à Cimarron, NM, lors d’un atelier sur le pâturage adaptatif et d’autres formes d’agriculture régénérative organisé par la Soil Health Academy en juin. Certains experts affirment que la demande croissante de nourriture nécessite des pratiques plus durables pour lutter contre les impacts du changement climatique sur l’agriculture. (Mario Tama/Getty Images)

Moins un aliment est transformé, plus sa part est élevée, a-t-il déclaré. Une bouteille de lait, par exemple, peut rapporter environ la moitié du prix de détail à l’agriculteur.

La pandémie a mis beaucoup de demande sur une offre limitée car les gens ont cessé de manger au restaurant et ont acheté plus de produits d’épicerie, ce qui a augmenté le coût global de la production alimentaire, a déclaré Cryan.

“Si la demande augmente rapidement, il peut être très difficile de suivre le rythme.”

Les prix alimentaires augmentent rapidement, baissent lentement

Les majorations axées sur les bénéfices sont également probablement un élément des augmentations de prix, a déclaré Barrett, compte tenu de l’ampleur de la concentration du marché dans les secteurs de l’alimentation et de l’épicerie.

“Il existe des pressions sous-jacentes sur les coûts dans l’économie qui contribuent à une partie de l’inflation, mais les entreprises puissantes sur le marché y voient une opportunité d’augmenter encore leurs bénéfices sur le dos des consommateurs.”

Les acheteurs passent devant du pain exposé dans un supermarché d’Alhambra, en Californie. Le pain et la farine font partie des aliments de base qui ont connu de fortes augmentations de prix. (Frédéric J. Brown/AFP/Getty Images)

Il y a cependant un soulagement en vue, ont déclaré Barrett et Cryan. Les prix de l’essence ont commencé à baisser, atteignant en moyenne environ 4,55 $ le gallon (1,56 $ CAN le litre) samedi, contre plus de 5 $ le mois dernier, et le président Joe Biden a déclaré que ses discussions avec les pays producteurs de pétrole cette semaine devraient éventuellement libérer davantage d’approvisionnement.

Malheureusement pour les consommateurs, les prix des denrées alimentaires reculent plus lentement qu’ils n’augmentent, a déclaré Barrett.

“Les négociants en prix alimentaires disent souvent que les prix montent comme une fusée et chutent comme une plume.”

“Le prix du gaz nous tue”

Pendant ce temps, les Américains ordinaires économisent là où ils le peuvent, en réduisant les biens non essentiels, tels que les nouveaux vêtements et les collations, en achetant moins de viande et en utilisant des applications économiques.

Les opérateurs de machines lourdes Charles Starling, 37 ans, et Howard Fells, 31 ans, essaient de réduire au minimum la conduite. Les vacances en famille et les escapades de week-end ne sont pas envisagées pour le moment, ont-ils déclaré tout en faisant une pause dans l’installation d’un égout pluvial.

L’opérateur d’équipement lourd Charles Starling, 37 ans, parcourt environ 40 km de son domicile à Laurel, dans le Maryland, à son travail à DC et se sent pressé par les prix de l’essence, qui, jusqu’à récemment, oscillaient autour de 5 $ US le gallon, contre environ 3 $ par an. depuis. (Kazi Stastna/CBC)

“Le coût de l’essence nous tue”, a déclaré Starling, qui vit à Laurel, dans le Maryland, mais travaille à DC “Je dois parcourir au moins 26 à 27 miles [about 42 to 43 km] un jour.”

D’autres deviennent créatifs dans leur serrage de ceinture.

Chanel Williams, 35 ans, est mère célibataire d’un garçon de deux ans et d’un garçon de 15 ans. Elle fait plus de jardinage et essaie de réduire le gaspillage alimentaire en mettant en conserve.

“Les choses qui sont dans mon jardin, comme les haricots verts, qui iraient mal, je peux les mariner”, a-t-elle déclaré. “Avec le chou, je fais du kimchi.”

Williams est propriétaire d’une maison, travaille comme concierge pour le métro de la ville et possède sa propre entreprise de matières dangereuses et de décontamination. Mais elle doit encore se rendre dans une banque alimentaire locale pour obtenir des produits de première nécessité comme des couches et pour répondre à tous les besoins alimentaires de sa famille.

Chanel Williams, 35 ans, a trouvé des moyens créatifs d’économiser de l’argent et de faire durer plus longtemps la nourriture pour elle et ses deux enfants. Elle jardine, met en conserve, congèle et divise la viande en plus petites portions. Elle reçoit également l’aide d’une banque alimentaire locale. (Kazi Stastna/CBC)

“Je compte beaucoup sur les céréales et les légumineuses, les aliments secs”, a-t-elle déclaré. “J’ai décomposé des portions de nourriture et congelé méticuleusement.”

La plupart des discussions sur la manière dont le gouvernement peut aider les Américains à faire face à l’inflation se sont concentrées sur la réduction des droits de douane sur les importations en provenance de Chine et sur les exonérations de la taxe sur l’essence. Mais Barrett a déclaré que les solutions de Williams sont plus conformes à ce que les gouvernements devraient faire.

Le changement climatique a réduit la productivité agricole dans le monde entier, et si l’approvisionnement alimentaire doit suivre le rythme de la demande croissante, nous devons faire mieux pour récupérer les déchets alimentaires, augmenter la production de protéines végétales et de viande cultivée en laboratoire, et développer l’agriculture à environnement contrôlé comme la culture hydroponique et l’agriculture verticale, dit-il.

“Ils doivent doubler leurs investissements en R&D pour produire plus de nourriture en utilisant moins d’eau, moins de produits chimiques, plus près de l’endroit où vivent les gens et à moindre coût.”

REGARDER | Biden espère que sa visite au Moyen-Orient aura un impact sur les prix de l’essence :