Les auditions sur l’IA au Congrès américain sont centrées sur la réglementation

Les législateurs américains ont rencontré des leaders de la technologie pour discuter de l’IA… Au cours d’une série d’audiences, à huis clos et ouvertes, le secteur public a interrogé le secteur privé sur responsabilité (plus à ce sujet ci-dessous).

…et de leurs travailleurs humains aussi. Il faut beaucoup de travail humain pour étiqueter les données de formation de l’IA et examiner les réponses du chatbot pour en vérifier la sécurité et la fiabilité. Maintenant, neuf géants de la technologie sont scrutés de près par les sénateurs américains sur les conditions de travail des étiqueteurs de données.

Revenons à Benioff. Quelques mois seulement après avoir supprimé 10 % de ses effectifs, Salesforce embauche 3 000 personnes en pariant sur l’essor de l’IA. Selon Bloombergle PDG Marc Benioff cherche spécifiquement à séduire d’anciens employés de Salesforce qui ont ensuite travaillé dans des endroits comme Snowflake ou Twilio.

Les perspectives de ventes d’Adobe n’ont pas impressionné les actionnaires avec des stars de l’IA dans les yeux. Les investisseurs espéraient de nouveaux outils d’IA générative et une hausse des prix correspondante augmenterait vraiment les revenus.

OpenAI prévoit d’organiser sa première conférence des développeurs le 6 novembre à San Francisco. Le créateur ChatGPT cherche à susciter l’intérêt à son nombre croissant de produits, tout en faisant face à la concurrence croissante d’autres sociétés d’IA.

De la Silicon Valley à DC : apportez c’est sur

Des responsables techniques, dont certains pas connu pour être particulièrement favorable à la réglementation, est allé à Washington cette semaine. Ils ont rencontré les législateurs américains à huis clos et lors d’audiences publiques. Voici un échantillon de ce qu’ils ont dit :

🪪 « Vous ne pouvez pas conduire de voiture avant d’avoir obtenu un permis ; vous ne pouvez pas rendre le modèle ou l’application disponible tant que vous n’avez pas franchi cette porte.—Brad Smith, président de Microsoft

🤝 « Une IA sûre et fiable nécessitera une coopération multilatérale et multipartite, sinon elle ne sera pas efficace. »—William Dally, scientifique en chef de Nvidia

☢️ « Si quelqu’un nous élimine en tant que civilisation, tous les paris sont ouverts. »—Elon Musk, fondateur de Tesla et SpaceX (tel que rapporté dans le New York Times)

Consensus général : la réglementation de l’IA est nécessaire, à tel point que nombre d’entre elles le sont prêt à faire du bénévolat à se réguler avant que cela ne devienne obligatoire.

C’est un flex

Fabricant de chips britannique Arm a commencé à négocier sur le Nasdaq cette semaine, et a bondi de 25% lors de sa première séance. Avec 54,5 milliards de dollars, l’introduction en bourse était la plus importante aux États-Unis depuis celle de Rivian en 2021.

La forte valorisation d’Arm et la popularité qui en a résulté reposaient largement sur la puissance potentielle de son Puces IA. (Les craintes d’une récession aux États-Unis s’estompent a également aidé.)

Arm n’est pas la seule entreprise à s’attendre à ce que l’IA stimule la demande pour ses produits (voir Nvidia et sa puce H100). En savoir plus sur pourquoi ce matériel est très convoité par Microsoft, Google et Tesla.

Un rappel légèrement alarmant

Conservez vos boutons de campagne et vos chapeaux de canotier en paille : la saison des élections présidentielles aux États-Unis approche. Et cette fois-ci, les progrès de l’IA générative pourraient faire une grande différence dans la façon dont la propagande politique influence le cœur et l’esprit des électeurs.

Le Congrès discute d’une nouvelle législation qui préciserait plus clairement quand l’IA est utilisée dans les publicités de campagne, mais Google est moins bloqué par la bureaucratie. Le géant de la technologie exige que toute publicité politique sur ses plateformes (y compris YouTube) soit divulguée de manière bien visible. quand il utilise l’IA pour générer des images ou modifier des voix. Il reste à voir si d’autres plateformes ou diffuseurs emboîteront le pas et dans quelle mesure ils seront en mesure d’appliquer leurs politiques.

Demandez à une IA

Par pure curiosité, nous avons demandé à ChatGPT de nous aider à nommer cette édition spéciale du Daily Brief. AI in Focus était déjà notre nom prévu, même s’il a fallu trois cerveaux humains pour le trouver (nommer les choses est assez difficile !). Nous étions curieux de voir si ChatGPT pouvait le surpasser.

Le point de friction ici était les jeux de mots. Nous voulions voir si le modèle d’apprentissage des langues d’Open AI pouvait les intégrer. Il a continué à essayer, mais il ne semblait pas pouvoir le faire sans intégrer réellement le mot « calembour. » Soyez heureux que des humains dirigent le spectacle.

« IA et rentabilité : démêler les PUN-dits commerciaux »

« PUNComprendre l’innovation IA en entreprise »

« Entreprises intelligentes avec l’IA : PUNtastic Business Insights »

« Le guide PUNultimate de l’IA en entreprise »

« PUNder the Hood : Décoder l’impact de l’IA sur les entreprises » (ne vous inquiétez pas, nous ne vous aurions jamais soumis à celui-là)

